«Зенит» vs «Спартак». Судейский фон и финал на кону

1595100623

вчера, 22:30

«Соккер.ру» предвкушает необычный поединок, где одни назвались победителями, а другие затаились.

«Зенит» может выдать яркий матч, если соперник отвечает тем же – бывают роскошные поединки против «Краснодара». Но опыт закрытого «Локомотива», что обыгрывал Семака, показывает – чаще сами оппоненты осторожничают. Но «красно-белым» нет смысла уповать строго на контратаки и соглашаться лишь на вязкую игру. Поэтому, когда многие говорят о судействе, важнее начать с психологии.

Характер может победить. И эта игра еще важнее, чем кажется. Не принципиально, сделал ли «Зенит» значки о победе в Кубке России, которые будет раздавать вместе с абонементами на новый сезон, или не спешили. Важно, что сразу и все понимают — если «Спартак» выбьет петербуржцев из Кубка России, никто чемпиона не поймет. Открыто засмеют, ведь пообещали уничтожить москвичей – помним грубую шутку Медведева.

«Зенит» сам назвался фаворитом, а команду Тедеско «Тамбов» смог обыграть. Добавьте комментарии – получится, что чемпион отрезал себе отходные пути, им нельзя проигрывать. А вот «Спартак» отрезал путь к унизительному поражению. Вылет из-за судейских ошибок – давно не было, чтобы их ждало так много людей, или после достойного матча против чемпионов не станет трагедией. Но будет большой неприятностью.

Зачем Тедеско лишать свою команду европейской практики в Лиге Европы и трофея? «Красно-белым» тоже стыдно уступать чемпиону, поскольку в команду вложили огромные деньги, а просят фактически сыграть два мощных матча – полуфинал и финал Кубка России. Не такие уж большие запросы. А вот проигрывать «Зениту» так, как ЦСКА , нельзя. «Спартак» выдохнул после второго тайма с «Ахматом», а петербуржцы не напрягались со дня матча против «Краснодара».

Увидим столкновение двух стихий, не равных между собой прямо сейчас – команда Семака объективно мощнее, но из-за разности опасных друг другу. Не так уж легко по структуре игры «Зениту» подстроиться под нынешний «Спартак», и не так уж просто любому сопернику в РПЛ сломать защиту петербуржцев. Так что игра может получиться сложной, если будет строго на результат.

Тактические схемы и кадровый потенциал

Стандартные игры в «участие под вопросом» видим и сейчас. Но если Иванович и Дуглас Сантос тренировались накануне полуфинала, скорее всего, оба появятся с первых минут, ведь важны «Зениту». И тогда у Семака не будет ни единой потери в полевых линиях. Разве что ограничение из-за лимита – всех любимых иностранцев плюс неоднозначного Дриусси пока нельзя запихнуть в основу.

Но есть Кузяев или Жирков – варианты на левый фланг. В заявке Оздоев, Караваев, Дзюба и Кержаков, чтобы вписаться в лимит. Лунева не будет, ведь получил обидную травму с «Ахматом», но остальные футболисты изученные и знакомые. Возможно, в этом козырь «Спартака»? «Зенита», даже если пытается играть непонятно для соперника – «4-3-1-2», чаще всего сбивается на знакомые «4-4-2», плавающая позиция Малкома или разные подходы формальных левых вингеров мало что меняют.

У Тедеско, как и у Семака, святая вера в основную тактику – «5-3-2» («3-1-4-2»), но как раз у Доменико есть кадровая возможность и соблазн удивить, ведь Понсе и Зобнин не могут сыграть из-за дисквалификаций. Зато сам Доменико в Кубке будет у бровки. И если «Спартак» не сыграет от соперника, но агрессивно в прессинге в полуфинале, то им нечего ловить. У команды пока другая весовая категория, чем у петербуржцев, что доказывали последние матчи.

Там не столько «Зенит» был на голову лучше лучше, как наваливался на «красно-белых», как Дзюба на Кутепова, и дожимал до минимальной победы. Так что Тедеско надо проявить хитрость, пусть даже состав будет знакомым всем и каждому, интрига в 1-2 позиции. Суть поединка — в нюансах, если «Зенит» попросту не сметет «Спартак» со своего пути.

Ориентировочные составы

«Зенит» (4-3-1-2): Кержаков – Караваев, Иванович (Осорио), Ракицкий, Дуглас Сантос (Жирков) – Оздоев, Барриос, Кузяев – Малком – Дзюба, Азмун.

«Спартак» (3-1-4-2): Максименко – Гапонов, Жиго, Джикия – Крал – Рассказов, Умяров, Бакаев, Айртон – Ларссон, Соболев.

Любопытные факты накануне полуфинала Кубка

- результаты последних матчей в пользу «Зенита», но там есть оговорка. Дважды победили по 1:0, но до этого были две ничьи, а чуть раньше «Спартак» победил 3:1 в ответ на разгром 5:1 в Санкт-Петербурге. Но состав Карреры распустили, в полуфинале сыграет другой состав москвичей;

- можно отметить, что последний раз в Санкт-Петербурге «Спартак» победил восемь лет назад – в 2012-м со счетом 2:3, то есть выезд для москвичей традиционно сложный. Одновременно важно подчеркнуть, что сегодня победной может стать ничья с любым счетом, что изменяет расклад;

- «Зенит» имел привычку забивать по 4-5 голов в ворота «Спартака» в Санкт-Петербурге, но сменил ее на скромные показатели. Сначала не забили ни одного мяча в 2018-м, а потом отметились одним в прошлом году. Важно для тех, кто любит ставить на количество голов – характер противостояния изменился;

- Промес был последним «спартаковцем», кто отличался в Санкт-Петербурге в матче против «Зенита», но гол в 2017-м не сильно повлиял, уступили 5:1. На выезде «Спартаку» важно открыть счет, учитывая эту статистику – чтобы заставить «Зенит» раскрываться;

- одна из интриг матча – качество судейства. Учтите, что Сергей Иванов редко ставит пенальти в этом сезоне (0.36 за игру), часто раздает желтые – 79 штук, и редко удаляет – 0.21 красная карточка за матч. Фанаты «Спартака» массово ждут скандала с арбитром, но у РФС есть привычка: тушить накаленные страсти обычным арбитражем без дикости.

Чтобы потом рассказывать: все прежние ошибки были случайными. Напомним, что Сергей Иванов уже попадал в большой скандал после игры «Зенита» и «Спартака» — счет был 4:2, и тогда обе стороны справедливо жаловались на ошибки. Но теперь ему снова доверяют, хотя матч «Сочи» и «Спартака» отработал не идеально.

Прогноз «Соккер.ру»: два основных варианта, разные по структуре. Первый, предсказуемый – «Зенит» заурядно выиграет, если такой прогноз вам ближе, то ставьте на 2:1. Вторая ставка веселее – петербуржцы слишком откровенно выставляют себя победителем до матча, за такое высокомерие футбол наказывает.

В таком случае ждем или овертайм с успехом для гостей, или просто развязку в пользу «Спартака» с минимальным перевесом. Если выбирать один прогноз из двух обоснованных, то схулиганим: понимая, насколько очевидно Семак сейчас фаворит поединка, поставим на выход Тедеско в финал.