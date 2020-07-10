«Спартак» официально представил Газизова

«Спартак» официально представил Шамиля Газизов в качестве нового генерального директора клуба.
Шамиль Камилович также прокомментировал своё назначение:
Приглашение в «Спартак» — огромный вызов и мощнейшая мотивация показать результат. Мои главные цели — титулы в России, постоянное участие в еврокубках и успешная бизнес-стратегия.
Физиономия подсказывает.Любит бабки. 💸.Давайте чуть подождём.
Физиономия подсказывает.Любит бабки. 💸.Давайте чуть подождём.
Особых успехов не жду, ибо с федунами невозможно работать. Лишь бы явных провалов не было. В остальном - итог можно уже сейчас предсказать. Федун приучил за 17 лет.
Особых успехов не жду, ибо с федунами невозможно работать. Лишь бы явных провалов не было. В остальном - итог можно уже сейчас предсказать. Федун приучил за 17 лет.
Но честно говоря все меньше и меньше верится в миссию. 😏
Надеюсь Шамилю удасться показать достойный результат🙌
Но честно говоря все меньше и меньше верится в миссию. 😏
Надеюсь Шамилю удасться показать достойный результат🙌
Тренеров посреди сезона переманивают, теперь вот менеджеров. Стыдно за них.
Тренеров посреди сезона переманивают, теперь вот менеджеров. Стыдно за них.
вес, год рождения или рост?
вес, год рождения или рост?