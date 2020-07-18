Радченко: «„Спартак“ может выиграть, если хорошо сыграет в обороне»

Бывший игрок «Спартака» поделился мнением о предстоящем матче полуфинала Кубка России между московским клубом и «Зенитом».

«Спартак» может выиграть, если покажет качественную игру в обороне, я уверен, что он будет играть вторым номером, играть плотно, не создавая за своей спиной свободного пространства. «Зениту» тогда придется искать какие-то другие варианты. Взаимодействие в линии атаки у команды оставляет желать лучшего, но это «Спартак», и в этом матче может быть все возможно. Команда может приготовить сопернику сюрприз.