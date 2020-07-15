Вандерсон: «Я много работал, чтобы в России меня запомнили»

Полузащитник «Краснодара» Вандерсон доволен своими выступлениями в составе «быков».

Я переживаю особый момент в карьере. Последние несколько сезонов в «Краснодаре» были для меня великолепными. Я вырос в футбольном плане и набрался опыта. Я много работал, чтобы в России меня запомнили.

Я на все сто процентов сосредоточен на игре за «Краснодар». Последние несколько лет я упорно работал, чтобы поддерживать хорошую игровую форму. Для меня это было основополагающим стимулом.