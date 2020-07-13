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«Уфа» подтвердила назначение Шайбекова на должность и.о. гендиректора клуба

13 июля 2020, 16:29

Бывший исполнительный директор «Уфы» Ринат Шайбеков стал исполняющим обязанности генерального директора клуба.

Ринат Шайбеков работает в «Уфе» с 2010 года.

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Все комментарии
beefs
beefs
13 июля в 17:04
не сбавлять, так держать...
mihaluch
mihaluch
13 июля в 16:37
Дождался своей доли.
Mangur
Mangur
13 июля в 16:33
Уфе виднее
Mikki
Mikki
13 июля в 16:33
Добрый день!

C августа (а тестово уже в июле!) будет ежемесячное соревнование четырех сборных команд — между пользователями, vip-пользователями, модераторами и администраторами сайта.

Как играть: лучший игрок по сумме всех его личных команд за прошедшие сутки возглавляет на один день команду пользователей (аналогично работает у vip, модераторов и администраторов). На следующий день команда передается следующему лучшему игроку и т.д. О победе за прошедшие сутки и получении команды своей группы игрок будет оповещен в колокольчик. При желании, от участия в турнире сборных можно отказаться на весь игровой месяц — для этого нажмите кнопку "отказаться", если возглавили команду пользователей. Текущий рейтинг сборных можно посмотреть под индивидуальным рейтингом.

https://www.soccer.ru/fantasy/rules
shlomo
shlomo
13 июля в 16:29
Удачи на этом поприще...
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