Федун: «Любое место ниже второго — неудовлетворительный результат»

Владелец «Спартака» Леонид Федун подвел итоги сезона для своей команды после вылета из Кубка России.

Сезон оцениваю плохо. Для «Спартака» любое место ниже второго является неудовлетворительным результатом. Впрочем, команда мужает, команда терпит тот произвол, который мы наблюдали в матче с «Зенитом», это хорошо.