Карпин прокомментировал решение РФС рассмотреть его высказывания

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал информацию о том, что РФС рассмотрит его высказывания о нынешнем положении чемпионата России.
Комитет по этике рассмотрит моё высказывание? Пускай рассматривают. Я ни на что не рассчитывал, сказал и сказал. Приведёт ли моё высказывание к чему-то? Нет, ни к чему.
и ещё один вопрос. а почту вы к нам что вешаете?
и ещё один вопрос. а почту вы к нам что вешаете?
А Россети хотя бы в складчину с Аэрофлотом или почтовиками построили бы какой нить спортзальчик. Пусть захудалый, типа газпромовского... Не? Только в карман гениальному менеджеру? Так не поднимешь с колен спорт России...
А Россети хотя бы в складчину с Аэрофлотом или почтовиками построили бы какой нить спортзальчик. Пусть захудалый, типа газпромовского... Не? Только в карман гениальному менеджеру? Так не поднимешь с колен спорт России...
а вот из свежего:
- Работники Чаяндинского месторождения «Газпрома» в Якутии вышли на несанкционированную акцию протеста и перекрыли стволовую дорогу, вахтовики недовольны антисанитарными условиями, недостаточными мерами для предотвращения заражения еще здоровых людей и невниманием к их проблемам со стороны руководства.
- На амурском заводе «Газпрома» 300 рабочих устроили погром
Строители-мигранты разгромили офис компании, которая получила подряд на работы при сооружении Амурского ГПЗ. Причиной конфликта стали проблемы с выплатами.
воры и жулики!!!
а вот из свежего:
- Работники Чаяндинского месторождения «Газпрома» в Якутии вышли на несанкционированную акцию протеста и перекрыли стволовую дорогу, вахтовики недовольны антисанитарными условиями, недостаточными мерами для предотвращения заражения еще здоровых людей и невниманием к их проблемам со стороны руководства.
- На амурском заводе «Газпрома» 300 рабочих устроили погром
Строители-мигранты разгромили офис компании, которая получила подряд на работы при сооружении Амурского ГПЗ. Причиной конфликта стали проблемы с выплатами.
воры и жулики!!!
Видимо чем-то запрещенным злоупотребляет.
Видимо чем-то запрещенным злоупотребляет.
Только успевай штрафы выписывать да осваивать. На эти деньги нужно спортшколы открывать, чтобы от второсортных легов не зависеть...
Только успевай штрафы выписывать да осваивать. На эти деньги нужно спортшколы открывать, чтобы от второсортных легов не зависеть...
устыдятся и самораспустятся !
устыдятся и самораспустятся !
Короткую фразу : "Да клал я на весь этот Комитет по этике" перевели как : "Пускай рассматривают. Я ни на что не рассчитывал, сказал и сказал. Приведёт ли моё высказывание к чему-то? Нет, ни к чему."
Одно точно...если бездельники из зачемтопридуманного Комитета вызовут Валерия Георгиевича "на ковёр" - то услышат о себе и о выборнисти "Моспотребнадзора" много нового.....))))))
Короткую фразу : "Да клал я на весь этот Комитет по этике" перевели как : "Пускай рассматривают. Я ни на что не рассчитывал, сказал и сказал. Приведёт ли моё высказывание к чему-то? Нет, ни к чему."
Одно точно...если бездельники из зачемтопридуманного Комитета вызовут Валерия Георгиевича "на ковёр" - то услышат о себе и о выборнисти "Моспотребнадзора" много нового.....))))))