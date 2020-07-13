Газизов: «Встреча с Бердыевым? Это не соответствует действительности»

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13 июля 2020, 17:49

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов опроверг слухи о том, что он провёл встречу с экс-наставником «Рубина» .

Встреча с Бердыевым в Сочи? Это не соответствует действительности. Я не встречался. По крайней мере, в этот раз в Сочи я с ним не встречался.

Ранее футбольный агент Алексей Сафонов заявил, что Бердыев мог бы возглавить «Спартак».