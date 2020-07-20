Тлупов покидает «Томь»

1595226621

20 июля 2020, 09:30

Пресс-служба «Томи» сообщает, что клуб покидает нападающий .

Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.

По обоюдному согласию сторон расторгнут контракт с нападающим Исламом Тлуповым.



Ислам пришел в нашу команду летом 2018 года. Всего провел за «Томь» 65 матчей, забил 6 голов, отдал 7 голевых передач.



Удачи, Ислам!👏🏻⚽ pic.twitter.com/2rPRvmeOBx — ФК «Томь» Томск (@fctomtomsk) July 20, 2020

Ранее по обоюдному согласию сторон также был расторгнут контракт с защитником Исмаилом Эдиевым.