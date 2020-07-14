Реальные и вымышленные. Возможные варианты замены Тедеско в «Спартаке»

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вчера, 14:04

Леонид Федун выразил доверие главному тренеру? Для «Соккер.ру» это сигнал, что нужно искать замену Доменико Тедеско.

Очевидно, что назначение Шамиля Газизова генеральным директором «Спартака» — далеко не последняя кадровая новость из недр «красно-белых» этих летом. Шамиль Камилович привык управлять, когда в его руках сосредоточены нити власти, да и любой менеджер на его месте окружал бы себя надежными людьми, которым можно делегировать полномочия, ведь в одиночку такую футбольную махину, как «Спартак», никто не потянет.

Сейчас в активной фазе слухи о новом спортивном директоре: известно, что Газизов намерен отдать эту должность Олегу Еремину, который помогал ему комплектовать состав «Уфы» и, в частности, участвовал в трансфере Александра Зинченко в «Манчестер Сити». Леонид Федун пока сомневается, его кандидатура — Дмитрий Попов, уже работавший спортивным директором «Спартака» с 2008-го по 2016-й и не отошедший от дел полностью после ухода с официальной должности.

Тедеско доверяют или «доверяют»?

Шамиль Газизов выстраивает управленческую вертикаль в спортивном сегменте «Спартака», наверняка стоит перед новым гендиром и дилемма относительно позиции главного тренера — человека, по эффективности и результатам которого будут судить и самого Газизова, как показал пример предшественника Цорна. Публично Шамиль Камилович выразил поддержку Доменико Тедеско:

Томас Цорн пригласил хорошего специалиста. Доменико Тедеско зарекомендовал себя в «Шальке». Мне будет интересно с ним познакомиться и вместе поработать. Думаю, у нас получится. О каких-то трениях я сейчас даже не думаю. Считаю себя довольно компромиссным человеком. А Доменико — профессионал. Мы должны делать общее дело, я обязан ему помогать. У меня другой задачи быть не может.

Но публично Газизов и не мог действовать иначе, тем более что за несколько часов до его назначения владелец «Спартака» подчеркнул, что Тедеско остается. Но после слов поддержки Федуна, которые часто становятся черной меткой для тренеров, «Спартак» проиграл «Сочи» и несется к финишу сезона пылающим экспрессом, от которого на ходу отваливаются куски.

Не ровен час, сгорит в этом пламени и Доменико Тедеско, который, помимо ужасных результатов, не может чувствовать себя комфортно по ряду причин:

1. В каждом матче его молодая команда вынуждена бороться не только с соперником, но и с арбитрами.

2. Самого Доменико дисквалифицировали на три матча, для него чемпионат окончен.

3. Перед игрой с «Сочи» Тедеско стал жертвой мошенников — бытовой эпизод, после которого иностранец в очередной раз задумается: «А что я вообще тут делаю?»

Тедеско дают шанс или он сторожит место?

У Тедеско есть шанс остаться в «Спартаке»: нужно выиграть в полуфинале Кубка России у «Зенита», а потом и в финале. Тренера с трофеем вряд ли уволят, хотя это как раз глупо: не должен стратегический выбор зависеть от результатов одного или двух матчей. Решение по будущему Доменико должно быть принято уже сейчас, и есть ощущение, что оно не в пользу немецкого специалиста.

В этом случае гипотетическая победа в Кубке России породит моральную дилемму: придерживаясь плана, уволить тренера с трофеем и вызвать новую волну гнева фанатов, или наплевать на стратегию, может быть, даже на какие-то договоренности и дать Доменико поработать. Звучит смешно, но победа в Кубке России оставшегося от предшественника главного тренера неудобно свяжет Шамилю Газизову руки.

Тут ведь и Федун может вмешаться со словами: «Не тронь Тедеско!» Впрочем, победа «Спартака» в Санкт-Петербурге и в Кубке России маловероятна, так что вряд ли Газизов окажется перед такой дилеммой. Скорее всего, Шамиль Камилович прорабатывает план «A», согласно которому Тедеско сторожит тренерский мостик до конца провального сезона, после чего Газизов приведет своего тренера, с которым «Спартак» и новый гендир будут решать поставленные задачи.

Реальные и вымышленные кандидаты

Движения в «Спартаке» и брожения вокруг московского клуба всегда привлекают массу внимания и провоцируют клики, за которые борются СМИ и блогеры, ведь они в погоне за просмотрами не гнушаются очевидных вымыслов, которые все равно прочитают. Например, новость о возвращении Массимо Карреры — беспроигрышная, ее прочитают просто из ностальгии и любви к тренеру-чемпиону, который вряд ли снова окажется в «Спартаке» при Федуне, как и Валерий Карпин, который стал частью футбольной бригады Арутюнянца-Рыскина. Даже если уйдут из «Ростова», найдут другой клуб все вместе.

Легче поверить, что «Спартак» примет Бердыев или Сёмин. А что? Во-первых, это ставка на опытного специалиста, а не очередной эксперимент. Во-вторых, оба мэтра сейчас без работы, при этом хотели бы громко сказать последнее слово в футболе, и «Спартак» может предоставить такую возможность. Курбан Бекиевич дважды был близок к тому, чтобы возглавить «красно-белых» в 2016 году, во втором случае даже разгневал Федуна странным исчезновением с радаров, сорвав все договоренности. Однако Газизов может успокоить импульсивного Леонида Арнольдовича и создать для Бердыева условия, в которых он делает результат.

С Сёминым сложнее, у него есть тысячи причин отказать «Спартаку» — речь о каждом фанате «Локомотива», с руководством которого Юрий Павлович продолжает воевать. С другой стороны, Сёмин тоже может реализовать свои реваншистские настроения с помощью «Спартака», в котором когда-то играл и даже забил первые голы «красно-белых» в еврокубках. А третий из реальных кандидатов — это, конечно, Вадим Евсеев. С детства за «ромбик» (писал об этом в своей книге) и хороший знакомый Газизова по «Уфе». Но он-то скорее запасной вариант, если хотите прогноз: Тедеско уйдет, а Газизов попытается договориться с кем-то из мастодонтов тренерского цеха.