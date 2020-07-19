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Малафеев: «Халк хотел отдельный дом на Крестовском острове»

19 июля 2020, 08:14

Бывший игрок «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал о предпочтениях некоторых легионеров клуба в выборе жилья.

Халк хотел отдельный дом на Крестовском острове. Чтобы там и бассейн был, и детская площадка. Я пытался объяснить, что такое можно найти только на правительственных дачах, но снять их нельзя. Есть что-то подобное на Каменном острове, но очень мало. Маркизио хотел большую квартиру, очень хорошую. Под его запрос на Крестовском ничего не нашли, только в центре, в «Ховард-паласе». В целом у всех критерии более приземленные: две-три спальни, Петроградка или Крестовский, чтобы аренда как можно меньше стоила.

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Против_всех
Против_всех
19 июля в 16:28, ред.
Когда он фамилию ЭТУ поменяет? Понятно же, что для зенитовца - в самый раз, ну а потомкам то потом, как крест этот по жизни то нести?!
Против_всех
Против_всех
19 июля в 16:21
У Малафеева дочь наркобарыга, недавно прИнятая с ведром отравы... Видать тоже хотела накопить себе на дом на крестовском...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
19 июля в 15:00
Радикальных мер безболезненно не бывпет. Если ставить цель подъём и развитие футбола в стране надо идти по пути иссландии, Голландии, где не платят бешеных денег и работают с молодкжью
Если исключить госфинансироаание, либо обязать Газпром, РЖД и ВТБ платить не отдельным клубам, а РФС, стобы была поддержка всех, а не избранных, то возможно легов будет и меньше. Но быстро реформы не делаются. Постепенно уровень нашего футбола в стране поднимется, а сейчас сравни рейтинг российского футбола, Сб на 38 месте и рейтинг РПЛ - на 6-7 месте в Европе. Вот это и есть разрыв, характеризующий реальный уровень российского футбола.
Т
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ galem72 (раскрыть)
19 июля в 14:39
Вопрос законности приобретения и накопления капитала и Ротенберг ом, и федуном, и Галицкий предмет другого разговора. Тем более в РФ нет примеров честного накопления капитала. В основном криминал и названные лица в том числе.
Хиромант
Хиромант
19 июля в 14:38
Во-первых: Малафеев чего-то путает -
"Халк хотел отдельный дом на Крестовском острове. Чтобы там и бассейн был, и детская площадка. Я пытался объяснить, что такое можно найти только на правительственных дачах, но снять их нельзя"
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1192838/malafeev-vyacheslav-zenit
- А у остальных обеспеченных людей в Питере нет ни детской площадки во дворе, ни бассейна...? Как же они живут, бедолаги? Да у нас в провинции в каждой деревне есть частные дома с детской площадкой и бассейном! (Хотя зарплаты раз в 50-70 меньше Питерских)Чего же так Питер-то обнищал?
А во-вторых: просто подобрали бы Халку подходящий дом (его зарплата вполне это позволяла), а детскую площадку и бассейн ему бы гастарбайтеры за полцены сварганили (купи комплектующие и делов-то).
А, по мнению Малафеева, ему сразу сказали: ты чего, друг, у нас только правительство в бассейнах плещется (бред какой-то)...
А насчет больших запросов - ребята, не такие уж они и большие для такого игрока, как Халк. Он заслужил это своей игрой: из каких только ... он Зенит не вытаскивал, причем во многих матчах практически в одиночку.
nikot
nikot
19 июля в 14:33
Попробуйте газ в Лен. обл. подключить,20 метров трубу протянуть и узнаете откуда деньги!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Лиапор (раскрыть)
19 июля в 14:25, ред.
Да согласен и понашим игрокам. Из грязи в князи.... Они получают на много больше, чем средние и хорошие игроки за бугром. Значит кто то на этом вариться во сто крат больше чем сами игроки.
Лиапор
Лиапор ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
19 июля в 13:56, ред.
Не будем об иностранных игроках, давай р наших. Дзюбе сейчас платят оклад 3,6 миллионов евро в год. В день это без малого 10000 евро. Умножаем на курс, , получается 700000 рублей в день! За что?? Он гиперзвуковую ракету изобрёл, что ли?!
galem72
galem72 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
19 июля в 13:34
"...кроме Краснодара, Спартака и сочи..."

А последних ты зачем сюда приплёл? У сочей начальник ротенберг — давный друг и кошелёк плешивого. У него одна задача — легализовывать бабки гаспрома на подставных подрядных шаражках, ну и что осталось, пихать себе с братом в карманы.
galem72
galem72
19 июля в 13:29
У этого негра разве фамилия гундяев? ))
mortid
mortid
19 июля в 13:07
Ну а что? Нашёл мыша (Газпром) и дрюкай его не спеша :D Всем можно, а он что "рыжий"?
valt134
valt134
19 июля в 12:23
А почему и нет? Просто пенсионерам Всея Руси пришлось бы чуть сильнее затянуть пояса. Не впервой...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
19 июля в 12:18
То, что ты мне отписал в основном согласен с тобой. Кроме! Астрономических цифр, какие получают игроки типа халков, малкомов.... и им подобным. Дело в том что если российские клубы не будут выкупать их за такое бешенное бабло и не платить такие бабки, то они просто к нам не перейдут. Вот поэтому и переплачивем за них, а так без них...).
Ravshan878
Ravshan878 ответ КЭТиК (раскрыть)
19 июля в 12:09
Катюша правильно, кто хочет, тот всегда найдёт.Бразильцы очень весёлый и жизнерадостный.
рже
рже
19 июля в 12:04
Это нормально,вот еврошлак спартаковский хотят комнату в кремле,но увы-тарасовка!!!
Rattlehead
Rattlehead ответ ABir (раскрыть)
19 июля в 12:03
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER
19 июля в 12:00
Был у нас один футболист,что жил по запросам Халка и был он игроком Терека.) ЛЯЖАР.
нечитайло
нечитайло
19 июля в 11:48
Да уж, совсем скромные запросы
nikoladolgov
nikoladolgov
19 июля в 11:39
А в итоге снял хату в Пекине ...
Agamaga
Agamaga
19 июля в 11:20
Хорошие у них приземленные критерии.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
19 июля в 11:19, ред.
К сожалению с принципами нормальной дискуссии народ у нас не знаком. Любой вопрос сводится к изливанию желчи в адрес соперников. Здесь вопрос глобальный. А с какой стати "работа" футболистов в РПЛ, именно в РПЛ, а не в мире оплачивается в астрономических суммах? Где основной принцип экономики: труд работника должен приносить прибыль работодателю. Какую прибыль Газпрому приносят футболисты зенита, если затраты на клуб более 200 млн евро, а доход не превышает 50-70? Значит никакой прибыли нет, значит эти бпснословные деньги платят я из бюджета РФ. Так не только в Зените, но и в Локо (РЖД), ДИНАМО (ВТБ) и всех остальных клубах, кроме Краснодара, Спартака и Сочи. Там тоже прибыли нет, но там хозяева из своего кармана платят. Пока у нас госклубы будут и будут финансировать по разному, футбола в стране будет.
kotmyshka
kotmyshka
19 июля в 11:15
хотеть не вредно
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ cska vperiod (раскрыть)
19 июля в 11:07
А причем здесь Федун, если говориться о бывшем игроке зенита Халке...???...)).
cska vperiod
cska vperiod
19 июля в 11:04
С такими зарплатами от миллера и федуна могут и правительственные особняки снять.
makkie
makkie
19 июля в 10:44
Ну а что, приехал в Россию, узнал о богатствах Газпрома, возможностях клуба - почему бы не подоить их?)

Витсель вообще своих собачек отдельно возил чартерным рейсом. Пилот и собачки... ну и стюардессы - 96и убирать в салоне 😂
Leha-ha50
Leha-ha50
19 июля в 10:02
Все хотят элитный дом или такого же уровня квартиру , но п цене гостевого домика.
nubom
nubom ответ Живанильда (раскрыть)
19 июля в 10:00, ред.
...он в футбол лучше играет...
Footbolista
Footbolista
19 июля в 09:45, ред.
Из бразильской грязи в петербургские князи...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
19 июля в 09:38
У бомжей запросы правительственные).
112910415
112910415
19 июля в 09:26
.. чтоб сам Малафеев ему служил и был у него на посылках !
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