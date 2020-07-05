Дурной пример заразителен. Снейдер задумался о возобновлении футбольной карьеры

1593950682

вчера, 15:04

«Соккер.ру» рассказывает об ещё одном сюрпризе в голландском футболе.

Неделю назад вы могли прочитать о том, как Арьен Роббен решил возобновить карьеру в родном «Гронингене». Теперь же из Нидерландов пришла новость, что нечто подобное собирается проделать и другой отставник Уэсли Снейдер.

Снейдер был замечен в родном городе Утрехте. И не просто в городе, а в офисе единственной городской команды. Видели Уэсли и возле тренировочной базы «Утрехта». Технический директор клуба Йорди Зайдам подтвердил, что Снейдер будет тренироваться. Может быть, не только.

«Если Снейдер хочет, то он может поддерживать форму у нас. Не исключено и его возвращение в большой футбол», — добавил интриги Зайдам. Неужели Уэсли решил последовать примеру Арьена? Но если Роббен уже подписал контракт, о чём поспешил известить футбольную общественность, то в случае со Снейдером пока всё очень туманно. Слишком по-разному они уходили из футбола. Но в одном возрасте — в 35 лет.

Уход Роббена был неожиданным и нелогичным. Арьен находился в прекрасной форме, мог побегать в «Баварии» сезончик-другой. А не в «Баварии» и больше. Поэтому новость о завершении Роббеном карьеры стала неожиданностью. Снейдер же откровенно доигрывал в «Ницце», потом в катарской «Аль-Гарафе». И его выход на пенсию выглядел вполне логичным. Уэсли перестал получать от футбола былое удовлетворение.

По-разному ровесники провели и этот год. Арьен поддерживал себя в хорошем состоянии, не раз намекал на возможное возобновление карьеры, а в мае и вовсе был замечен на базе «Баварии». Наверное, не из-за ностальгии по славным годами, проведенным в Мюнхене. Уэсли редко показывался на публике. Лучше бы совсем не показывался. За короткий срок голландец набрал килограмм 20-25 и превратился в какого-то колобка. При росте метр семьдесят Уэйсли весит под центнер, теперь меньше всего напоминал рекордсмена сборной Голландии по числу сыгранных встреч. Всё остаётся загадкой — зачем Уэсли появился в родном городе? Чтобы перезапустить карьеру или просто скинуть лишние килограммы? Пока больше верится во второй вариант. Похудеет — помолодеет, заодно напомнит о себе.

Снейдер получил футбольное образование в родном городе. За «Утрехт» играл отец футболиста и его старший брат Джоэл. Но самому Уэсли выступать за воспитавший его коллектив не пришлось. В отличие от другого знаменитого уроженца третьего по величине города Нидерландов Марко ван Бастена. Снейдер ещё совсем молодым человеком был замечен селекционером «Аякса», и в неполные восемнадцать перебрался в столицу. Там этот крепыш прославился и своими пасами, и фирменными ударами. В маленьком и тогда ещё худеньком Снейдере таилась какая-то бесовская сила. Его «пушке» мог позавидовать даже бронебойщик Рональд Куман.

Пути Снейдера и Роббена пересеклись не только в сборной Нидерландов. Они успели поиграть вместе в «Реале», где сложился голландский кварте. Кроме Уэсли и Арьена туда входили Руд ван Нистелрой и Ройстон Дренте. Потом еще Рафаэль ван дер Варт с Класом-Яном Хунтеларом подтянулись. Но лучшие свои годы Уэсли провёл всё же в миланском «Интере», где он и два Скудетто взял, и Лигу чемпионов покорил.

Был у Снейдера шанс объединиться с Роббеном в «Баварии», но не сложилось. После ухода из «Интера» Уэсли оказался в «Галатасарае». Нельзя сказать, что в Турции голландец доигрывал. Но всё же он привык к другим чемпионатам. А вот уже после пяти лет Снейдер превратился в ветерана.

Но вернёмся в день сегодняшний. Нужен ли Снейдер «Утрехту» прямо сейчас? Толстым и растренированным — однозначно нет. А вот прежним, хотя бы образца «Галатасарая», — почему нет. Хотя «Утрехт» довольно неплохо укомплектован. В составе имеются несколько именитых, но возрастных игроков. Например, защитник Виллем Янссен или опорник Адам Махер. Приход ещё одного, пусть и немолодого футболиста, способен укрепить состав. Но сказать, что Снейдер прямо осчастливит команду, — было бы большим преувеличением. В успех трудоголика Роббена в «Гронингене» верится больше. Оба футболиста пропустили год. Но для одного этот год был мигом, а для второго — дистанцией большого размера.

Кроме того, «Утрехт» — клуб небогатый. А Уэсли — далеко не альтруист, и за спасибо играть не будет. А «не за спасибо» — может стать чересчур дорого для родной команде. Поэтому в Утрехте будут отмерять и отмерять, прежде чем предложат стареющему футболисту контракт. С большой зарплатой между прочим.

Конечно, появление звезды, пусть и бывшей, вызовет и повышенное внимание прессы, а «Утрехту» его явно не хватает, а еще притоку зрителей на трибуны. Но вот с этим притоком может не сложится. Скорее всего, матчи Эре, во всяком случае осенние, пройдут без зрителей. Стало быть, на продажу абонементов приход Снейдера не повлияет. Не будет абонементов в первом круге.

Поэтому рискну предположить, что до возвращения Снейдера дело не дойдёт. Тренироваться он, конечно, будет. И расстанется с двойным подбородком. А дальше... Прежнего Уэсли мы вряд ли увидим, только его подобие. Голландец сам всё понимает.

P.S. Интересно, а кто-нибудь ещё из бывших голландских звёзд не захочет больше потренироваться? Рафаэль ван дер Варт или Дирк Кюйт, например. Или Робин ван Перси?