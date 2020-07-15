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Ал. Миранчук: «Мой минус – игра в обороне. Считаю, что вырос в этом плане»

15 июля 2020, 02:01

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук в эфире программы «Футбол России» поделился мнением о своей игре.

Почему так хорошо заиграл только сейчас? Ответ простой: для всех важна статистика, голы, передачи, и когда она появляется — тебя начинают считать игроком. До этого я играл не без неудачных игр, но играл неплохо. Потом рос, развивался — да, статистика мне тогда не помогла с этим, но сейчас всё воплотилось. Главное, что ты работаешь для себя и веришь, что это когда-то выскочит, и появятся голы. Может быть, все были не в самом идеальном состоянии, и я так выделился, но не хотелось бы так говорить.

Черчесов говорил, что мне нужно прибавлять в оборонительных действиях? Знаю, что мой минус — это оборонительные качества, мы разговаривали уже об этом со Станиславом Саламовичем. Если я хочу расти как футболист, то я должен уметь и обороняться, и атаковать. Тут главное слышать подсказ, а потом работать над этими качествами. Считаю, что в этом плане я вырос и понял, что отбор тоже может приносить удовольствие, и что можно получать кайф от него, нежели от каких-то обводок. Конечно же, без него никуда, ты не можешь 90 минут быть в атаке.

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин ранее заявил, что Алексей Миранчук по игровым качествам «ничуть не хуже» полузащитника «Байера» Кая Хаверца.

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Все комментарии
Kollljan
Kollljan
15 июля в 07:17
Миранчук бездарь!
Obdulio Varela
Obdulio Varela
15 июля в 05:53
Адекватная самооценка это хорошо
Columb
Columb
15 июля в 02:24
Нужно совершенствовать игру в обороне.
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