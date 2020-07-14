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Генподрядчик «ВЭБ Арены» подал иск к ЦСКА на 548 млн рублей

14 июля 2020, 13:20

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск генподрядчика строительства домашней арены ЦСКА к московскому клубу.

Иск ООО «Ф-Групп» на сумму более 548 миллионов рублей зарегистрирован в картотеке суда 13 июля.

Напомним, что стороны уже вели разбирательство на аналогичную сумму в 2018 году. Тогда ЦСКА подал в суд на «Ф-Групп» за невыполнение обязательств по контракту в срок, компания не выплатила требуемые деньги, после чего клуб самостоятельно удержал указанную сумму. Представители «Ф-Групп» посчитали эти действия незаконными и подали встречный иск, который был отклонен в арбитражных судах трех инстанций.

В марте 2019 года ООО «Ф-Групп» было признано банкротом.

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Хозяин фунтиков
Хозяин фунтиков
14 июля в 20:01
    112910415
    112910415
    14 июля в 19:16
    почта расплатится конвертами
    SHMEL
    SHMEL
    14 июля в 14:24
    Замучаются с Гинером судиться, ничего им не обломится.
    Армейская душа
    Армейская душа ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    14 июля в 14:09
    Ты наверное забыл прочитать первую часть предложения
    Давайте думать
    Давайте думать
    14 июля в 14:07
    Суд постановил клубу ПФК ЦСКА выплатить компании ООО "Ф-Групп" в размере Васин+Обляков.
    Пускай стадионы строЮть))
    cska vperiod
    cska vperiod
    14 июля в 13:45
    Пусть подают, ничего не получат вообще.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    14 июля в 13:36
    ...после чего клуб самостоятельно удержал указанную сумму...

    Это как это? Т.е. они построили, а гинер не заплатил якобы за задержу? Или ВЭБка затеяла мутные схемы? Короче, запасаемся попкорном и ждём продолжения...
    sihafazatron
    sihafazatron
    14 июля в 13:29, ред.
    ПОшел на ..х, у нас на гаича денег нет - ответил гинер))
    VAN ARM
    VAN ARM
    14 июля в 13:25
    Это нас конечно очень озаботило)))))
    mihaluch
    mihaluch
    14 июля в 13:24
    Разберутся при помощи ОПГ
    oFANATo
    oFANATo
    14 июля в 13:24, ред.
    С кем судиться вздумали?
    иск уже был отклонен в арбитражных судах трех инстанций.))
    shlomo
    shlomo
    14 июля в 13:23
    Опять бабла неправильно распилили
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