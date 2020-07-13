Бушманов: «Главный шанс для „Спартака“ — это Кубок России»

Российский тренер оценил игру «Спартака» в нынешнем сезоне РПЛ .

Место, которое сейчас занимает «Спартак», непривычное для болельщиков клуба. После зимнего перерыва казалось, что команда нашла свою игру. Было видно, что Тедеско удалось донести свои идеи. Клуб играл в не совсем привычный для себя футбол, но он был понятный. Ну, а потом была пауза, связанная с пандемией. Хотя [случилась] победа в Туле над «Арсеналом» (3:2). В том матче «Спартак» сыграл солидно. Москвичи должны были выигрывать у «Уфы», но не смогли. Игра с ЦСКА была переломная. После нее у клуба всё пошло вниз.

Стабильность обороны важна. Маслов — молодой и перспективный парень. Наверняка у него большое будущее. Но сейчас рано его сравнивать с Кутеповым. Он более опытный игрок. Зависимость от Бакаева? До зимней паузы он выглядел очень ярко. Зелимхан много создавал, забивал, отдавал голевые передачи. Видно, что после перерыва у него не оптимальное состояние. Он не оказывает на игру такого влияния, как раньше. Сегодня это лидер команды, который создает остроту. Соперники к этому готовятся и играют плотнее. Плюс все привыкли к быстрым атакам москвичей. Отсюда тоже проблемы.