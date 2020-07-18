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Рубашко: «Готовимся к матчу с „Крыльями“, состав будет смешанный»

18 июля 2020, 22:06
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)3 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиТех. поражение

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил, что сочинский клуб сможет сыграть против «Крыльев Советов» в матче 30-го тура РПЛ.

Варианты состава будут рассматриваться различные. Для этого есть главный тренер, который смотрит на состояние игроков - он решает, кто будет выходить на игру. Тренер, естественно, преследует цель выиграть и дать проявить себя, если будет кто-то из молодёжки. В данной ситуации, думаю, если матч состоится, состав будет смешанный.

В ближайшие дни, думаю, всё ясно будет. Пока мы готовимся к матчу, «Крылья» знают, что мы собираемся. Там будет видно. Сейчас разные факторы могут на нас повлиять.

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Все комментарии
Valeleo
Valeleo
19 июля в 00:24
Сочи удачи!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
18 июля в 23:38
Технарь однозначно, больше нет резервных дней. Был одни 19 и все
Сп62
Сп62
18 июля в 23:06
А когда ж они с Тамбовом играть будут? С этим РФС одни вопросы. Оперативно решить ничего не может.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ cska vperiod (раскрыть)
18 июля в 22:45
Да хоть двадцатку. Если Тамбову дадут три очка, то игра КС с Сочи не имеет смысла.
cska vperiod
cska vperiod
18 июля в 22:20
Десятку получат от крылышек.
drug01
drug01
18 июля в 22:10
Главное чтобы был футбол!
beefs
beefs
18 июля в 22:09
ай да сочинцы...
Abverin
Abverin
18 июля в 22:08
Удачи Сочи в матче!
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