Бушманов: «Главный шанс для „Спартака“ — это Кубок России»

Российский тренер Евгений Бушманов оценил игру «Спартака» в нынешнем сезоне РПЛ.
Место, которое сейчас занимает «Спартак», непривычное для болельщиков клуба. После зимнего перерыва казалось, что команда нашла свою игру. Было видно, что Тедеско удалось донести свои идеи. Клуб играл в не совсем привычный для себя футбол, но он был понятный. Ну, а потом была пауза, связанная с пандемией. Хотя [случилась] победа в Туле над «Арсеналом» (3:2). В том матче «Спартак» сыграл солидно. Москвичи должны были выигрывать у «Уфы», но не смогли. Игра с ЦСКА была переломная. После нее у клуба всё пошло вниз.
Стабильность обороны важна. Маслов — молодой и перспективный парень. Наверняка у него большое будущее. Но сейчас рано его сравнивать с Кутеповым. Он более опытный игрок. Зависимость от Бакаева? До зимней паузы он выглядел очень ярко. Зелимхан много создавал, забивал, отдавал голевые передачи. Видно, что после перерыва у него не оптимальное состояние. Он не оказывает на игру такого влияния, как раньше. Сегодня это лидер команды, который создает остроту. Соперники к этому готовятся и играют плотнее. Плюс все привыкли к быстрым атакам москвичей. Отсюда тоже проблемы.
Поражение в дерби сильно повлияло на команду в психологическом смысле. Перед этой встречей отрыв от ЦСКА был 5 очков. Если бы они выиграли его, то до 5-го места оставалось бы всего 2 очка. Можно было бы включиться в борьбу за первую пятерку. Поражение отбросило «Спартак» назад в плане психологии. Понятно, что нужно доиграть чемпионат и выиграть оставшиеся матчи. Но главный шанс — это Кубок России.
Ранее мнением об игре «Спартака» поделился бывший полузащитник сборной России Роман Широков.
в финале Великий "любитель" спартака Парфенов и ему всё равно с кокой командой выкидывать свиней из кубка...
в финале Великий "любитель" спартака Парфенов и ему всё равно с кокой командой выкидывать свиней из кубка...
Победа ЦСКА в дерби
прибило хрюш морально.
Слабаки оказались.
Победа ЦСКА в дерби
прибило хрюш морально.
Слабаки оказались.