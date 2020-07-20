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Тлупов покидает «Томь»

20 июля 2020, 09:30

Пресс-служба «Томи» сообщает, что клуб покидает нападающий Ислам Тлупов

Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон. 

Ранее по обоюдному согласию сторон также был расторгнут контракт с защитником Исмаилом Эдиевым.

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Все комментарии
Знатог
Знатог
20 июля в 09:47
хорошо что ислам покидает Томь.
swift stream
swift stream
20 июля в 09:32
Томь от балласта освобождается.
Весёлый могильщик
Весёлый могильщик
20 июля в 09:31
Это кто такой? ))))
STVA 1
STVA 1
20 июля в 09:31
Значит так надо
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