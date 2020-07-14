«Фиорентина» претендует на лидера атаки «Торино»

Итальянская газета La Nazione сообщает, что «Фиорентина» может усилиться нападающим «Торино» Андреа Белотти.
Во Флоренции считают, что 26-летний футболист сможет качественно усилить нападение «фиалок».
Однако «Фиорентина» может не потянуть трансфер из-за высокой стоимости игрока, «Торино» запрашивает за Белотти 70 млн евро.
Ранее ходили слухи, что на Белотти претендуют 5 клубов.
Барса с провалами стала первым клубом который заработал миллиард.
Барса с провалами стала первым клубом который заработал миллиард.
Может Барсе посоветуете его взять???А то чем проблемы с трансферами у Вас,провал на провале,а тут вот какой бриллиант...
Может Барсе посоветуете его взять???А то чем проблемы с трансферами у Вас,провал на провале,а тут вот какой бриллиант...