Широков: «„Спартак“ хочет оправдать свои неудачи судейством»

Бывший полузащитник сборной России прокомментировал судейство в матчах «Спартака».

Считаю, что целенаправленной травли нет. Понятно, что есть ошибки, но они хотят оправдать свои неудачи судейством. Да, какие-то очки у них забрали, но это мало бы им помогло. Думаю, «Спартаку» нужно задуматься над тем, как улучшить игру, чтобы в следующем сезоне предстать совсем другой командой.