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Билялетдинов: «„Спартак“ может выиграть у „Зенита“ за счет характера»

18 июля 2020, 20:59
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов поделился мнением о предстоящем матче полуфинала Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».

«Спартак» может выиграть у «Зенита» за счет характера и навязывания борьбы, больше не в чем [превзойти соперника] на данный момент. Если говорить о сыгранности и целостности игры, то у «Зенита» большое преимущество. Но «Спартак» есть «Спартак», в нём собраны неплохие футболисты, и тут важно, кто как к игре подойдет. «Спартаку» очень нужен этот Кубок, «Зениту» он менее интересен, это противостояние двух столиц, и шансы равные.

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Все комментарии
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19 июля в 09:52
    SHMEL
    SHMEL
    19 июля в 08:44
      zeni
      zeni
      19 июля в 08:14
      Удачи ЗЕНИТУ!! РОССИЯ С ТОбой !!
      For56tas
      For56tas
      19 июля в 00:35
      Чушь полная.
      oFANATo
      oFANATo
      19 июля в 00:15, ред.
      О чем вообще говорит Билялетдинов, бомжи уже значки заказали в победе кубка .
      Значит знают, что админресурс не подведёт.
      Опыт в чемпионате уже имеется.
      ВАЙПЕР
      ВАЙПЕР
      18 июля в 23:49
      Зениту этот кубок если и нужен то только для галочки, Зенит может выиграть спартак и проиграть в финале каким будь химкам, это не столь важный турнир чтоб делать на нем акцент. Сейчас главное это подготовка к новому сезону и к Лч
      pomor 445
      pomor 445
      18 июля в 22:57
      Спартак может победить, если Зенит провалит игру.
      Footbolista
      Footbolista ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
      18 июля в 22:42, ред.
      Ну на этом не остановились как ты знаешь...просто потом не пустили многих на олимпиаду...против лома нет приема...Спартак играет не ахти согласен и многого не надо...один не засчитать...пеналь левый поставить и каюк...судья просто должен судить непредвзято и ВАР смотреть без понтов...
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен ответ Footbolista (раскрыть)
      18 июля в 22:37
      Немов, засуженный на Олимпиаде, проявил характер и успокоил стадион одним жестом.
      Носов победил в финальной схватке со сломанной рукой, одной правой. И даже если бы судья или соперник оторвал ему и вторую руку, он всё равно победил бы. Люди с характером не ноют и не канючат, они сжимают зубы и идут вперёд. И чаще всего побеждают.
      Посмотрим, что будет ,ждать осталось недолго. Но атмосфера нагнана нездоровая, судье придётся ох как трудно...
      Footbolista
      Footbolista ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
      18 июля в 22:26
      Не преувеличивай...с кем там играть?)...зенит ни разу не гранд...не понимаю из за чего шум...тут все ясно...кубок 1/2 финала...всего одна игра и шансы 50/50...как будут судить посмотрим...
      Glyba
      Glyba
      18 июля в 22:23
      Завтра посмотрим на ваш характер.
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      18 июля в 22:21
      Про характер согласен, но есть ли он у этого Спартака - большой вопрос. На характере нужно было вытаскивать матчи с Тамбовом и Сочи. Вытащили? Нет Зато стоит ревушек из любого утюга, как обижают команду и кто в этом виноват. И получается, что виноваты все, кроме команды. Федун, тасующий руководство как колоду карт - не виноват. Тренер, ведущий себя как гопота - не виноват. Виноваты судьи, филиалы Зенита (давшие гарантированные 12 очков, только отрыв 33), Дюков виноват, что родом из Питера, ну и САМ, дающий указания, кому сегодня победить. При таких виноватых только в районе 10 места и находиться. Но характер есть ,и я__а тоже...
      Смольчик
      Смольчик
      18 июля в 22:11, ред.
      7-0 угомонит любой характер.
      Footbolista
      Footbolista ответ cska1948 (раскрыть)
      18 июля в 22:08
      Коням не повезло в карты)...хотя и не новички...в пух и прах проигрались...напомню Спартак проиграл зениту два раза по 0:1...при равной игре...
      ошалевший
      ошалевший ответ Caniggia (раскрыть)
      18 июля в 21:48
      бомжи до пенок ещё лягут
      ошалевший
      ошалевший ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      18 июля в 21:47
      смело в контуру тогда за выигрышем
      Project Pandora
      Project Pandora ответ Вова Туземец (раскрыть)
      18 июля в 21:40
      Конечно маловероятно, потому что судейский корпус у зенита как минимум не хуже.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV
      18 июля в 21:39
      Если бы все так было просто и все выигрывали бы за счет характера, то чемпионаты превратились бы в состязания психологов. В футболе кроме характера нужно еще очень многое. Не будет у Зенита проблем в этой игре, мне кажется.
      Lukajs
      Lukajs
      18 июля в 21:26
      Когда в характере есть леность,

      Пойдёт работа быстро в прах,

      Отточенность и совершенность

      Нужна всегда во всех делах.
      Cir Braun
      Cir Braun
      18 июля в 21:24
      Плохо, когда даже характера нет.
      Весёлый могильщик
      Весёлый могильщик
      18 июля в 21:22
      Не по Сеньке кафтан с Зенитом тягаться.
      Вова Туземец
      Вова Туземец
      18 июля в 21:19
      Спартак может выиграть только за счёт судейского корпуса. И то, маловероятно.
      Caniggia
      Caniggia
      18 июля в 21:16
      За счёт дисциплины, характера, надёжной игры в обороне и запредельной мотивации, Спартак сыграет вничью с Зенитом и выиграет по пенальти у самоуверенных питерских пижонов.
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      18 июля в 21:16
      Вангуют все кому не лень.
      cska vperiod
      cska vperiod
      18 июля в 21:16
      Характера у спартака нет и никогда не было, у них был чемоданчик федуна но в этом матче он не прокатит.
      autochthon
      autochthon
      18 июля в 21:10
      За счет характера в нашем Чемпе может выиграть любая команда...если только характер с яйцами.
      beefs
      beefs
      18 июля в 21:09
      ну насмешил, не принимай желаемое за действительное...
      112910415
      112910415
      18 июля в 21:08
      Есди вдруг получится в защите не накосячить
      cska1948
      cska1948
      18 июля в 21:07
      СпаМ может выиграть только если ему будет везти как новичку за картёжным столом.
      матос
      матос
      18 июля в 21:06
      Гадать не стоит , поле ровное , трава зеленая а мяч круглый , как будет так и будет.
      Но по любому желаю удачи Спартаку!
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