ГлавнаяНовости

Ловчев: «Матч „Локомотив“ — ЦСКА решит судьбу путёвки в Лигу чемпионов»

15 июля 2020, 13:44
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев поделился ожиданиями от матча 29-го тура РПЛ между «Локомотивом» и ЦСКА

Эта игра решит судьбу путевки в Лигу чемпионов. Фаворитом является «Локомотив», даже если учитывать не самые удачные последние матчи. Это уже устоявшаяся и опытная команда. На кону стоит много, раздражитель хороший. Поэтому они сыграют хорошо. Удержит ли «Локомотив» 2-е место? Два тура осталось. Думаю, удержит.

Ранее Алексей Миранчук рассказал, что изменилось в «Локомотиве» с назначением на пост главного тренера Марко Николича.

Все новости
Шунин: «Задача „Динамо“ — попасть в групповой раунд Лиги Европы»
Вчера, 23:52 ФотоКомментарии8
Селюк: «Талалаев выбрал „Ахмат“, несмотря на варианты с Европой и „Уралом“»
Вчера, 23:08 Комментарии4
Даудов: «Задача Талалаева — вывести „Ахмат“ на новый уровень»
Вчера, 22:52 Комментарии10
Луценко: «„Арсенал“ должен был завоёвывать минимум шестое место»
Вчера, 20:29 Комментарии14
Агент: «В „Локомотиве“ знают, что Джикия любит „Спартак“»
Вчера, 14:56 Комментарии14
Оздоев — Ивановичу: «Буду скучать, капитан»
Вчера, 14:34 Комментарии20
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
16 июля в 10:23
ясно, что ничего не ясно !
Beekeeper
Beekeeper ответ Garrincha58 (раскрыть)
16 июля в 09:25
в ЛЧ 3 путевки, Краснодар и Зенит и так пойдут, а вот в стыки отправятся ЦСКА или Локомотив. Сегодня решится кто пойдет в стыки...
Abordage
Abordage
15 июля в 17:24
А разве цска кто-то рассматривает для ЛЧ?
shlomo
shlomo ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
15 июля в 17:03, ред.
Я согласен с тобой, тезка...:))))...но на мой взгляд командой должен заправлять тот кто посвятил свою жизнь этому клубу, у кого будет душа болеть не только за результаты игры но и за саму атмосферу, которая должна присутствовать как внутри клуба, так и у болельщиков....а так в который раз все по русски на грабли и двумя ногами....и еще, как мне кажется присутствует "откат" и "распил" денег..... Как много в этих словах Для сердца русского слилось.... Как много в нём отозвалось...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ shlomo (раскрыть)
15 июля в 16:53
А почему в Локо последнее время какие то мутные лисности заправляют? Смородская, потом Геркус, теперь Кикнадзе? Может правда кто то проклял эту отличную команду. Вспоминаю славные времена Филатова-Семина. Мечта!!!
itujan
itujan
15 июля в 16:23
Ловчеву лучше не верить.
Abordage
Abordage
15 июля в 15:19
Ничья и удачи Краснодару!
RIR68
RIR68
15 июля в 15:19
между Локомотивом и Краснодаром.
Арбалет
Арбалет
15 июля в 15:14
ЦСКА там вообще нечего делать, они в ЛЕ и то опозорились.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
15 июля в 14:34, ред.
Всей душой за ЦСКА и Краснодар нечего Николичу, Миранчукам и Кикнадзе с компанией в ЛЧ делать. Палыч заслужил, а вы нет. Подлость наказуема.
КЭТиК
КЭТиК
15 июля в 14:31
Локомотив проиграет и в Лигу Чемпионов попадет Краснодар.
Garrincha58
Garrincha58
15 июля в 14:22
а Краснодар уже не в счёт? тут будет так если выиграет ЦСКА то всё решит Краснодар если выиграет Локо то всё в их руках ну а если будет ничья то быки думаю будут вторыми
Leha-ha50
Leha-ha50
15 июля в 14:03
Ничего эта игра не решает, все уже решено. Краснодар и Локо разыграют 2-3е место. ЦСКА в ЛЕ, только место пока неизвестно.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ mihaluch (раскрыть)
15 июля в 14:01, ред.
По игре да, но футбол не всегда логичен и справедлив, да и судейство????
shlomo
shlomo
15 июля в 14:01
Ну где то так...:)))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska vperiod (раскрыть)
15 июля в 14:00, ред.
А почему решит судьбу путёвки в ЛЧ.? Допуст им выиграет Цска? И что? Все рещ т последний тур, а не эта игра. Но шансы быков повыше будут. В итого я думаю быки в торые, а Локо третьи
cska vperiod
cska vperiod
15 июля в 13:53
Новость сообщил жека будто без него никто об этом не знал.
mihaluch
mihaluch
15 июля в 13:46
А всё-таки ЦСКА
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100