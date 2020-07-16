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Федотов: «С „Тамбовом“ можно сыграть в резервный день»

16 июля 2020, 17:53
ТамбовЛоготип футбольный клуб Тамбов3 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиТех. поражение

Наставник «Сочи» Владимир Федотов рассказал о состоянии здоровья своих футболистов, которые заразились коронавирусом.

Болезнь у ребят проходит бессимптомно. В связи с высочайшей загруженностью лаборатория выдала нам только сегодня утром результаты тестов. 9 оказались положительными. Мы сразу же уведомили об этом. Действуем по ситуации. Матч с «Тамбовом» не состоится.

Матч уже некуда перенести? Почему некуда? Можно сыграть в резервный день (19 июля). Почему бы не допустить такой вариант?

Футбольная общественность вам может припомнить ситуацию с «Ростовом»? Поэтому мы и не настаиваем на переносе. Понимаем, что в такой ситуации может оказаться любой клуб. «Ростов», «Оренбург», теперь мы. Никто не жалеет «Оренбург», который в итоге вылетел.

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nautilus163
nautilus163 ответ Сп62 (раскрыть)
17 июля в 00:13
Пусть привозят команду 2010 года рождения и проигрывают 160:0! Это будет как назидание за издевательство над ростовскими пацанами! Теперь плачется в жилетку. 12.
Сп62
Сп62
16 июля в 21:18
Если карантин две недели, то они и с крылышками сыграть не смогут. Только вторым составом если.
ekliziast
ekliziast
16 июля в 20:44
После игры с детями из Ростова , мерзко и подло говорить о резервных днях. Федотов вы подлец.
Храневец
Храневец ответ -CaНиTaр_Лeсa-_5 (раскрыть)
16 июля в 20:16
СВОЕ ОВНО НЕ ПАХНЕТ !
бензиновый учитель физкультуры
бензиновый учитель физкультуры
16 июля в 19:18
главное о оренбург никто не жалеет подумаешь вылетел ну и хрен с ним мало ли таких оренбургов) а вот фарм клубы "некоторых" должны оставаться в элите дабы элита выёграла золотые медальки
putnik59@bk.ru
putnik59@bk.ru
16 июля в 19:07
Бог всё видит!
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
16 июля в 18:49, ред.
Странно, после игры с малолетками размазывал сопли про профессионализм и соблюдение регламента, а тут про резервные дни вдруг опять вспомнил ...
Caniggia
Caniggia
16 июля в 18:49
А кто играть то у Сочи будет? Если там осталось кому играть, то можно перенести. Этот матч очень важен для Крыльев. Если Сочи возьмут очки, то у них появится шанс остаться в РПЛ.
bezbiletnik
bezbiletnik ответ Храневец (раскрыть)
16 июля в 18:39
    Gloomy59
    Gloomy59
    16 июля в 18:34
    НУ ЧТО, КАК ЧИХНУЛОСЬ, ТАК И ВЕРНУЛОСЬ!!!!!!!!
    Храневец
    Храневец ответ denmig (раскрыть)
    16 июля в 18:33
    ЛУЧШЕ БЫ ЗАСТАВИТЬ ИГРАТЬ МОЛОДЕЖКОЙ КАК РОСТОВ !
    bezbiletnik
    bezbiletnik
    16 июля в 18:32
      Брулин
      Брулин
      16 июля в 18:29
      Процитирую Федотова: «Переносить некуда. Окон нет»
      Брулин
      Брулин
      16 июля в 18:27
      Владимир Федотов, после матча с молодёжкой/академией Ростова: «Рестарт РПЛ – режим военного времени. Шаг вправо, шаг влево – расстрел, нет переносов и резервных дат». 😁
      makkie
      makkie
      16 июля в 18:16, ред.
      Ой, смотрите-ка - резервный день внезапно появился.
      Тогда почему отказали Ростову в переносе?

      Никаких переносов - только технарь Сочи!!
      Храневец
      Храневец
      16 июля в 18:12
      СЫГРАТЬ В ЛЮБОЙ ДЕНЬ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ЧЕМПИОНАТА !
      cska vperiod
      cska vperiod
      16 июля в 18:09
      В честь чего? А почему с ростовчанами не захотели перенести? Справедливо будет прогазпромовской команде присудить технарь.
      СаняШумок
      СаняШумок
      16 июля в 17:57
      Тамбову невыгодно давать перенос, так же как раньше было невыгодно Сочи. Плюс Тамбов уже никто не осудит, как почему-то осуждали сочинцев
      denmig
      denmig
      16 июля в 17:56
      Да уже технарь присудили
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