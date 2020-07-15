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Ал. Миранчук: «С приходом Николича стали больше работать над тактикой»

15 июля 2020, 03:07

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук в эфире программы «Футбол России» рассказал, что изменилось в клубе с назначением на пост главного тренера Марко Николича.

Что нового внёс Марко Николич? В первую очередь, человек говорит по-английски! Уже воспринимается по-другому.

Все понимают, что короткий период для подготовки, поэтому концентрация выше в разы. Мы играем на Лигу чемпионов, она нам нужна, мы привыкли в ней играть.

Изменилось то, что добавилось больше тактических упражнений, начали больше работать над тактикой, перемещениями. Он начал прививать нам стремление к ударам, бить с дальних позиций. Есть эмоциональные установки, может показать себя. Он неплохой психолог, знает, что футболисту сказать. Мы понимаем, какая у нас есть задача [Лига чемпионов], и мы стараемся сообща выполнить её.

Миранчук также высказался относительно трансферных слухов, связывающих его с европейскими клубами.

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Все комментарии
Александр Светличный 1
Александр Светличный 1
15 июля в 12:32
А ПАЛЫЧ , ВЕЛИКИЙ ЛОСЬКОВ , ПАШИНИН ,МАМИНОВ И ВЕСЬ ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ , МНОГИХ ИЗ ВАС ПРИГЛАСИЛИ И НАУЧИЛИ ИГРАТЬ В ФУТБОЛ , СДЕЛАЛИ ВАС ОБЛАДАТЕЛЯМИ КУБКА , СУПЕР-КУБКА И ПОЛУЧЕНИЕМ ЗОЛОТЫХ МЕДАЛЕЙ ЧЕМПИОНОВ РОССИИ , ТО ВСЕ БЫЛО БЕЗ ТАКТИКИ ? А СЕЙЧАС ТАКТИЧНЫЙ кикнадзе ,ПОКАЗЫВАЕТ БОЛЕЛЬЩИКАМ ПАЛЕЦ , КОТОРЫЕ В ОСНОВНМ ИЗ ОБЛАСТИ ДОБИРАЮТСЯ , ЧТОБЫ ОТДАТЬ СЕРДЦЕ ЛОКО ,ВОТ ЭТО ТАКТИКА ДИРЕКТОРА- ХУЛИГАНА , СКОРО И РУКОВОДИТЕЛЬ РЖД , ТОЖЕ ЧТО -НИБУДЬ ПОКАЖЕТ ? НО БОГ ЕСТЬ , ЕЩЕ ТАК ПОКАЖЕТ , ЧТО ОЙ-ОЙ !
cska1948
cska1948
15 июля в 09:36
"...Мы играем на Лигу чемпионов, она нам нужна, мы привыкли в ней играть..."
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Когда и успели привыкнуть?
VAN ARM
VAN ARM
15 июля в 06:56
оно и заметно)))))))))))))
STVA 1
STVA 1
15 июля в 03:22
Что толку то
4ppbmxvgnb9n
4ppbmxvgnb9n
15 июля в 03:08
Это его дело
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