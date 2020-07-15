Аршавин: «Обыграть „Спартак“ стало заурядным событием»

Бывший футболист сборной «России» Андрей Аршавин поделился мнением об игре московского «Спартака» в нынешнем сезоне.
Сейчас я прочитал, что у них [«Спартака»] нет возможности вылететь.
Что с ними происходит? Не знаю. Полный хаос, бардак, нету стратегии. С одной стороны, для «Зенита» это хорошо. Минус один конкурент. Но для чемпионата это плохо. «Зенит» должен побеждать в чемпионате с сильными конкурентами.
«Спартаку» надо самим разобраться. Нам туда лезть не стоит, чтобы не будоражить это еще больше. Даже уже злорадствовать неинтересно. Их хочется уже больше пожалеть и сказать: «Ребята, давайте выбирайтесь из глубин таблицы, мы на вас хотя бы посмотрим». Уже даже обыграть «Спартак» стало заурядным событием.
А теперь даже игроки поверили в судейский заговор, руки опустлись, ноги не бегут.
Так что Шава прав на 100%
А теперь даже игроки поверили в судейский заговор, руки опустлись, ноги не бегут.
Так что Шава прав на 100%
Ну , а неудачники всегда жалуются, тут хоть робота поставь.
Ну , а неудачники всегда жалуются, тут хоть робота поставь.
90-е: " К нам приезжает Спартак! Надо достойно выглядеть.
Начало 00-х "Мы можем дома победить Спартак"
Середина 00-х: "Да мы и в Москве можем отобрать очки".
Десятые: Мы едим в Москву за победой над Спартаком"
90-е: " К нам приезжает Спартак! Надо достойно выглядеть.
Начало 00-х "Мы можем дома победить Спартак"
Середина 00-х: "Да мы и в Москве можем отобрать очки".
Десятые: Мы едим в Москву за победой над Спартаком"
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я знаю. мания величия, основанная на воровских 90-х и юбилее Симоняна. выход один - очищение ФНЛ.
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я знаю. мания величия, основанная на воровских 90-х и юбилее Симоняна. выход один - очищение ФНЛ.
Сегодня 15:10
Бенфика,Лион,Андерлехт,Минск,Лейпциг,Вардар,Дандолк - зенит? А кто это?
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А 1:18?
Сегодня 15:10
Бенфика,Лион,Андерлехт,Минск,Лейпциг,Вардар,Дандолк - зенит? А кто это?
______________________________________________________________
А 1:18?