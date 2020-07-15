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Глушаков: «У меня нет проблем с фанатами „Спартака“»

15 июля 2020, 12:07
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков поделился мнением о предстоящем матче своей команды против «Спартака».

Напомним, что Глушаков защищал цвета «красно-белых» с 2013 по 2019 год.

У меня хорошее, боевое настроение перед игрой со «Спартаком». Очевидно, что команда и стадион занимают особенное место в моей жизни — есть множество ярких воспоминаний, побед, своя атмосфера. Но сейчас это всё далеко на заднем плане, так как «Ахмат» решает свои задачи в чемпионате и мы сконцентрированы на игре. Нужно стараться взять максимум в оставшихся матчах. «Ахмат» может и должен быть выше, чем сейчас.

Что касается спартаковских болельщиков, то никаких проблем с ними нет. Общаюсь со многими фан-движениями, отношения сохранились ещё с тех времен. Про искусственно раздутую ситуацию вокруг меня уже всё сказал, и другие футболисты «Спартака» тоже высказывались по этому поводу. Так что, думаю, всем уже всё ясно. Футбол и жизнь всегда всё расставляет на свои места.

Ранее Глушаков подвёл итоги матча против «Зенита».

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
15 июля в 18:13
Все знают, что есть, лицемер.
SHMEL
SHMEL
15 июля в 14:47
    112910415
    112910415
    15 июля в 12:49
    подзабыли Дениса болельщики, но свистеть-то не разучились
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
    15 июля в 12:34
    Главное, чтоб Денис продолжал ненавидеть cпартак ещё сильнее
    makkie
    makkie
    15 июля в 12:33
    Посвистят ему сегодня от всей души.
    drug01
    drug01
    15 июля в 12:20
    Баня всё исправит!
    Adonius
    Adonius
    15 июля в 12:20
    Глушаков сделал для спартака столько, сколько никто не сделал почти за сто лет. Развалил его напрочь.
    Evilhuman
    Evilhuman
    15 июля в 12:17
    Банщик напомнил о себе, давно уже и не интересен то никому
    mihaluch
    mihaluch
    15 июля в 12:14
    Какие проблемы опу в охапку и бегом.
    Columb
    Columb
    15 июля в 12:14
    Развалил "народных" и смылся в Грозный, думает ему все простили.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    15 июля в 12:13
    Про ситуацию приврал парень. Сам эту кашу заварил , сам ее раздул , потому и вылетел как пробка из команды.
    For56tas
    For56tas
    15 июля в 12:12
    Банщик опять слезу пустил, после него свиньи так и не очухались.
    ПОПОДИ в МЕНЯ
    ПОПОДИ в МЕНЯ
    15 июля в 12:10
    Классные банки ден зениту все время забивает.
    Михаил Славнов
    Михаил Славнов
    15 июля в 12:08, ред.
    Не очень похоже на правду.
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