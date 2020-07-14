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«Фиорентина» претендует на лидера атаки «Торино»

14 июля 2020, 15:01

Итальянская газета La Nazione сообщает, что «Фиорентина» может усилиться нападающим «Торино» Андреа Белотти.

Во Флоренции считают, что 26-летний футболист сможет качественно усилить нападение «фиалок». 

Однако «Фиорентина» может не потянуть трансфер из-за высокой стоимости игрока, «Торино» запрашивает за Белотти 70 млн евро.

Ранее ходили слухи, что на Белотти претендуют 5 клубов.

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Все комментарии
Legend 6
Legend 6 ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
14 июля в 23:01
Да все это написали. И Бартомеу об этом трубил во все концы...
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ Legend 6 (раскрыть)
14 июля в 19:10
Это где такие данные Вы нашли???
Legend 6
Legend 6 ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
14 июля в 18:43
Доход за календарный год.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ Legend 6 (раскрыть)
14 июля в 18:22
Как понять стала первым клубом заработавшим миллиард???За всю историю или как???И мне за Барсу нечего переживать,я болею за Реал и понимаю,что для того,чтобы он был конкурентноспособен в ЛЧ ему нужны сильные соперники в ЛЛ.
Legend 6
Legend 6 ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
14 июля в 16:25
Вы за Барсу не переживайте)
Барса с провалами стала первым клубом который заработал миллиард.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ Legend 6 (раскрыть)
14 июля в 15:27
Кроме самого Марио от этого никому лучше не стало бы...
Может Барсе посоветуете его взять???А то чем проблемы с трансферами у Вас,провал на провале,а тут вот какой бриллиант...
Obdulio Varela
Obdulio Varela
14 июля в 15:16
Это весьма любопытно
Legend 6
Legend 6
14 июля в 15:03
Лучше бы взяли бесплатного Балотелли
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