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«Спартак» официально представил Газизова

10 июля 2020, 12:39

«Спартак» официально представил Шамиля Газизов в качестве нового генерального директора клуба.

Шамиль Камилович также прокомментировал своё назначение:

Приглашение в «Спартак» — огромный вызов и мощнейшая мотивация показать результат. Мои главные цели — титулы в России, постоянное участие в еврокубках и успешная бизнес-стратегия.

«Спартак» официально представил Газизова

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Все комментарии
Wolf77785
Wolf77785
10 июля в 19:21
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
    10 июля в 18:26
    прядкин-младший не успел отправить спартак в ФНЛ, надаеюсь что газизов успеет
    SpaM-SARW
    SpaM-SARW ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
    10 июля в 18:01
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      10 июля в 17:24
      А Цорна жалко.
      Алексей Коротеев
      Алексей Коротеев
      10 июля в 16:04
      Через пол года с Газизовым мы окажемся в ФНЛ , Федун без бабок , а харя Шамиля станет в два раза шире !!! У Лёни ,видимо ,не всё в порядке с головой ! Экспериментатор хренов !!!!
      makkie
      makkie ответ Ravshan878 (раскрыть)
      10 июля в 15:09
      Много друзей среди татар, да и частенько был на их свадьбах - где столы ломились от подобных яств :)
      Ravshan878
      Ravshan878 ответ makkie (раскрыть)
      10 июля в 14:57
      Так здорово вы знаете татарской кухни. 👏👏))Домашний выпечки всегда вкуснее.Приятного аппетита уважаемые.
      makkie
      makkie ответ Ravshan878 (раскрыть)
      10 июля в 14:48
      Скорее беляши, эчпочмаки, вак-бэлиши и баурсаки :)
      Ravshan878
      Ravshan878
      10 июля в 14:17
      Татарский империя возвращается.
      Физиономия подсказывает.Любит бабки. 💸.Давайте чуть подождём.
      ЧиП
      ЧиП
      10 июля в 13:58
      Вопрос: кого ждать с Уфы?
      makkie
      makkie
      10 июля в 13:57
      Удачи Газизову!
      Особых успехов не жду, ибо с федунами невозможно работать. Лишь бы явных провалов не было. В остальном - итог можно уже сейчас предсказать. Федун приучил за 17 лет.
      Федор Паршунин
      Федор Паршунин
      10 июля в 13:54
      Надеюсь, Газизов использует свой шанс (только бы Федун не мешал)
      ЧиП
      ЧиП
      10 июля в 13:54, ред.
      Конечно удачи🥇
      Но честно говоря все меньше и меньше верится в миссию. 😏
      Надеюсь Шамилю удасться показать достойный результат🙌
      Brigar
      Brigar
      10 июля в 13:33
      Скоро увольнять будут.
      ПерекатиПоле
      ПерекатиПоле
      10 июля в 13:27
      спартак как мелкий карманник. Ворует все что блестит.
      Тренеров посреди сезона переманивают, теперь вот менеджеров. Стыдно за них.
      spartak kursk
      spartak kursk
      10 июля в 13:13
      Очередной виток спирали....
      Давайте думать
      Давайте думать ответ Опасный хулиган (раскрыть)
      10 июля в 13:10
      Потому, что 69 уже занято Дзюбой и Азмуном
      Evilhuman
      Evilhuman
      10 июля в 13:08
      Опять звучат громкие слова, цорн не даст соврать, грошь им цена.
      Опасный хулиган
      Опасный хулиган
      10 июля в 13:00, ред.
      почему именно 68 номер?
      вес, год рождения или рост?
      shlomo
      shlomo
      10 июля в 12:54
      Посмотрим на него...но думаю долго на этом месте не усидит
      Footbolista
      Footbolista ответ particular (раскрыть)
      10 июля в 12:52
      drug01
      drug01
      10 июля в 12:46
      В добрый путь.... В лигу Чемпионов!
      Gelious
      Gelious
      10 июля в 12:46
      Фото как из 90х - начала 2000х
      particular
      particular
      10 июля в 12:46, ред.
      Кандидатура нацеленная на успех, может оказаться, просто очередным вариантом с непредсказуемыми последствиями...
      VAN ARM
      VAN ARM
      10 июля в 12:44
      Ждем представления евсеева)))
      VAN ARM
      VAN ARM
      10 июля в 12:43
      И это хорошо)))
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