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Широков: «„Спартак“ хочет оправдать свои неудачи судейством»

13 июля 2020, 20:41

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал судейство в матчах «Спартака».

Считаю, что целенаправленной травли нет. Понятно, что есть ошибки, но они хотят оправдать свои неудачи судейством. Да, какие-то очки у них забрали, но это мало бы им помогло. Думаю, «Спартаку» нужно задуматься над тем, как улучшить игру, чтобы в следующем сезоне предстать совсем другой командой.

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Все комментарии
Геннадьич
Геннадьич
14 июля в 11:22
Что то Широкий и Червивый пристают к Спартаку как ириска к пломбе!!Вам то какое дело???
Союзник противников
Союзник противников ответ cska1948 (раскрыть)
14 июля в 11:10
Ну это мы,естественно,поставим его на первое место.А они-первых трёх! Ещё кривое поле,мяч со смещённым центром тяжести,Акинфеев и неправильное "ВАРево"(которое совсем недавно любили "взасос" и мечтали о его пришествии в наш грешный мир,как мессии).
cska1948
cska1948 ответ Союзник противников (раскрыть)
14 июля в 10:51
Я бы Федуна поставил на первое место!
n272nm
n272nm ответ ermak6848 (раскрыть)
14 июля в 09:23
Пройдет, пройдёт, вместе со Спартаком
Не верю 90-м
Не верю 90-м
14 июля в 00:25
    oFANATo
    oFANATo
    14 июля в 00:08
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
      13 июля в 23:37
      Гинер жалкий прапорщик по сравнению с генералом Миллером, у которого даже президент РФС на побегушках!
      морозз
      морозз ответ swift stream (раскрыть)
      13 июля в 23:32
        морозз
        морозз
        13 июля в 23:28
          Союзник противников
          Союзник противников
          13 июля в 23:11
          Точно! Если бы не Миллер,Гинер,судьи и...Федун,то "Спартак" был бы постоянным чемпионом!!!
          коrn3512
          коrn3512
          13 июля в 22:57
          То что устроил после слов Федуна с судейством Газпром - чистой воды - беспредел, так что не пыхти Рома, всё как на ладони
          Сергей Саныч
          Сергей Саныч
          13 июля в 22:40
          Всесоюзный алкаш в смокинге.
          swift stream
          swift stream
          13 июля в 22:24
          VAR поставил спартак на свое законное место.
          Sebastian Eniston
          Sebastian Eniston
          13 июля в 22:09
          Борода а не Спартак
          yrasikos22
          yrasikos22
          13 июля в 22:00, ред.
          Нет смысла прессовать клуб который не бореться и не являеться конкурентом за высокие места,глупые отмазки в пользу бедных,просто с Вар футбол Рпл стал честнее а Спартаку это не привычно,непривычно что судьи теперь не ошибаються только в пользу Спартака,как к примеру в начале после первых 5ти туров,Помниться в 2016 году когда Зенит прессовали,Спартачи ржали,теперь бумеранг вернулся...
          Ангел неБесГрешен
          Ангел неБесГрешен
          13 июля в 21:50
          Не, ну а чё, гинер попрессовал судей, застрелил Егорова, поставил Ашота с венгром...
          Щас на 4-м месте, с претензией на ЛЧ. Построже надо с ними, чаще на полиграф таскать...
          ВАЙПЕР
          ВАЙПЕР
          13 июля в 21:49
          помимо судей много вариантов еще есть, например Газпром, Миллер, Гинер, тренер, звезды не так сошлись и т.д., но только не федун
          Иван Тасминский
          Иван Тасминский
          13 июля в 21:20
          Широков тоже в заговоре против Спартака - 100 процентов.
          Не верю 90-м
          Не верю 90-м
          13 июля в 21:19
            Лакшери
            Лакшери
            13 июля в 21:17
            Просто они уже за****ись тренеров менять
            Vredinka_online
            Vredinka_online
            13 июля в 21:14
            Сказал правильно. Надо начинать со своей игры. Поиск виноватых - это удел слабых!!!
            ermak6848
            ermak6848
            13 июля в 21:13
            думаю полоса неудач у фк " Спартак ", когда - нибудь Пройдёт..
            Columb
            Columb
            13 июля в 21:11, ред.
            Судьи виноваты, однозначно, не спасли от 12-го места.
            311
            311
            13 июля в 21:10
            Рома последнюю соломку отбирает у свиней!)
            drug01
            drug01
            13 июля в 21:10
            Кого то надо найти!
            Вова Туземец
            Вова Туземец
            13 июля в 21:06
            Хорошо просел Спартак.
            Весёлый могильщик
            Весёлый могильщик
            13 июля в 21:04
            Плохому танцору всегда что то мешает.
            cska vperiod
            cska vperiod
            13 июля в 21:03
            Судьи и в этом сезоне спартаку помогали просто в последнее время стали честно судить их игры а федуну это не нравится.
            Сергеевич вернулся1
            Сергеевич вернулся1
            13 июля в 21:00
            Каменная башка, чё на сайте делает?). Или в думе спит, а здесь работает?).
            Широков, дело в не оправдании, а чистоте закона футбола и правил. Он же сам играл. Хотя конечно из передачи вырвали кусочек лакомый для маргиналов).
            VAN ARM
            VAN ARM
            13 июля в 20:58
            так он не одинок))все так делают))
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