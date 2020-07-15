Ловчев: «Матч „Локомотив“ — ЦСКА решит судьбу путёвки в Лигу чемпионов»

1594809844

15 июля 2020, 13:44

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев поделился ожиданиями от матча 29-го тура РПЛ между «Локомотивом» и ЦСКА .

Эта игра решит судьбу путевки в Лигу чемпионов. Фаворитом является «Локомотив», даже если учитывать не самые удачные последние матчи. Это уже устоявшаяся и опытная команда. На кону стоит много, раздражитель хороший. Поэтому они сыграют хорошо. Удержит ли «Локомотив» 2-е место? Два тура осталось. Думаю, удержит.

Ранее Алексей Миранчук рассказал, что изменилось в «Локомотиве» с назначением на пост главного тренера Марко Николича.