Ал. Миранчук: «Мой минус – игра в обороне. Считаю, что вырос в этом плане»

Полузащитник «Локомотива» в эфире программы «Футбол России» поделился мнением о своей игре.

Почему так хорошо заиграл только сейчас? Ответ простой: для всех важна статистика, голы, передачи, и когда она появляется — тебя начинают считать игроком. До этого я играл не без неудачных игр, но играл неплохо. Потом рос, развивался — да, статистика мне тогда не помогла с этим, но сейчас всё воплотилось. Главное, что ты работаешь для себя и веришь, что это когда-то выскочит, и появятся голы. Может быть, все были не в самом идеальном состоянии, и я так выделился, но не хотелось бы так говорить.

Черчесов говорил, что мне нужно прибавлять в оборонительных действиях? Знаю, что мой минус — это оборонительные качества, мы разговаривали уже об этом со Станиславом Саламовичем. Если я хочу расти как футболист, то я должен уметь и обороняться, и атаковать. Тут главное слышать подсказ, а потом работать над этими качествами. Считаю, что в этом плане я вырос и понял, что отбор тоже может приносить удовольствие, и что можно получать кайф от него, нежели от каких-то обводок. Конечно же, без него никуда, ты не можешь 90 минут быть в атаке.