Билялетдинов: «„Спартак“ может выиграть у „Зенита“ за счет характера»

Бывший полузащитник сборной России поделился мнением о предстоящем матче полуфинала Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».

«Спартак» может выиграть у «Зенита» за счет характера и навязывания борьбы, больше не в чем [превзойти соперника] на данный момент. Если говорить о сыгранности и целостности игры, то у «Зенита» большое преимущество. Но «Спартак» есть «Спартак», в нём собраны неплохие футболисты, и тут важно, кто как к игре подойдет. «Спартаку» очень нужен этот Кубок, «Зениту» он менее интересен, это противостояние двух столиц, и шансы равные.