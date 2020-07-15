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Тренер академии «Локомотива» предложил купить квартиру семье Самохвалова

15 июля 2020, 11:13

Тренер академии «Локомотива» Игорь Дрыков организовал сбор средств для семьи умершего игрока «Казанки» Иннокентия Самохвалова.

Я думаю, многие уже знают о ситуации с Кешой. Я думаю, многие уже посмотрели выпуск КраСавы. И я думаю, многие просто не смогут пройти мимо это истории.

Кеша, был один из лучших защитников с кем мне приходилось играть. Я только открылся, Кеша уже нашёл меня идеальным стелющимся пасом в нужную ногу. Я пошёл в свой любимый дриблинг в центре поля и обрезал, Кеша тут же исправил всю ситуацию.⠀

Но уберём футбол в сторону. Кеша в первую очередь был ЧЕЛОВЕКОМ, которых мало в современным мире. Близкие люди поймут о чём я. От него всегда шло добро и позитив. Он был честным и отзывчивым. И сейчас, я предлагаю не разбираться кто прав, а кто виноват. Нет смысла мусолить все по новой. Ситуация уже случилась. Я предлагаю просто отплатить Кеше и его семье тем же добром, которое он дарил нам. Гарантирую, вам вернётся этот бумеранг.

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