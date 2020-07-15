Аршавин: «Обыграть „Спартак“ стало заурядным событием»

Бывший футболист сборной «России» поделился мнением об игре московского «Спартака» в нынешнем сезоне.

Сейчас я прочитал, что у них [«Спартака»] нет возможности вылететь.

Что с ними происходит? Не знаю. Полный хаос, бардак, нету стратегии. С одной стороны, для «Зенита» это хорошо. Минус один конкурент. Но для чемпионата это плохо. «Зенит» должен побеждать в чемпионате с сильными конкурентами.

«Спартаку» надо самим разобраться. Нам туда лезть не стоит, чтобы не будоражить это еще больше. Даже уже злорадствовать неинтересно. Их хочется уже больше пожалеть и сказать: «Ребята, давайте выбирайтесь из глубин таблицы, мы на вас хотя бы посмотрим». Уже даже обыграть «Спартак» стало заурядным событием.