ГлавнаяНовости

Широков: «Зачем „Спартаку“ брать игроков из „Уфы“?»

14 июля 2020, 08:23

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков отреагировал на слухи о том, что московский клуб намерен подписать некоторых игроков «Уфы».

Зачем «Спартаку» брать игроков из «Уфы», если у них есть свои молодые футболисты, за которых не надо платить. Фомин — хороший обученный парень, но он играет так только первый сезон. Он проходил подготовку в «Краснодаре», но не зря же они его отпустили.

Все новости
Шунин: «Задача „Динамо“ — попасть в групповой раунд Лиги Европы»
Вчера, 23:52 ФотоКомментарии8
Селюк: «Талалаев выбрал „Ахмат“, несмотря на варианты с Европой и „Уралом“»
Вчера, 23:08 Комментарии4
Даудов: «Задача Талалаева — вывести „Ахмат“ на новый уровень»
Вчера, 22:52 Комментарии10
Луценко: «„Арсенал“ должен был завоёвывать минимум шестое место»
Вчера, 20:29 Комментарии14
Агент: «В „Локомотиве“ знают, что Джикия любит „Спартак“»
Вчера, 14:56 Комментарии14
Оздоев — Ивановичу: «Буду скучать, капитан»
Вчера, 14:34 Комментарии20
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Армейская душа
Армейская душа
14 июля в 13:16
Правильно - надо сразу Евсеева приглашать
Юрниекс
Юрниекс
14 июля в 12:20
Не надо брать из Уфы. Чемпионов мира надо брать! Одного взяли- получай результат.Гарантированное место в РФПЛ..Еще одну звездочку получат за прекрасно проведенный сезон..А если из Уфы начнут брать..и в пердиве не задержаться..
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
14 июля в 11:36
Сейчас состав Спартака тянет только на место в середине таблицы ,в лучшем случае ! А Уфа ,что , на первом месте идёт ? Какого хрена набирать российский шлак ,да ещё и за деньги ,когда своего шлака аж на две команды ?!!
oFANATo
oFANATo
14 июля в 11:28
А где же молодежь из академии Федуна?
Союзник противников
Союзник противников
14 июля в 11:16
А зачем три года это делал ЦСКА? А почему десять лет подобное делает "Зенит",который только засвечивает "доморощенных",а затем они уходят в другие(чаще всего в провинциальные) клубы??? Ничего футбольно-спортивного,просто бизнес!
Footbolista
Footbolista ответ Сп62 (раскрыть)
14 июля в 11:05
Перефразируя известное выражение: "Хайпует плесень"...
Leha-ha50
Leha-ha50
14 июля в 11:04
По логике - это Уфа должна бомбить Спартак , чтобы усилиться для возможной игры в ЛЕ. Но к сожалению у Уфы нет своего "Федуна".
Сп62
Сп62 ответ Варвар7 (раскрыть)
14 июля в 11:01
Нездоровая обстановка у журналистов. Они знают, что вброс любой информации, касающийся Спартака, вызовит повышенный интерес. Что мы и наблюдаем на данной ветке.
Footbolista
Footbolista ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
14 июля в 11:00
Где по жизни видел середняков с амбициями и деньгами?)....так...временные трудности коммуникаций с админресурсом...
Некакойшенко
Некакойшенко
14 июля в 10:37
Это называется без меня, меня женили.
Разговор ни о чём.
Арбалет
Арбалет
14 июля в 10:25
Уфа уже обеспечила цска.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
14 июля в 09:59
спартак амбициозный середняк с деньгами, логично что они хотят усилиться за счёт игроков более сильных и успешных клубов.
Варвар7
Варвар7
14 июля в 09:48
Такое впечатление, что руководство Спартака уже не знает и не понимает, что делать! Клуб болен, и болен давно. Уж очень нездоровая обстановка в команде и вокруг её!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 июля в 09:40
Как пел Николаев, про 5 причин.
1. Газизов знает этих игроков, кого он ещё может предложить?
2. Уфа выше в таблице, исполнители круче.
3. Уфа конкурент на еврокубки, ослабить его святое дело.
4. Из провинции можно купить куда дешевле, чем из Европы.
5. Придумайте сами, я отметил главные...
МиХаХа
МиХаХа
14 июля в 09:39
Попортят сразу карьеру.
Spakov
Spakov
14 июля в 09:39
Чтобы сделать их Зобниными.
Вова Туземец
Вова Туземец
14 июля в 09:37
В аутсайдер не хотят переходить нормальные игроки.
Lazurny
Lazurny
14 июля в 09:32
    Binger
    Binger
    14 июля в 09:26, ред.
    Уфа выше по рейтингу, с какой стати спартак там должен что-то брать?
    Давайте думать
    Давайте думать
    14 июля в 09:16
    Не вижу амбиций, одна серая посредственность !!!
    mihaluch
    mihaluch
    14 июля в 09:11
    Каждый выбирает по себе.
    LOpp
    LOpp
    14 июля в 09:09
    А чё уже какого берём?
    SHMEL
    SHMEL
    14 июля в 09:03
    Как это зачем, если практически любой игрок Уфы квалифицированнее ногомячистов спартака.
    andre_can
    andre_can
    14 июля в 09:03
      Columb
      Columb
      14 июля в 09:02
      А кроме как из Уфы больше к ним никто не отпустит.
      cska vperiod
      cska vperiod
      14 июля в 09:02
      Роман прав.
      STVA 1
      STVA 1
      14 июля в 08:57
      Рома прав!
      nikoladolgov
      nikoladolgov
      14 июля в 08:49
      Никто не хочет в Пердив ?
      Artemon9
      Artemon9
      14 июля в 08:48
      Потому что Уфа выше в таблице
      VAN ARM
      VAN ARM
      14 июля в 08:41
      Как зачем?это маленький бизнес)))
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100