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Хомуха: «У ЦСКА и „Локомотива“ равные шансы на успех»

15 июля 2020, 03:41
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Экс-полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха поделился ожиданиями от матча бывшего клуба против «Локомотива» в 29-м туре РПЛ.

Оба коллектива имеют равные шансы на успех — в последнее время у них были похожие проблемы. Поэтому встреча получится очень непредсказуемой. Но главное: ни ЦСКА, ни «Локомотиву» нельзя терять очки, так как в этом случае однозначным фаворитом в борьбе за второе место станет «Краснодар». Значит, ничья не устроит ни «железнодорожников», ни армейцев. Поэтому есть повод ждать от обоих коллективов обоюдоострой борьбы.

Напомним, матч ЦСКА — «Локомотив» обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным.

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Все комментарии
mensk
mensk
15 июля в 10:22
ЦСКА пора бы свои обещания исполнять.
mihaluch
mihaluch
15 июля в 07:33
Всё будет зависеть в какой форме будут лидеры.
ДАША Д
ДАША Д
15 июля в 07:03, ред.
Тягомотная игра ожидается.
112910415
112910415
15 июля в 06:21
почти равные, но ...
VAN ARM
VAN ARM
15 июля в 05:50
только в теории))
cska vperiod
cska vperiod
15 июля в 04:57
Надо землю грызть но побеждать.
6nxrvu83vad8
6nxrvu83vad8
15 июля в 04:48
У сивых поменьше шансов
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
15 июля в 04:15
Всё верно сказал...
STVA 1
STVA 1
15 июля в 03:45
Так и есть
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