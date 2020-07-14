Гвардиола: «Всё, что люди говорили о „Ман Сити“, было неправдой»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал решение об отмене запрета на участие «горожан» в еврокубках за нарушение правил финансового фэйр-плей.
Мы сможем играть в Лиге Чемпионов в следующем сезоне, потому что мы делали все правильно.
Я невероятно счастлив за решение, которое показывает, что все люди говорили о клубе неправду. Мы отстояли то, чего добивались.
Как я уже много раз говорил, если бы мы сделали что-то не так, то приняли бы решение УЕФА и CAS. Мы можем постоять за себя. Мы имеем право защищаться, если считаем, что поступили правильно.
если нюансы юридической казуистики затруднили обвинение, так и вины не было ?!
если нюансы юридической казуистики затруднили обвинение, так и вины не было ?!
ну ка давай перечисли мне эти клубы сильные которые борются на чемпионство и еврокубки))
ну ка давай перечисли мне эти клубы сильные которые борются на чемпионство и еврокубки))
я образно,и Барса тоже мешок в глобальном смысле,суть ты понял надеюсь)
я образно,и Барса тоже мешок в глобальном смысле,суть ты понял надеюсь)