Супермарио в роли библейского Моисея. Гомес объявил о завершении карьеры

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сегодня, 14:31

«Соккер.ру» вспоминает Марио Гомеса, объявившего об уходе из большого футбола.

«Штутгарт» вернулся в первую Бундеслигу после годичного отсутствия. Швабы обеспечили повышение в классе за тур до завершения чемпионата во второй Бундеслиге, и проигрыш «Дармштадту» с результатом 1:3 уже ничего не мог изменить. Однако эта по сути товарищеская игра вошла в историю. В ней забил свой последний - 336-й мяч в карьере Марио Гомес.

Знаменитый нападающий принял решение об уходе. Помог родному коллективу вернуться и всё. Дальше без Марио. Сразу вспоминается библейский Моисей, который привёл свой народ в землю обетованную, но сам туда не ступил. Вот и швабам придётся дальше обходиться без одного из самых ярких своих футболистов.

Товарищи по команде торжественно проводили Марио из футбола. Ветерана горячо приветствовали болельщики, пришедшие посмотреть на Гомеса в последний раз. Но при этом всем было грустно. Не от проигрыша. От того, что Гомес решил уйти так рано, — в неполные 35 лет. Судя по последнему сезону, Марио находился в прекрасных для ветерана кондициях и мог бы побегать еще несколько сезонов. Лишним бы точно не был. Тем более что непросто будет «Штутгарту» заново вписаться в элиту. Но Марио решил иначе. Навсегда ли? Может, не навсегда. Пример Арьена Роббена, не высидевшего на пенсии и года, совсем свеж.

В XXI веке «Штутгарт» подарил немецкому футболу двух замечательных нападающих. Первым был Кевин Кураньи. Рослый темноволосый парень с бородкой, совсем не похожий на немца, стремительно ворвался в состав «Штутгарта» и едва не сделал его чемпионом. Пока журналисты выясняли, как правильно произносить фамилию нападающего, Кураньи играл уже в сборной. А потом к большому разочарованию болельщиков южан ушёл в «Шальке». Но бело-красный отряд почти не заметил потери такого бойца, ибо вскоре появился такой же крепкий и расторопный форвард. Несмотря на испанское имя — Марио Гомес Гарсия, молодой футболист числился немцем. Родители Марио приехали в Германию из Испании.

Пока за «Штутгарт» играл Кураньи, Гомес держался скромно. Выходил на замены, где-то старался. Но голов его так никто и не видел. Но после ухода Кевина Марио получил свой шанс и прекрасно им воспользовался. В первом сезоне при Джованни Трапаттони Гомес доказал своё право выходить с первых минут. А потом уже при Армине Фе «Штутгарт» выиграл чемпионский титул. Лучший бомбардир чемпионов Гомес в добавок получил и звание лучшего футболиста страны. Выяснилось, что с уходом Кураньи швабы ничего не потеряли. Напротив, получили другого бомбардира, ещё более искусного. В сборной Германии испанцы как-то забыли про Гомеса, Марио дебютировал в 2007 году. Тут спохватились испанцы, но было поздно. Гомес был заигран за Манншафт. Хотя сделай он выбор в пользу исторической родины, глядишь был бы двукратным чемпионом Европы и чемпионом мира.

Но оставим альтернативную историю. Тем более что в сборной Германии Гомес добился немалого. Однако в Бразилию не ездил и из кубка мира шампанское не вкушал. Но пару медалек привёз — серебро чемпионата Европы 2008 года и бронзу ЧМ -2010.

Однако всевидящая «Бавария» не могла пройти мимо такого таланта. Целый год агенты говорили про Супермарио, что в «Штутгарте» он достиг своего потолка, что нужно расти дальше. А для этого нужно переходить в «Баварию». Швабы, разумеется, не хотели терять своего лидера, но 35 миллионов евро на дороге не валяются. Так летом 2009 года Гомес примерил футболку мюнхенского суперклуба.

Яркий и противоречивый отрезок своей карьеры провёл Марио в «Баварии». С одной стороны, победа в Лиге чемпионов, два чемпионства, два Кубка, 113 забитых мяча за три с половиной года. Выигранный спор у Мирослава Клозе и Ивицы Олича за место в основе. С другой стороны, все эти годы оставалось ощущение, что Марио — пассажир, а не член экипажа. И мюнхенский круиз продлится недолго. Появился ещё один Марио — хорват Манджукич. Потом травма. А когда в Мюнхен из Дортмунда перебрался Роберт Левандовски, стало ясно, — пора сходить по трапу.

И пошли скитания. Сначала полтора года в «Фиорентине», — весьма тусклое время. Потом блестящий сезон в «Бешикташе». Чемпионский титул, двадцать восемь голов. И возвращение в Германию. Не совсем триумфальное, но всё же — в «Вольфсбурге» Супермарио приняли очень торжественно.

Но «Вольфсбург» — клуб специфический. Чтобы заиграть там, надо прийти никем или начать в «волчьей стае». А прийти со стороны и сразу стать своим. У Андре Шюррле, Патрика Хельмеса и Юлиана Дракслера не получилось. Да и Марио Гомес в зелёной футболке больше мучился, чем играл. Поэтому он был так рад вернуться в родной «Штутгарт» после девятилетней паузы.

Это был уже не тот «Штутгарт», смело бросавший вызов «Баварии» с «Боруссиями». Южане больше думали о том, как бы выжить, вытянуть в элите. Как ни старался Гомес разжечь своих новых партнёров, привить им иную, бойцовскую психологию, — не вышло. В сезоне-2018-19 швабы пришли на финиш шестнадцатыми. Пришлось играть переходные матчи с берлинским «Унионом». А дальше вы знаете. Гомес порывался уйти ещё год назад, но пообещал болельщикам вернуть команду в Бундеслигу. Теперь, сдержав своё слово, Марио решил отдохнуть от футбола.