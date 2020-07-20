Тлупов покидает «Томь»

Пресс-служба «Томи» сообщает, что клуб покидает нападающий Ислам Тлупов.
Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.
По обоюдному согласию сторон расторгнут контракт с нападающим Исламом Тлуповым.— ФК «Томь» Томск (@fctomtomsk) July 20, 2020
Ислам пришел в нашу команду летом 2018 года. Всего провел за «Томь» 65 матчей, забил 6 голов, отдал 7 голевых передач.
Удачи, Ислам!👏🏻⚽ pic.twitter.com/2rPRvmeOBx
Ранее по обоюдному согласию сторон также был расторгнут контракт с защитником Исмаилом Эдиевым.