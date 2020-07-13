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Юран: «Я знаю, что „Химки“ будут играть в РПЛ в следующем сезоне»

13 июля 2020, 17:26

Главный тренер «Химок» Сергей Юран надеется, что его команда будет выступать в РПЛ в следующем сезоне.

«Химки» не выходят в РПЛ? А почему у нас встреча в среду? Сегодня была встреча после пандемии. Генеральный директор присутствовал, глава города… Обсуждали, как команда готовится, тот же полуфинал Кубка России и еще какие-то моменты. В среду еще будет встреча, поэтому никакого окончательного решения нет. Мне бы сказали, наверное, об этом.

Убережет ли себя клуб РПЛ, занявший 15-е место, от вылета? Они ошибаются, это большое заблуждение. Я бы порекомендовал занимать повыше место. Надеюсь ли я на то, что «Химки» будут играть в РПЛ? Я не надеюсь, я знаю.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
13 июля в 20:24
Ещё один балабол.
VAN ARM
VAN ARM
13 июля в 19:31
серёжа спроси у арустомяна и не позорься больше)))
andrefino13
andrefino13
13 июля в 19:17
Спартак вроде вряд-ли займёт 15 место, поэтому всё реально, Химки в РПЛ.
Obdulio Varela
Obdulio Varela
13 июля в 18:14
Это не может не радовать
112910415
112910415
13 июля в 18:08
Юран клад нашёл, не иначе !
Bikcon
Bikcon
13 июля в 18:02
Что он скажет, если Химки не будут участвовать?
mihaluch
mihaluch
13 июля в 17:51
Ни кто ничего не знает, а Юран знает.
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
13 июля в 17:34
А завтра что скажешь?
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