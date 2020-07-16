Федотов: «С „Тамбовом“ можно сыграть в резервный день»

Наставник «Сочи» рассказал о состоянии здоровья своих футболистов, которые заразились коронавирусом.

Болезнь у ребят проходит бессимптомно. В связи с высочайшей загруженностью лаборатория выдала нам только сегодня утром результаты тестов. 9 оказались положительными. Мы сразу же уведомили об этом. Действуем по ситуации. Матч с «Тамбовом» не состоится.

Матч уже некуда перенести? Почему некуда? Можно сыграть в резервный день (19 июля). Почему бы не допустить такой вариант?

Футбольная общественность вам может припомнить ситуацию с «Ростовом»? Поэтому мы и не настаиваем на переносе. Понимаем, что в такой ситуации может оказаться любой клуб. «Ростов», «Оренбург», теперь мы. Никто не жалеет «Оренбург», который в итоге вылетел.