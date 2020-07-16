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«Фратрия» написала открытое письмо Дюкову по поводу судейства

16 июля 2020, 12:43

Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» написало открытое письмо президенту РФС Александру Дюкову. В письме болельщики пожаловались на спорные судейские решения в матчах с участием «Спартака».

Уважаемый Александр Валерьевич! После выхода российской Премьер-Лиги из паузы, связанной с пандемией COVID-19, мы, болельщики московского «Спартака», в каждом матче с участием нашего клуба наблюдаем неоднозначные действия со стороны арбитров по отношению к спартаковским футболистам.

Имеют место регулярные судейские решения спорных моментов не в пользу «Спартака». Буквально в каждом из семи матчей этого отрезка чемпионата были спорные игровые эпизоды, каждый из которых трактовался в пользу наших соперников. Отмененные голы, неназначенные пенальти, необъяснимые желтые карточки лидеров команды оценивались как минимум спорно, причем далеко не только болельщиками «Спартака», а и любителями футбола в принципе.

В январе 2020 года на должность главы судейского корпуса РФС Вами, уважаемый Александр Валерьевич, был назначен венгерский арбитр Виктор Кашшаи, по рекомендациям которого сегодня работают российские рефери. К сожалению, судейский регламент РФС запрещает судьям комментировать свои решения, а болельщики из разъяснений получают только узкоспециализированные термины, либо личные мнения футбольных комментаторов на телевидении.

В связи с возрастающим недоверием со стороны российских поклонников футбола к арбитрам, вызванным различными трактовками правил игры в футбол в отношении разных команд чемпионата мы призываем Вас не оставаться в этой ситуации в стороне, а рекомендовать главе судейского корпуса РФС Виктору Кашшаи либо снять запрет на комментарии со стороны арбитров своих решений, либо выйти в публичное пространство и регулярно давать свои комментарии на основе записей с камер VAR и трансляций «Матч ТВ» по спорным эпизодам, имеющим место в матчах РПЛ.

За постоянно обновляющимися рекомендациями FIFA, к которым должны прислушиваться арбитры, зачастую не успевают уследить даже сами футболисты, оттого в век высоких цифровых технологий и наличия повторов видится чрезвычайно важным разъяснение эпизодов со стороны официальных представителей судейского корпуса для широких масс болельщиков.

Футбол — игра, за которой следят миллионы, она должна быть образцом справедливых и понятных решений. Мы, российские болельщики, требуем от футбольных властей и организаторов соревнований главного: равенства при трактовке футбольных правил, равного подхода ко всем участникам чемпионата со стороны организаторов и арбитров, обслуживающих игры, а также публичных разъяснений и комментариев судейских решений, принятых в спорных игровых эпизодах.

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Все комментарии
Zimka
Zimka
17 июля в 20:56
Самое лучшие судейство було в 90-х для спартака, и Вара не было никакого, напомните-ка сколько матчей спартак выиграл когда приглашали зарубежных судей?)
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
16 июля в 18:52
    ВАЙПЕР
    ВАЙПЕР
    16 июля в 17:55
    странно что плачется только спартак, вроде ВАР один на всех, а не устраивает только их)
    Супервайзер
    Супервайзер
    16 июля в 17:54, ред.
    И чего ему писать? Судейство в отношении Спартака- такой же элемент пропаганды нетрадиционных отношений, как ролик из раздевалки Зенита с участием Азмуна и его гражданского мужа Дзюбы. Мол дескать, им, голубым, всё можно, и плевать они на всех хотели. И что, Дюков попрёт против своих? Дудки-с!
    ВАЙПЕР
    ВАЙПЕР
    16 июля в 17:52, ред.
    когда клуб в середине таблице и от зоны вылета не так далеко, единственно что остается делать это найти крайнего, тоесть судейство)
    Байкал-38
    Байкал-38
    16 июля в 17:16
    Проект памятника "заговор" уже одобрен и вскоре будет установлен на стадионе возле братьев Старостеных. Будет главной достопримечательностью.
    Adonius
    Adonius
    16 июля в 17:01
    Не игрой, так скандалами свиней тянут не первый год.
    Армейская душа
    Армейская душа
    16 июля в 16:55
    После ввода VAR спартак стал командой нижней половины турнирной таблицы - вот что для свиней значит играть по правилам
    oFANATo
    oFANATo
    16 июля в 16:51
    Придется питерскому Дюкову ответить.
    denmig
    denmig
    16 июля в 16:36
    Спартаковцы: а у Нас на поле ВАР , а у вас?
    Кашшаи : а у нас бесплатный газ! И наВАР!
    cska1948
    cska1948
    16 июля в 15:16
    "...Мы, российские болельщики, требуем от футбольных властей и организаторов ........... публичных разъяснений и комментариев судейских решений, принятых в спорных игровых эпизодах."
    -------------------------
    Все судейские свистки не в пользу СпаМа его болельщиками воспринимаются как спорные. Им хоть заобъясняйся, все равно будут недовольны.
    Wolf77785
    Wolf77785
    16 июля в 15:09
    опять стыдно за спартак... Что-то в 2017, когда за уши тянули, таких заявлений не было..
    Не верю 90-м
    Не верю 90-м
    16 июля в 14:56
    Открытое письмо на честное чсудейство, такого еще не бывало.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    16 июля в 14:32
    Вчера Азмун заколотил из офсайда и даже вар не маргнул
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    16 июля в 14:31
    Лучше бы требовали спартаковского футбола от Тедеско
    cska vperiod
    cska vperiod
    16 июля в 14:31
    Фратрия почему то вдва года назад не писали петицию когда судьи за нарушение в центре поля назначали пенальти в пользу спартака.
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    16 июля в 14:28
    Письмо хорошее , но в никуда ! А жаль !
    Брулин
    Брулин
    16 июля в 14:01
    Скажу, что оказать давление на судей у нас не получится. Если в Питере возникнет спорный эпизод, он будет трактован в пользу Зенита, 100%
    Главное, чтобы ребята были к этому готовы и не сломались морально
    Legend 6
    Legend 6 ответ Литейный 4 (раскрыть)
    16 июля в 13:58
    Я бы посмотрел на Вас, если бы судьями руководил человек из Лукойла и ВТБ, или РЖД.😂
    Весёлый могильщик
    Весёлый могильщик
    16 июля в 13:57
    Больше чем Спартак ни один клуб не тянут судьи предвзято.
    Legend 6
    Legend 6 ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
    16 июля в 13:55
    Чтобы не писать глупости, нужно посмотреть один из 7 последних матчей Спартака
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
    16 июля в 13:42
      Сергей Саныч
      Сергей Саныч
      16 июля в 13:39
      Это письмо на деревню дедушке.
      Я бы не подписался.
      ПерекатиПоле
      ПерекатиПоле
      16 июля в 13:36
      Проблемы у спартака с судьями начались после того, как ВАР появился на всех матчах.
      Они и раньше забивали не по правилам, но голы не отменяли из-за чемоданчика в судейской. Теперь все изменилось и спартак плетётся в середине таблицы.
      RIR68
      RIR68
      16 июля в 13:35
      ваш звонок очень важен для нас, оставайтесь на линии)))
      ДСА
      ДСА
      16 июля в 13:28
      Почти всегда подсвистывают против Спартака!
      Литейный 4
      Литейный 4
      16 июля в 13:28
      Если бы честно Спартак судили в первых 6 турах, то они сейчас были бы ниже Оренбурга в турнирной таблице. Только не и говорить про судейство. Гыгыгы
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1
      16 июля в 13:27
      Это, что в лесу кричать:
      -Ау!
      Вы его лицо помните на награждении?) Это же вампир вылитый с Дракулы! Пил, пью и буду пить кровь.
      Литейный 4
      Литейный 4
      16 июля в 13:25
      А про первые 6 туров тактично промолчали. Вся страна наблюдала как Спартак судьи вели к чемпионству. Пока не нарвались на Зенит, а потом и на Вар. Гыгыгы
      Binger
      Binger
      16 июля в 13:21
      Словно как письмо 14-и, которое подписали в основном спартачи.
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