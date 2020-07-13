ГлавнаяНовости

Бушманов: «Главный шанс для „Спартака“ — это Кубок России»

13 июля 2020, 23:12

Российский тренер Евгений Бушманов оценил игру «Спартака» в нынешнем сезоне РПЛ.

Место, которое сейчас занимает «Спартак», непривычное для болельщиков клуба. После зимнего перерыва казалось, что команда нашла свою игру. Было видно, что Тедеско удалось донести свои идеи. Клуб играл в не совсем привычный для себя футбол, но он был понятный. Ну, а потом была пауза, связанная с пандемией. Хотя [случилась] победа в Туле над «Арсеналом» (3:2). В том матче «Спартак» сыграл солидно. Москвичи должны были выигрывать у «Уфы», но не смогли. Игра с ЦСКА была переломная. После нее у клуба всё пошло вниз. 

Стабильность обороны важна. Маслов — молодой и перспективный парень. Наверняка у него большое будущее. Но сейчас рано его сравнивать с Кутеповым. Он более опытный игрок. Зависимость от Бакаева? До зимней паузы он выглядел очень ярко. Зелимхан много создавал, забивал, отдавал голевые передачи. Видно, что после перерыва у него не оптимальное состояние. Он не оказывает на игру такого влияния, как раньше. Сегодня это лидер команды, который создает остроту. Соперники к этому готовятся и играют плотнее. Плюс все привыкли к быстрым атакам москвичей. Отсюда тоже проблемы. 

Поражение в дерби сильно повлияло на команду в психологическом смысле. Перед этой встречей отрыв от ЦСКА был 5 очков. Если бы они выиграли его, то до 5-го места оставалось бы всего 2 очка. Можно было бы включиться в борьбу за первую пятерку. Поражение отбросило «Спартак» назад в плане психологии. Понятно, что нужно доиграть чемпионат и выиграть оставшиеся матчи. Но главный шанс — это Кубок России.

Ранее мнением об игре «Спартака» поделился бывший полузащитник сборной России Роман Широков.

Все новости
Шунин: «Задача „Динамо“ — попасть в групповой раунд Лиги Европы»
Вчера, 23:52 ФотоКомментарии8
Селюк: «Талалаев выбрал „Ахмат“, несмотря на варианты с Европой и „Уралом“»
Вчера, 23:08 Комментарии4
Даудов: «Задача Талалаева — вывести „Ахмат“ на новый уровень»
Вчера, 22:52 Комментарии10
Луценко: «„Арсенал“ должен был завоёвывать минимум шестое место»
Вчера, 20:29 Комментарии14
Агент: «В „Локомотиве“ знают, что Джикия любит „Спартак“»
Вчера, 14:56 Комментарии14
Оздоев — Ивановичу: «Буду скучать, капитан»
Вчера, 14:34 Комментарии20
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
andre_can
andre_can
14 июля в 07:13
ну уж дома то Мы точно мясным проигрывать не собираемся!!!
cska vperiod
cska vperiod
14 июля в 06:19
У спартака шансов нет.
ABir
ABir
14 июля в 05:56
За любой чёрной полосой рано или поздно наступает белая
VAN ARM
VAN ARM
14 июля в 05:29
глупо на это рассчитывать))) это должно случится чудо ))
112910415
112910415
14 июля в 05:14
не сказать, что много шансов
Багров-брат
Багров-брат
14 июля в 04:34
Даёшь рубилово, как в последний бой! За родину! За Тедеско!
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ
14 июля в 02:54
Я таки и не понял...это вообще то полуфинал а не финал...
в финале Великий "любитель" спартака Парфенов и ему всё равно с кокой командой выкидывать свиней из кубка...
Eddja
Eddja
14 июля в 00:36
Кубок стал таким же призрачным как и чемпионство.
Александр Алексатов
Александр Алексатов
14 июля в 00:15
без шансов ЗЕНИТ ЧЕМПИОН
swift stream
swift stream
14 июля в 00:10
Смешная надежда какая-то, чесслово.
25процентный клоун
25процентный клоун
13 июля в 23:49
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    13 июля в 23:48
      STVA 1
      STVA 1 ответ Армейская душа (раскрыть)
      13 июля в 23:35
      Нет конечно...
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV
      13 июля в 23:33
        ermak6848
        ermak6848
        13 июля в 23:27
        для фк " ЗЕНИТ " - мотивация выше чем у фк " СПАРТАК "
        oFANATo
        oFANATo
        13 июля в 23:26, ред.
          Армейская душа
          Армейская душа
          13 июля в 23:24
          Интересно - питерцы сдадут КР спартачам? )))
          kotmyshka
          kotmyshka
          13 июля в 23:13
          надо играть и все получится
          Benfiquistas
          Benfiquistas
          13 июля в 23:13
          И кубок просрут!
          Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
          Отправить
           
          Rambler's Top100