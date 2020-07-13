Широков: «„Спартак“ хочет оправдать свои неудачи судейством»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал судейство в матчах «Спартака».
Считаю, что целенаправленной травли нет. Понятно, что есть ошибки, но они хотят оправдать свои неудачи судейством. Да, какие-то очки у них забрали, но это мало бы им помогло. Думаю, «Спартаку» нужно задуматься над тем, как улучшить игру, чтобы в следующем сезоне предстать совсем другой командой.
А хрякам судьи.
А хрякам судьи.
Щас на 4-м месте, с претензией на ЛЧ. Построже надо с ними, чаще на полиграф таскать...
Щас на 4-м месте, с претензией на ЛЧ. Построже надо с ними, чаще на полиграф таскать...
Широков, дело в не оправдании, а чистоте закона футбола и правил. Он же сам играл. Хотя конечно из передачи вырвали кусочек лакомый для маргиналов).
Широков, дело в не оправдании, а чистоте закона футбола и правил. Он же сам играл. Хотя конечно из передачи вырвали кусочек лакомый для маргиналов).