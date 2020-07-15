Хомуха: «У ЦСКА и „Локомотива“ равные шансы на успех»

Экс-полузащитник ЦСКА поделился ожиданиями от матча бывшего клуба против «Локомотива» в 29-м туре РПЛ .

Оба коллектива имеют равные шансы на успех — в последнее время у них были похожие проблемы. Поэтому встреча получится очень непредсказуемой. Но главное: ни ЦСКА , ни «Локомотиву» нельзя терять очки, так как в этом случае однозначным фаворитом в борьбе за второе место станет «Краснодар». Значит, ничья не устроит ни «железнодорожников», ни армейцев. Поэтому есть повод ждать от обоих коллективов обоюдоострой борьбы.