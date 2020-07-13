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Карпин прокомментировал решение РФС рассмотреть его высказывания

13 июля 2020, 17:22

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал информацию о том, что РФС рассмотрит его высказывания о нынешнем положении чемпионата России.

Комитет по этике рассмотрит моё высказывание? Пускай рассматривают. Я ни на что не рассчитывал, сказал и сказал. Приведёт ли моё высказывание к чему-то? Нет, ни к чему.

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Все комментарии
RIR68
RIR68 ответ tuman960 (комментарий удален) (раскрыть)
14 июля в 20:50
ваще ничего не понял. я - связист. и тоже платим налоги в Питер, хотя все в Москве.
RIR68
RIR68 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
14 июля в 17:22
да. согласен. пилят всё в Москве. вот адреса: проспект Вернадского 41 ст.1, ул. Намёткина, 16, ул. Новочерёмушкинская, 16. весь ГАЗПРОМ в Москве!!! только Миллер кормит Зенит. Вот только он не вечен.

и ещё один вопрос. а почту вы к нам что вешаете?
RIR68
RIR68 ответ tuman960 (комментарий удален) (раскрыть)
14 июля в 17:05
Газпром? да вообще никакого))). наведите порядок на своих объектах.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ RIR68 (раскрыть)
13 июля в 22:16
Газпром-арену строил не Газпром, а московские фирмочки, там и пилили.
А Россети хотя бы в складчину с Аэрофлотом или почтовиками построили бы какой нить спортзальчик. Пусть захудалый, типа газпромовского... Не? Только в карман гениальному менеджеру? Так не поднимешь с колен спорт России...
denmig
denmig
13 июля в 21:28
Пущай рассматривают! - Мы уже знаем что они могут! 0.5 штрафа и отдыхать на диванчике!
An Jo
An Jo
13 июля в 20:47
ростов уже топят неприкрыто.
RIR68
RIR68 ответ tuman960 (комментарий удален) (раскрыть)
13 июля в 19:55
ну судя по всему, прораб был опять из Москвы?
Чист
Чист ответ tuman960 (комментарий удален) (раскрыть)
13 июля в 19:37
у Валеры понятие другие от лизания и правоты
RIR68
RIR68 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
13 июля в 19:35
ну вы ещё те строители: про распил-арену можно не вспоминать.
а вот из свежего:
- Работники Чаяндинского месторождения «Газпрома» в Якутии вышли на несанкционированную акцию протеста и перекрыли стволовую дорогу, вахтовики недовольны антисанитарными условиями, недостаточными мерами для предотвращения заражения еще здоровых людей и невниманием к их проблемам со стороны руководства.
- На амурском заводе «Газпрома» 300 рабочих устроили погром
Строители-мигранты разгромили офис компании, которая получила подряд на работы при сооружении Амурского ГПЗ. Причиной конфликта стали проблемы с выплатами.

воры и жулики!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Пендальфсон (комментарий удален) (раскрыть)
13 июля в 19:26
Газпромовские, кстати, много спортзалов построили. В отличии от Лукойловских и почтовских...
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
13 июля в 19:09
Бан на пару игр, по крайней мере некому будет мешать делать Кафанову свою работу.
Вова Туземец
Вова Туземец
13 июля в 18:50
Валера любит отжигать в интервью.
Аксинья
Аксинья
13 июля в 18:23, ред.
Валера частенько выступает против произвола руководства и судейства, поэтому и в РФС считается "неправильным тренером". Там в фаворе те тренеры которые которые тихо сидят засунув языки в одно мягкое место. (не буду тыкать своим жирным пальцем кто именно и так все знают))
ДСА
ДСА
13 июля в 18:17
Деньжат придется заплатить
Glyba
Glyba
13 июля в 18:00
Карпин лучше бы дисциплиной в команде занялся, чем обвинять всех подряд вокруг по тарасовской привычке.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
13 июля в 17:54
Убогий он какой-то...
Видимо чем-то запрещенным злоупотребляет.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
13 июля в 17:52
Комиссии с комитетами едва успевают разворачиваться. То один что то вякнет, то другой фак покажет, то третий Спартак обидит.
Только успевай штрафы выписывать да осваивать. На эти деньги нужно спортшколы открывать, чтобы от второсортных легов не зависеть...
112910415
112910415
13 июля в 17:46
а ведь приведёт !
устыдятся и самораспустятся !
Jeck Denielse
Jeck Denielse
13 июля в 17:45, ред.
Валера ходит с переводчиком....с Карпинского на Русский....

Короткую фразу : "Да клал я на весь этот Комитет по этике" перевели как : "Пускай рассматривают. Я ни на что не рассчитывал, сказал и сказал. Приведёт ли моё высказывание к чему-то? Нет, ни к чему."

Одно точно...если бездельники из зачемтопридуманного Комитета вызовут Валерия Георгиевича "на ковёр" - то услышат о себе и о выборнисти "Моспотребнадзора" много нового.....))))))
cska vperiod
cska vperiod
13 июля в 17:27
Солидарен с Валерой!
Lazurny
Lazurny
13 июля в 17:24
Ему всё по фиг.
VAN ARM
VAN ARM
13 июля в 17:23
Тут и говорить нечего)))
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