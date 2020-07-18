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В УЕФА подготовили запасной план проведения матча «Барселона» — «Наполи»

18 июля 2020, 19:32
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи08.08.2020 в 22:00 Не начался

Вице-президент УЕФА Мишель Ува сообщил, что организация подготовила запасной план для проведения матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Наполи».

«Наполи» официально будет играть в Барселоне, если только там не будут приняты правила, запрещающие играть в футбол в Испании.

Мы надеемся, что этого не произойдет [запрета]. Но у нас запасной план, если это случится.

Отмечается, если играть в Каталонии будет небезопасно, то, скорее всего, ответный матч будет сыгран на нейтральном поле в Португалии.

В последнее время наблюдается рост числа случаев заражения коронавирусом в районе Барселоны. Кроме того, введены новые ограничения социального дистанцирования.

Правительство Барселоны призвало жителей оставаться дома, а также не собираться группами более десяти граждан. В четверг число случаев заражения коронавирусом в городе выросло на 1300 человек.

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Legend 6
Legend 6 ответ ПОПОДИ в МЕНЯ (раскрыть)
18 июля в 21:25
Месси сказал что распустит УЕФА, если они попробуют перенести матч.
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал ответ ПОПОДИ в МЕНЯ (раскрыть)
18 июля в 21:06
Нет
КЭТиК
КЭТиК
18 июля в 20:07
Похоже Барселона не в фаворе.
beefs
beefs
18 июля в 20:03
это что уже вторая волна?...
ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ
18 июля в 19:55
А месси согласен?
shlomo
shlomo
18 июля в 19:37
План Б, если пойдет на по сценарию..:)
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