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Газизов: «Встреча с Бердыевым? Это не соответствует действительности»

13 июля 2020, 17:49

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов опроверг слухи о том, что он провёл встречу с экс-наставником «Рубина» Курбаном Бердыевым.

Встреча с Бердыевым в Сочи? Это не соответствует действительности. Я не встречался. По крайней мере, в этот раз в Сочи я с ним не встречался.

Ранее футбольный агент Алексей Сафонов заявил, что Бердыев мог бы возглавить «Спартак».

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
13 июля в 21:19
Удачи Бекиевичу! Пожелаю ему вернуться в большой футбол, но сколько кругом .Овна, что бывает не хочется, чтобы он лез туда.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
13 июля в 20:57
Действительность штука сложная - она то есть, то нет, а ее соответствие вообще зачастую с трудом идентифицируется.
Чист
Чист
13 июля в 19:40
лучше 12 место чем тюбетейка -чем тогда не довольный -всё хорошо
VAN ARM
VAN ARM
13 июля в 19:35
рано ))) менять нужно но не так быстро))
морозз
морозз
13 июля в 19:18
Нам в Спартаке тюбетейка не нужна, атака и только атака!
swift stream
swift stream
13 июля в 18:59
Автобус и Тедеско не хуже ставит.
Весёлый могильщик
Весёлый могильщик
13 июля в 18:48
Нам нравится как работает Тедеско. ))))
112910415
112910415
13 июля в 18:27
слишком уже экзотично
Alhunah
Alhunah
13 июля в 18:22
Бердыеву уже лет сколько, куда ему тренировать, так же как и Семину, дайти им отдохнуть
cska1948
cska1948
13 июля в 18:08
Карпин, в бытность гендиром СпаМа, отвечал короче - БРЕД! Что означало - ПРАВДА!
makkie
makkie
13 июля в 17:58
Да понятно, что никакого Бердыева в Спартаке не может быть.
Федун не даст ему столько полномочий.
Да и сам КББ уже давно без работы и вряд ли собирается тренировать в 70 лет.
swift stream
swift stream
13 июля в 17:57
    Василий 50
    Василий 50
    13 июля в 17:56
    Бердыева лучше в "Ростов".
    mihaluch
    mihaluch
    13 июля в 17:54
    Слухи не соответствующие фактам.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    13 июля в 17:53
    Автобус в Спартаке?
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