Генподрядчик «ВЭБ Арены» подал иск к ЦСКА на 548 млн рублей

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск генподрядчика строительства домашней арены ЦСКА к московскому клубу.
Иск ООО «Ф-Групп» на сумму более 548 миллионов рублей зарегистрирован в картотеке суда 13 июля.
Напомним, что стороны уже вели разбирательство на аналогичную сумму в 2018 году. Тогда ЦСКА подал в суд на «Ф-Групп» за невыполнение обязательств по контракту в срок, компания не выплатила требуемые деньги, после чего клуб самостоятельно удержал указанную сумму. Представители «Ф-Групп» посчитали эти действия незаконными и подали встречный иск, который был отклонен в арбитражных судах трех инстанций.
В марте 2019 года ООО «Ф-Групп» было признано банкротом.
Пускай стадионы строЮть))
Пускай стадионы строЮть))
Это как это? Т.е. они построили, а гинер не заплатил якобы за задержу? Или ВЭБка затеяла мутные схемы? Короче, запасаемся попкорном и ждём продолжения...
Это как это? Т.е. они построили, а гинер не заплатил якобы за задержу? Или ВЭБка затеяла мутные схемы? Короче, запасаемся попкорном и ждём продолжения...
иск уже был отклонен в арбитражных судах трех инстанций.))
иск уже был отклонен в арбитражных судах трех инстанций.))