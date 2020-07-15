Ал. Миранчук: «С приходом Николича стали больше работать над тактикой»

Полузащитник «Локомотива» в эфире программы «Футбол России» рассказал, что изменилось в клубе с назначением на пост главного тренера .

Что нового внёс Марко Николич? В первую очередь, человек говорит по-английски! Уже воспринимается по-другому.

Все понимают, что короткий период для подготовки, поэтому концентрация выше в разы. Мы играем на Лигу чемпионов, она нам нужна, мы привыкли в ней играть.

Изменилось то, что добавилось больше тактических упражнений, начали больше работать над тактикой, перемещениями. Он начал прививать нам стремление к ударам, бить с дальних позиций. Есть эмоциональные установки, может показать себя. Он неплохой психолог, знает, что футболисту сказать. Мы понимаем, какая у нас есть задача [Лига чемпионов], и мы стараемся сообща выполнить её.