Малафеев: «Халк хотел отдельный дом на Крестовском острове»

Бывший игрок «Зенита» рассказал о предпочтениях некоторых легионеров клуба в выборе жилья.

Халк хотел отдельный дом на Крестовском острове. Чтобы там и бассейн был, и детская площадка. Я пытался объяснить, что такое можно найти только на правительственных дачах, но снять их нельзя. Есть что-то подобное на Каменном острове, но очень мало. Маркизио хотел большую квартиру, очень хорошую. Под его запрос на Крестовском ничего не нашли, только в центре, в «Ховард-паласе». В целом у всех критерии более приземленные: две-три спальни, Петроградка или Крестовский, чтобы аренда как можно меньше стоила.