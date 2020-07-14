Широков: «Зачем „Спартаку“ брать игроков из „Уфы“?»

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков отреагировал на слухи о том, что московский клуб намерен подписать некоторых игроков «Уфы».
Зачем «Спартаку» брать игроков из «Уфы», если у них есть свои молодые футболисты, за которых не надо платить. Фомин — хороший обученный парень, но он играет так только первый сезон. Он проходил подготовку в «Краснодаре», но не зря же они его отпустили.
Разговор ни о чём.
Разговор ни о чём.
1. Газизов знает этих игроков, кого он ещё может предложить?
2. Уфа выше в таблице, исполнители круче.
3. Уфа конкурент на еврокубки, ослабить его святое дело.
4. Из провинции можно купить куда дешевле, чем из Европы.
5. Придумайте сами, я отметил главные...
1. Газизов знает этих игроков, кого он ещё может предложить?
2. Уфа выше в таблице, исполнители круче.
3. Уфа конкурент на еврокубки, ослабить его святое дело.
4. Из провинции можно купить куда дешевле, чем из Европы.
5. Придумайте сами, я отметил главные...