ГлавнаяНовости

Гвардиола: «Всё, что люди говорили о „Ман Сити“, было неправдой»

14 июля 2020, 20:57

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал решение об отмене запрета на участие «горожан» в еврокубках за нарушение правил финансового фэйр-плей.

Мы сможем играть в Лиге Чемпионов в следующем сезоне, потому что мы делали все правильно.

Я невероятно счастлив за решение, которое показывает, что все люди говорили о клубе неправду. Мы отстояли то, чего добивались.

Как я уже много раз говорил, если бы мы сделали что-то не так, то приняли бы решение УЕФА и CAS. Мы можем постоять за себя. Мы имеем право защищаться, если считаем, что поступили правильно.

Все новости
Капелло: «В следующем сезоне Азар будет играть лучше»
Сегодня, 00:29 Комментарии4
Де Брюйне: «У меня отобрали два ассиста, так что я побил рекорд Анри»
Вчера, 21:57 Комментарии14
Президент «Сельты»: «Нам будет трудно выкупить Смолова»
Вчера, 19:40 Комментарии13
Капелло: «Месси — лучший футболист в истории»
Вчера, 13:41 Комментарии84
Бартомеу: «Уверен, что Месси продлит контракт»
Вчера, 12:56 Комментарии22
Конте: «Нам нужно прибавлять в следующем сезоне»
Вчера, 10:38 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
15 июля в 04:51
хитрец !
если нюансы юридической казуистики затруднили обвинение, так и вины не было ?!
datr8xfwy4yv
datr8xfwy4yv
15 июля в 02:43
Дыма без огня не бывает
mihaluch
mihaluch
15 июля в 01:09
Как начали так и закончили.
dzvinka
dzvinka
15 июля в 00:22
ой ой, разбушевался то как... ща гляди желтый браслет борца еще оденет, на одну игру, пока не попросят убрать... если попросят - уберет конечно же))) ну вы поняли.
Не верю 90-м
Не верю 90-м
15 июля в 00:18
Такого быть не может.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
14 июля в 22:20
Я не я и хата не моя
Foxes
Foxes
14 июля в 21:53
Ну конечно!😀
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ da da da (раскрыть)
14 июля в 21:47
Смысл ФФП , это сдерживание таких мешков как Реал Барса и другие у кого есть бабки , но есть пару клубов которые кладут болт на это
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ da da da (раскрыть)
14 июля в 21:32
Не надо от себя добавлять и писать про чемпионства . Суть заключалось в том , что клубы после 1 успешного сезона перестали умирать , путем полной скупки всех их футболистов . Тому же Атлетико позволило сохранить составы годами . Будь это начало 2000 ных , их бы весь состав после первого сезона раскупили . Также появились и долго держится такие как Боруссия , Лестер , Лейпциг , Аякс, тот же Ливерпуль . В наше время , если появляется сильный коллектив , скупать у него игроков уже не так просто как раньше . Вспомни просто что случилось с Монако и Порту после того как они попали в финал ЛЧ, после этого турнира все топы что там что были скуплены
da da da
da da da
14 июля в 21:18
Рауль-Зидан
ну ка давай перечисли мне эти клубы сильные которые борются на чемпионство и еврокубки))
da da da
da da da
14 июля в 21:17
Рауль-Зидан
я образно,и Барса тоже мешок в глобальном смысле,суть ты понял надеюсь)
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ da da da (раскрыть)
14 июля в 21:16
    Рауль-Зидан
    Рауль-Зидан ответ da da da (раскрыть)
    14 июля в 21:14
      dimagas2
      dimagas2
      14 июля в 21:13
      Врет и не краснеет.
      da da da
      da da da ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
      14 июля в 21:11, ред.
      смысл ФФП чтоб мешки вроде Реала оставались мешками,и других мешков не возникало.
      Рауль-Зидан
      Рауль-Зидан
      14 июля в 21:05
      Какой смысл в этом ФФП ? Уж если Сити все позволено то пусть и другие делают , так хотя бы они перестанут быть читерами
      311
      311
      14 июля в 21:03
      За что тогда штраф платили?)
      Рауль-Зидан
      Рауль-Зидан
      14 июля в 21:01
      Все правильно сделали , занесли тому кто принимал решение .
      дяденька Онуфрий
      дяденька Онуфрий
      14 июля в 21:01
      он хоть с головой дружит ?
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100