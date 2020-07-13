Карпин прокомментировал решение РФС рассмотреть его высказывания

Главный тренер «Ростова» прокомментировал информацию о том, что РФС рассмотрит его высказывания о нынешнем положении чемпионата России.

Комитет по этике рассмотрит моё высказывание? Пускай рассматривают. Я ни на что не рассчитывал, сказал и сказал. Приведёт ли моё высказывание к чему-то? Нет, ни к чему.