Рубашко: «Готовимся к матчу с „Крыльями“, состав будет смешанный»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил, что сочинский клуб сможет сыграть против «Крыльев Советов» в матче 30-го тура РПЛ .

Варианты состава будут рассматриваться различные. Для этого есть главный тренер, который смотрит на состояние игроков - он решает, кто будет выходить на игру. Тренер, естественно, преследует цель выиграть и дать проявить себя, если будет кто-то из молодёжки. В данной ситуации, думаю, если матч состоится, состав будет смешанный.

В ближайшие дни, думаю, всё ясно будет. Пока мы готовимся к матчу, «Крылья» знают, что мы собираемся. Там будет видно. Сейчас разные факторы могут на нас повлиять.