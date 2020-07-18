Билялетдинов: «„Спартак“ может выиграть у „Зенита“ за счет характера»

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов поделился мнением о предстоящем матче полуфинала Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».
«Спартак» может выиграть у «Зенита» за счет характера и навязывания борьбы, больше не в чем [превзойти соперника] на данный момент. Если говорить о сыгранности и целостности игры, то у «Зенита» большое преимущество. Но «Спартак» есть «Спартак», в нём собраны неплохие футболисты, и тут важно, кто как к игре подойдет. «Спартаку» очень нужен этот Кубок, «Зениту» он менее интересен, это противостояние двух столиц, и шансы равные.
Клуб ниже среднего уровня, зенит его разделает под орех или жёлудь.
Клуб ниже среднего уровня, зенит его разделает под орех или жёлудь.
Значит знают, что админресурс не подведёт.
Опыт в чемпионате уже имеется.
Значит знают, что админресурс не подведёт.
Опыт в чемпионате уже имеется.
Носов победил в финальной схватке со сломанной рукой, одной правой. И даже если бы судья или соперник оторвал ему и вторую руку, он всё равно победил бы. Люди с характером не ноют и не канючат, они сжимают зубы и идут вперёд. И чаще всего побеждают.
Посмотрим, что будет ,ждать осталось недолго. Но атмосфера нагнана нездоровая, судье придётся ох как трудно...
Носов победил в финальной схватке со сломанной рукой, одной правой. И даже если бы судья или соперник оторвал ему и вторую руку, он всё равно победил бы. Люди с характером не ноют и не канючат, они сжимают зубы и идут вперёд. И чаще всего побеждают.
Посмотрим, что будет ,ждать осталось недолго. Но атмосфера нагнана нездоровая, судье придётся ох как трудно...
Пойдёт работа быстро в прах,
Отточенность и совершенность
Нужна всегда во всех делах.
Пойдёт работа быстро в прах,
Отточенность и совершенность
Нужна всегда во всех делах.
Но по любому желаю удачи Спартаку!
Но по любому желаю удачи Спартаку!