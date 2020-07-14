Гвардиола: «Всё, что люди говорили о „Ман Сити“, было неправдой»

Главный тренер «Манчестер Сити» прокомментировал решение об отмене запрета на участие «горожан» в еврокубках за нарушение правил финансового фэйр-плей.

Мы сможем играть в Лиге Чемпионов в следующем сезоне, потому что мы делали все правильно.

Я невероятно счастлив за решение, которое показывает, что все люди говорили о клубе неправду. Мы отстояли то, чего добивались.