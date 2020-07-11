ГлавнаяНовости

«Ростов» покинут главный тренер Карпин и президент Арутюнянц

11 июля 2020, 16:14

Источник сообщает, что руководство «Ростова», которое состоит из инвестора и президента клуба Арташеса Арутюнянца, главного тренера Валерия Карпина и спортивного директора Алексея Рыскина, покинет клуб.

Дополнительной информации в настоящее время нет.

«Ростов» после 27-го тура РПЛ занимает 5-е место в таблице.

Все новости
ОфициальноВисенте Морено – новый тренер «Эспаньола»
Вчера, 02:16 Комментарии4
ОфициальноКорниленко станет спортивным директором «Крыльев Советов»
04 августа Комментарии6
Официально«Химки» объявили о расторжении контракта с Юраном
04 августа Комментарии6
Официально«Леганес» назначил нового главного тренера
04 августа Комментарии5
ОфициальноСпортивный директор «Кальяри» покинул свой пост
03 августа Комментарии2
ОфициальноДи Франческо возглавил «Кальяри»
03 августа Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Александр Рябов
Александр Рябов
13 июля в 16:32
В Ротор обоих, и денег немножко, и будет новый чемпион РПЛ.
shahmatist64
shahmatist64
12 июля в 08:45
Брехня.
Котяра_О.КБ
Котяра_О.КБ
12 июля в 01:13
Валеру в Спартак хотят ? Или его жаждет вернуть Армавир ?
Пердив зовет
Пердив зовет
12 июля в 00:54
ВАЛЕРА, НЕ ВЗДУМАЙ!!!
НЕ ЗАБЫВАЙ, ЧТО ЕСЛИ ВЕРНЕШЬСЯ В СВИНАРНЮ, ВСЯ СТРАНА БУДЕТ СНОВА ПЕТЬ ЭТО:
астап бендер
астап бендер
12 июля в 00:06
Переживём и эту ДЭЗУ !
нечитайло
нечитайло
11 июля в 21:32
Опять чего то мутят
Костик Смирнов
Костик Смирнов
11 июля в 21:04
Зачем? Команда в норме👍не вижу смысла
vuxv9vy9u6k8
vuxv9vy9u6k8 ответ Columb (раскрыть)
11 июля в 20:42
Колумб, когда последний раз Ростов играл в Пердиве?
Columb
Columb
11 июля в 20:40
    s8pfnt6vur2x
    s8pfnt6vur2x
    11 июля в 20:39
    Конечно же уйдут когда ни будь, Карпин через 4 года, а Арташес когда не будет выгоды.
    Ravshan878
    Ravshan878 ответ Terminator-2010 (комментарий удален) (раскрыть)
    11 июля в 20:18
    Да чуйка чует.Вернётся в домой.))
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    11 июля в 19:50
    А я повелся на эту информацию. Вроде и не 1 апреля.....)) 😊
    Владимир Сартаков
    Владимир Сартаков
    11 июля в 19:04
    Сокер хватит херню нести!
    Pashok00786
    Pashok00786
    11 июля в 19:00
    да опять вброс какой-то не слушайте этот бред...
    Vladimir Grechko
    Vladimir Grechko ответ Bastardo (раскрыть)
    11 июля в 18:46
    да и я о чем закидывают фейками
    ABir
    ABir
    11 июля в 18:45
    Куда же они теперь сердешные: в Арарат или в Химки?
    мангo
    мангo
    11 июля в 18:43
    Ого все по новой, обнуляемся..
    Bastardo
    Bastardo
    11 июля в 18:37
    Метаратингс, прям верю источнику
    Alprish
    Alprish
    11 июля в 18:34
    Гомула придет к тренерству, забавно говорит.
    Klaksvikar Itrottarselag
    Klaksvikar Itrottarselag
    11 июля в 18:34
    Первые двое постольку поскольку, дела ведёт Рыскин. С самого начала было ясно что он будет в Ростове до тех пор пока в этом будет его личный финансовый смысл. Посмотрим теперь что останется от Ростова..
    poodle
    poodle
    11 июля в 18:25
    если это правда,то руководство Ростова просто УГ!
    Евгений Быстров
    Евгений Быстров
    11 июля в 18:23
    Начинается...Когда же порядок будет?
    ALIEV AA
    ALIEV AA
    11 июля в 18:22
    Очень жаль. Хорошая команда у Карпина
    ЮГ РОССИИ
    ЮГ РОССИИ
    11 июля в 18:19
    А мы если что чемпионат доиграем молодежкой,стыдно не будет.
    ЮГ РОССИИ
    ЮГ РОССИИ
    11 июля в 18:14
    Если это и правда,нужно узнать причины потом делать выводы.Команда всё равно будет,это РОСТОВ НА ДОНУ.
    cska59
    cska59
    11 июля в 18:08
    Нихрена себе .
    Сп62
    Сп62
    11 июля в 18:07
    Нужно дождаться, в чём дело?
    Gahi
    Gahi
    11 июля в 18:04
    Да нет, это жареная утка. Ростовские мужики не допустят беспредела на финише чемпионата. Валера верим.
    Vladimir Grechko
    Vladimir Grechko
    11 июля в 18:04, ред.
    не верю что эти люди так поступят с командой))
    Байкал-38
    Байкал-38
    11 июля в 18:03
    После таких новостей Тедеско из истерики никогда не выйдет!
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100