Глушаков: «У меня нет проблем с фанатами „Спартака“»

Полузащитник «Ахмата» поделился мнением о предстоящем матче своей команды против «Спартака».

Напомним, что Глушаков защищал цвета «красно-белых» с 2013 по 2019 год.

У меня хорошее, боевое настроение перед игрой со «Спартаком». Очевидно, что команда и стадион занимают особенное место в моей жизни — есть множество ярких воспоминаний, побед, своя атмосфера. Но сейчас это всё далеко на заднем плане, так как «Ахмат» решает свои задачи в чемпионате и мы сконцентрированы на игре. Нужно стараться взять максимум в оставшихся матчах. «Ахмат» может и должен быть выше, чем сейчас.

Что касается спартаковских болельщиков, то никаких проблем с ними нет. Общаюсь со многими фан-движениями, отношения сохранились ещё с тех времен. Про искусственно раздутую ситуацию вокруг меня уже всё сказал, и другие футболисты «Спартака» тоже высказывались по этому поводу. Так что, думаю, всем уже всё ясно. Футбол и жизнь всегда всё расставляет на свои места.