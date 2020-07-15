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Аршавин: «Обыграть „Спартак“ стало заурядным событием»

15 июля 2020, 13:23

Бывший футболист сборной «России» Андрей Аршавин поделился мнением об игре московского «Спартака» в нынешнем сезоне.

Сейчас я прочитал, что у них [«Спартака»] нет возможности вылететь.

Что с ними происходит? Не знаю. Полный хаос, бардак, нету стратегии. С одной стороны, для «Зенита» это хорошо. Минус один конкурент. Но для чемпионата это плохо. «Зенит» должен побеждать в чемпионате с сильными конкурентами.

«Спартаку» надо самим разобраться. Нам туда лезть не стоит, чтобы не будоражить это еще больше. Даже уже злорадствовать неинтересно. Их хочется уже больше пожалеть и сказать: «Ребята, давайте выбирайтесь из глубин таблицы, мы на вас хотя бы посмотрим». Уже даже обыграть «Спартак» стало заурядным событием.

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Все комментарии
112910415
112910415
16 июля в 10:32
это совсем не надолго
Том Хеннинг Эвребе
Том Хеннинг Эвребе
15 июля в 18:33
Спартак в очередной раз проиграл закулисами, как и Локомотив.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
15 июля в 17:53
Спартак в последнее время трясёт. Продали лидеров, сменили тренера, разогнали (и разгоняют) руководство. У команды поражений больше чем побед, отрицательная разница мячей. Что ещё можно ожидать от команды с такими показателями? Соперники смотрят таблицу, видят психологическую яму спартаковцев и играют в свою игру.
А теперь даже игроки поверили в судейский заговор, руки опустлись, ноги не бегут.
Так что Шава прав на 100%
нечитайло
нечитайло
15 июля в 17:49
Почти кому не лень
Legend 6
Legend 6 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
15 июля в 17:20
Вар это в первую очередь люди. Решение принимает судья. У меня почему-то не возникает вопросов по работе вар в Европе, а у нас прям чуть ли не каждый матч превращается в театр
Константин Белых
Константин Белых ответ Олег Борткевич (раскрыть)
15 июля в 17:08
А тебе не кажется что внимания к Спартаку идущему на 11-12 местах чересчур много у наших экспертов доморощенных. Блистательный Зенит почему то особенно не обсуждают. Но почему то за Спартак всегда и новостей и слухов столько что на все команды РПЛ хватит. Тут один из ваших говорил что без Спартака в РПЛ лучше-так со скуки бы сдохли все. Аршавин в том числе.
Рыжая Борода
Рыжая Борода
15 июля в 17:02
Когда побеждаешь даже "такой" Спартак, то будешь помнить об этом всю жизнь. Спроси у любого футболиста из Тамбова, Сочи, не важно от куда
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Legend 6 (раскрыть)
15 июля в 16:58
ВАР - это дело новое, все притрется и будет лучше. Вспомни как в Европе поначалу кипишевали по поводу ВАРа. А теперь все устаканилось.
Ну , а неудачники всегда жалуются, тут хоть робота поставь.
Олег Борткевич
Олег Борткевич ответ Константин Белых (раскрыть)
15 июля в 16:47
Ну и где Аршавин глумится над Спартаком?
cska vperiod
cska vperiod
15 июля в 16:35
Конечно, 13 поражений в сезоне, сейчас два тура профукают и получится ровно 15.
Константин Белых
Константин Белых
15 июля в 16:26
Ну все Шава подключился умник. Если в начале сезона (не в межсезонье)уходят основные игроки(Адриано Фернандо Зе) и в спешке покупают новых да еще 2 тренера за сезон то чего ожидать то? Вот сейчас есть молодой боеспособный костяк который уже наигран. И в новом сезоне будет уже другая картина. Так что раньше времени глумится над Спартаком тоже бы не стал. Пусть Бердыева берут всесто немца который явно не понимает куда он попал. И все норм будет.
Abordage
Abordage
15 июля в 16:22
Последние годы это так.
Legend 6
Legend 6 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
15 июля в 16:18
Ну как сказать, когда мяч попадает в плечо, на разных повторах это видно, а судья ставит пенальти. Когда арбитр смотрит вар по 10 минут и игра длится 110 минут, перед выездом в Питер. Все тут не просто так. Просто уж слишком много совпадений в определённых ситуациях)
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Legend 6 (раскрыть)
15 июля в 16:08
Пограничные моменты будут всегда. Ведь в спорных ситуациях мнения всегда расходятся, даже профессиональные судьи не всегда приходят к общему знаменателю.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Wolf77785 (раскрыть)
15 июля в 16:05
Успокойся уже, там там все правильно было. Во первых надо с метра не руку Игорю попадать, и слабейшей Мордовии Ростову не хрен было проигрывать.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
15 июля в 16:02
Команды из глубокой провинции.
90-е: " К нам приезжает Спартак! Надо достойно выглядеть.
Начало 00-х "Мы можем дома победить Спартак"
Середина 00-х: "Да мы и в Москве можем отобрать очки".
Десятые: Мы едим в Москву за победой над Спартаком"
Супервайзер
Супервайзер ответ drug01 (раскрыть)
15 июля в 15:53
И таков наш нынешний чемпионат.
Супервайзер
Супервайзер ответ LOpp (раскрыть)
15 июля в 15:51
Ильнур, отсутствие конкуренции- результат работы судейского корпуса. Не во всех странах судейский корпус смотрит в рот Миллеру.
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ ПОПОДИ в МЕНЯ (раскрыть)
15 июля в 15:50, ред.
Бенфику Зенит не раз обыгрывал. С Лионом у Зенита 3 победы, 1 ничья, 0 поражений, Дандолк обыграли в 2х матчах, Вардар был разорван на части в обоих матчах, Андерлехт тоже обыгрывали не раз, Минск прошли в итоге... непонятный и нелогичный список)
Брулин
Брулин
15 июля в 15:39
Заберите уже у этого товарища микрофон, такую чушь постоянно говорит, сил нет. Хороший футболист - далеко (очень далеко) не равно хороший эксперт и спорт.журналист.
ekliziast
ekliziast
15 июля в 15:31
Заурядный футболёр из заурядного клуба заурядно рассуждает. Убогий он какой то , этот Аршавин.
Adonius
Adonius
15 июля в 15:18
7-0, 1-18 и 12-е место.
Glyba
Glyba
15 июля в 15:16
Так клуб с 12-го места все кому ни лень.
RIR68
RIR68
15 июля в 15:14
Что с ними происходит? Не знаю.
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я знаю. мания величия, основанная на воровских 90-х и юбилее Симоняна. выход один - очищение ФНЛ.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
15 июля в 15:12, ред.
ПОПОДИ в МЕНЯ
Сегодня 15:10
Бенфика,Лион,Андерлехт,Минск,Лейпциг,Вардар,Дандолк - зенит? А кто это?
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А 1:18?
Wolf77785
Wolf77785 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
15 июля в 15:12
Это не стоит тех 2 очков левых в матче с Рубином, когда у Ростова украли чемпионство!!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
15 июля в 15:11
На Кубок 5:0 как минимум сделают! И без пенальти и удалений!
Весёлый могильщик
Весёлый могильщик
15 июля в 15:11
    ПОПОДИ в МЕНЯ
    ПОПОДИ в МЕНЯ
    15 июля в 15:10
    Бенфика,Лион,Андерлехт,Минск,Лейпциг,Вардар,Дандолк - зенит? А кто это?
    Legend 6
    Legend 6 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    15 июля в 15:08
    Как показывает практика, ВАРом у нас тоже пользоваться умеют "правильно "
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