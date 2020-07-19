Малафеев: «Халк хотел отдельный дом на Крестовском острове»

Бывший игрок «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал о предпочтениях некоторых легионеров клуба в выборе жилья.
Халк хотел отдельный дом на Крестовском острове. Чтобы там и бассейн был, и детская площадка. Я пытался объяснить, что такое можно найти только на правительственных дачах, но снять их нельзя. Есть что-то подобное на Каменном острове, но очень мало. Маркизио хотел большую квартиру, очень хорошую. Под его запрос на Крестовском ничего не нашли, только в центре, в «Ховард-паласе». В целом у всех критерии более приземленные: две-три спальни, Петроградка или Крестовский, чтобы аренда как можно меньше стоила.
Если исключить госфинансироаание, либо обязать Газпром, РЖД и ВТБ платить не отдельным клубам, а РФС, стобы была поддержка всех, а не избранных, то возможно легов будет и меньше. Но быстро реформы не делаются. Постепенно уровень нашего футбола в стране поднимется, а сейчас сравни рейтинг российского футбола, Сб на 38 месте и рейтинг РПЛ - на 6-7 месте в Европе. Вот это и есть разрыв, характеризующий реальный уровень российского футбола.
Т
Если исключить госфинансироаание, либо обязать Газпром, РЖД и ВТБ платить не отдельным клубам, а РФС, стобы была поддержка всех, а не избранных, то возможно легов будет и меньше. Но быстро реформы не делаются. Постепенно уровень нашего футбола в стране поднимется, а сейчас сравни рейтинг российского футбола, Сб на 38 месте и рейтинг РПЛ - на 6-7 месте в Европе. Вот это и есть разрыв, характеризующий реальный уровень российского футбола.
Т
"Халк хотел отдельный дом на Крестовском острове. Чтобы там и бассейн был, и детская площадка. Я пытался объяснить, что такое можно найти только на правительственных дачах, но снять их нельзя"
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1192838/malafeev-vyacheslav-zenit
- А у остальных обеспеченных людей в Питере нет ни детской площадки во дворе, ни бассейна...? Как же они живут, бедолаги? Да у нас в провинции в каждой деревне есть частные дома с детской площадкой и бассейном! (Хотя зарплаты раз в 50-70 меньше Питерских)Чего же так Питер-то обнищал?
А во-вторых: просто подобрали бы Халку подходящий дом (его зарплата вполне это позволяла), а детскую площадку и бассейн ему бы гастарбайтеры за полцены сварганили (купи комплектующие и делов-то).
А, по мнению Малафеева, ему сразу сказали: ты чего, друг, у нас только правительство в бассейнах плещется (бред какой-то)...
А насчет больших запросов - ребята, не такие уж они и большие для такого игрока, как Халк. Он заслужил это своей игрой: из каких только ... он Зенит не вытаскивал, причем во многих матчах практически в одиночку.
"Халк хотел отдельный дом на Крестовском острове. Чтобы там и бассейн был, и детская площадка. Я пытался объяснить, что такое можно найти только на правительственных дачах, но снять их нельзя"
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1192838/malafeev-vyacheslav-zenit
- А у остальных обеспеченных людей в Питере нет ни детской площадки во дворе, ни бассейна...? Как же они живут, бедолаги? Да у нас в провинции в каждой деревне есть частные дома с детской площадкой и бассейном! (Хотя зарплаты раз в 50-70 меньше Питерских)Чего же так Питер-то обнищал?
А во-вторых: просто подобрали бы Халку подходящий дом (его зарплата вполне это позволяла), а детскую площадку и бассейн ему бы гастарбайтеры за полцены сварганили (купи комплектующие и делов-то).
А, по мнению Малафеева, ему сразу сказали: ты чего, друг, у нас только правительство в бассейнах плещется (бред какой-то)...
А насчет больших запросов - ребята, не такие уж они и большие для такого игрока, как Халк. Он заслужил это своей игрой: из каких только ... он Зенит не вытаскивал, причем во многих матчах практически в одиночку.
А последних ты зачем сюда приплёл? У сочей начальник ротенберг — давный друг и кошелёк плешивого. У него одна задача — легализовывать бабки гаспрома на подставных подрядных шаражках, ну и что осталось, пихать себе с братом в карманы.
А последних ты зачем сюда приплёл? У сочей начальник ротенберг — давный друг и кошелёк плешивого. У него одна задача — легализовывать бабки гаспрома на подставных подрядных шаражках, ну и что осталось, пихать себе с братом в карманы.
Витсель вообще своих собачек отдельно возил чартерным рейсом. Пилот и собачки... ну и стюардессы - 96и убирать в салоне 😂
Витсель вообще своих собачек отдельно возил чартерным рейсом. Пилот и собачки... ну и стюардессы - 96и убирать в салоне 😂