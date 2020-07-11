«Ростов» покинут главный тренер Карпин и президент Арутюнянц

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11 июля 2020, 16:14

Источник сообщает, что руководство «Ростова», которое состоит из инвестора и президента клуба Арташеса Арутюнянца, главного тренера и спортивного директора Алексея Рыскина, покинет клуб.

Дополнительной информации в настоящее время нет.