В УЕФА подготовили запасной план проведения матча «Барселона» — «Наполи»

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18 июля 2020, 19:32

Вице-президент УЕФА Мишель Ува сообщил, что организация подготовила запасной план для проведения матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Наполи».

«Наполи» официально будет играть в Барселоне, если только там не будут приняты правила, запрещающие играть в футбол в Испании. Мы надеемся, что этого не произойдет [запрета]. Но у нас запасной план, если это случится.

Отмечается, если играть в Каталонии будет небезопасно, то, скорее всего, ответный матч будет сыгран на нейтральном поле в Португалии.

В последнее время наблюдается рост числа случаев заражения коронавирусом в районе Барселоны. Кроме того, введены новые ограничения социального дистанцирования.

Правительство Барселоны призвало жителей оставаться дома, а также не собираться группами более десяти граждан. В четверг число случаев заражения коронавирусом в городе выросло на 1300 человек.