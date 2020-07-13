Юран: «Я знаю, что „Химки“ будут играть в РПЛ в следующем сезоне»

Главный тренер «Химок» надеется, что его команда будет выступать в РПЛ в следующем сезоне.

«Химки» не выходят в РПЛ ? А почему у нас встреча в среду? Сегодня была встреча после пандемии. Генеральный директор присутствовал, глава города… Обсуждали, как команда готовится, тот же полуфинал Кубка России и еще какие-то моменты. В среду еще будет встреча, поэтому никакого окончательного решения нет. Мне бы сказали, наверное, об этом.