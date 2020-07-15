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Вандерсон: «Я много работал, чтобы в России меня запомнили»

15 июля 2020, 12:34

Полузащитник «Краснодара» Вандерсон доволен своими выступлениями в составе «быков».

Я переживаю особый момент в карьере. Последние несколько сезонов в «Краснодаре» были для меня великолепными. Я вырос в футбольном плане и набрался опыта. Я много работал, чтобы в России меня запомнили.

Я на все сто процентов сосредоточен на игре за «Краснодар». Последние несколько лет я упорно работал, чтобы поддерживать хорошую игровую форму. Для меня это было основополагающим стимулом.

Напомним, что Вандерсон попал в символическую сборную РПЛ по итогам прошлого тура.

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Все комментарии
kotmyshka
kotmyshka
15 июля в 13:11
Весьма неплох
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
15 июля в 13:04
Результативность для атакующего игрока совсем слабая.
Yurza
Yurza
15 июля в 12:37
Наверное, это так.
shlomo
shlomo
15 июля в 12:35
Запомнил и я тебя...:)))
Leha-ha50
Leha-ha50
15 июля в 12:35
Классный игрок эт точно.
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