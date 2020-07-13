Газизов: «Встреча с Бердыевым? Это не соответствует действительности»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов опроверг слухи о том, что он провёл встречу с экс-наставником «Рубина» Курбаном Бердыевым.
Встреча с Бердыевым в Сочи? Это не соответствует действительности. Я не встречался. По крайней мере, в этот раз в Сочи я с ним не встречался.
Ранее футбольный агент Алексей Сафонов заявил, что Бердыев мог бы возглавить «Спартак».
Федун не даст ему столько полномочий.
Да и сам КББ уже давно без работы и вряд ли собирается тренировать в 70 лет.
Федун не даст ему столько полномочий.
Да и сам КББ уже давно без работы и вряд ли собирается тренировать в 70 лет.