Генподрядчик «ВЭБ Арены» подал иск к ЦСКА на 548 млн рублей

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14 июля 2020, 13:20

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск генподрядчика строительства домашней арены ЦСКА к московскому клубу.

Иск ООО «Ф-Групп» на сумму более 548 миллионов рублей зарегистрирован в картотеке суда 13 июля.

Напомним, что стороны уже вели разбирательство на аналогичную сумму в 2018 году. Тогда ЦСКА подал в суд на «Ф-Групп» за невыполнение обязательств по контракту в срок, компания не выплатила требуемые деньги, после чего клуб самостоятельно удержал указанную сумму. Представители «Ф-Групп» посчитали эти действия незаконными и подали встречный иск, который был отклонен в арбитражных судах трех инстанций.