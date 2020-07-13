«Уфа» подтвердила назначение Шайбекова на должность и.о. гендиректора клуба

Бывший исполнительный директор «Уфы» Ринат Шайбеков стал исполняющим обязанности генерального директора клуба.
Ринат Шайбеков работает в «Уфе» с 2010 года.
Исполняющим обязанности генерального директора Футбольного клуба «Уфа» назначен Шайбеков Ринат Шамилевич. Ранее он работал в качестве исполнительного директора клуба.— ФК УФА (@UfaFc) July 13, 2020
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C августа (а тестово уже в июле!) будет ежемесячное соревнование четырех сборных команд — между пользователями, vip-пользователями, модераторами и администраторами сайта.
Как играть: лучший игрок по сумме всех его личных команд за прошедшие сутки возглавляет на один день команду пользователей (аналогично работает у vip, модераторов и администраторов). На следующий день команда передается следующему лучшему игроку и т.д. О победе за прошедшие сутки и получении команды своей группы игрок будет оповещен в колокольчик. При желании, от участия в турнире сборных можно отказаться на весь игровой месяц — для этого нажмите кнопку "отказаться", если возглавили команду пользователей. Текущий рейтинг сборных можно посмотреть под индивидуальным рейтингом.
https://www.soccer.ru/fantasy/rules
C августа (а тестово уже в июле!) будет ежемесячное соревнование четырех сборных команд — между пользователями, vip-пользователями, модераторами и администраторами сайта.
Как играть: лучший игрок по сумме всех его личных команд за прошедшие сутки возглавляет на один день команду пользователей (аналогично работает у vip, модераторов и администраторов). На следующий день команда передается следующему лучшему игроку и т.д. О победе за прошедшие сутки и получении команды своей группы игрок будет оповещен в колокольчик. При желании, от участия в турнире сборных можно отказаться на весь игровой месяц — для этого нажмите кнопку "отказаться", если возглавили команду пользователей. Текущий рейтинг сборных можно посмотреть под индивидуальным рейтингом.
https://www.soccer.ru/fantasy/rules