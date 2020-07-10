«Спартак» официально представил Газизова

«Спартак» официально представил Шамиля Газизов в качестве нового генерального директора клуба.

Шамиль Камилович также прокомментировал своё назначение:

Приглашение в «Спартак» — огромный вызов и мощнейшая мотивация показать результат. Мои главные цели — титулы в России, постоянное участие в еврокубках и успешная бизнес-стратегия.