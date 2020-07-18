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Радченко: «„Спартак“ может выиграть, если хорошо сыграет в обороне»

18 июля 2020, 23:24
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший игрок «Спартака» Дмитрий Радченко поделился мнением о предстоящем матче полуфинала Кубка России между московским клубом и «Зенитом».

«Спартак» может выиграть, если покажет качественную игру в обороне, я уверен, что он будет играть вторым номером, играть плотно, не создавая за своей спиной свободного пространства. «Зениту» тогда придется искать какие-то другие варианты. Взаимодействие в линии атаки у команды оставляет желать лучшего, но это «Спартак», и в этом матче может быть все возможно. Команда может приготовить сопернику сюрприз.

Ранее бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов заявил, что «Спартак» может выиграть у «Зенита» за счет характера.

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Все комментарии
post-navigator
post-navigator
19 июля в 08:21
Дзюба: "Спартак, иди сюда"! :)
mortid
mortid
19 июля в 08:13
Какая оборона? Любители поиграть в "жопки" наверное уже помимо значков и футболки наштамповали, аля победа в кубке 2020.
Caniggia
Caniggia
19 июля в 07:30
Мотивация и надёжная игра в защите - вот что может принести победу Спартаку. В одном конкретном матче за кубок, который оказывается для Спартака главным в сезоне, всё может быть. Так что в этом матче Зенит фаворит только на бумаге, на деле же 50х50.
Grey33
Grey33
19 июля в 06:47
Честно говоря, игра Спартака в обороне не впечатляет. А вот в атаке в некоторых матчах они смотрелись довольно резво. Может мы с Радченко смотрели разные Спартаки?
Aчиститель
Aчиститель ответ Александр Алексатов (раскрыть)
19 июля в 00:43
И Ловчев поможет.
Boxert
Boxert
19 июля в 00:39, ред.
Если проявит характер, если хорошо сыграет в обороне, какую фигню несут. Спартак и так будет в полном автобусе как он выигрывать собрался..
Columb
Columb
19 июля в 00:33
Тут даже Москалев с Лапочкиным бессильны.
oFANATo
oFANATo
19 июля в 00:19, ред.
О чем вообще говорит Радченко.
Бомжи уже даже значки заказали о победе в кубке. Значит знают ,что админресурс не подведёт.
ABir
ABir
19 июля в 00:14
До начала матча шансы ровны, а мяч круглый
Александр Алексатов
Александр Алексатов
19 июля в 00:02
только если вас симонян в обороне поддержит
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
18 июля в 23:40, ред.
тоесть в автобусе. самим не стыдно спартачи?
sihafazatron
sihafazatron ответ Jantu (раскрыть)
18 июля в 23:36
Не пропустить 7 мячей- это уже победа))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jantu (раскрыть)
18 июля в 23:35
Спартак не может выиграть в принципе с учётом того, что не будет Зобнина и Понсе.
Jantu
Jantu
18 июля в 23:28
Играть в 9 защитников и выиграть?
Aчиститель
Aчиститель
18 июля в 23:26
сказка надуманная о победе спартака.
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