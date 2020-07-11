«Ростов» покинут главный тренер Карпин и президент Арутюнянц

Источник сообщает, что руководство «Ростова», которое состоит из инвестора и президента клуба Арташеса Арутюнянца, главного тренера Валерия Карпина и спортивного директора Алексея Рыскина, покинет клуб.
Дополнительной информации в настоящее время нет.
«Ростов» после 27-го тура РПЛ занимает 5-е место в таблице.
НЕ ЗАБЫВАЙ, ЧТО ЕСЛИ ВЕРНЕШЬСЯ В СВИНАРНЮ, ВСЯ СТРАНА БУДЕТ СНОВА ПЕТЬ ЭТО: https://www.youtube.com/watch?v=XLueseG1Nxo
НЕ ЗАБЫВАЙ, ЧТО ЕСЛИ ВЕРНЕШЬСЯ В СВИНАРНЮ, ВСЯ СТРАНА БУДЕТ СНОВА ПЕТЬ ЭТО: