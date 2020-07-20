Федун: «Любое место ниже второго — неудовлетворительный результат»

Владелец «Спартака» Леонид Федун подвел итоги сезона для своей команды после вылета из Кубка России.
Сезон оцениваю плохо. Для «Спартака» любое место ниже второго является неудовлетворительным результатом. Впрочем, команда мужает, команда терпит тот произвол, который мы наблюдали в матче с «Зенитом», это хорошо.
12 место удел..
12 место удел..
НИЧЕГО!!!
вас даже всякие браги унижают..
Зенит обладатель кубка уефа
Зенит обладатель супер кубка уефа
спартак не может выиграть в Питере более 8 лет
вы и динамо просто подарили нам втолько в этом сезоне 12 очков +вылетили из кубка..
НИЧЕГО!!!
вас даже всякие браги унижают..
Зенит обладатель кубка уефа
Зенит обладатель супер кубка уефа
спартак не может выиграть в Питере более 8 лет
вы и динамо просто подарили нам втолько в этом сезоне 12 очков +вылетили из кубка..
Не должен быть репутационно-авторитетной "стеной" для клуба ???
Да Егоров недавно вылетел с треском не успев даже моргнуть в сторону Гинера....)))
Разве результаты клуба - не зеркальное отображение профессионализма и амбиций его Хозяина ???
Похоже сидит уважаемый Леонид Арнольдович...одному ключи дал от контейнеров с деньгами - "покупай кого хочешь"...другому тренерский мостик - "тренеруй как умеешь"..
А я - Босс...мне некогда....мне надо причины неудач искать...хэш-теги придумывать...и судей ругать...)))
Не должен быть репутационно-авторитетной "стеной" для клуба ???
Да Егоров недавно вылетел с треском не успев даже моргнуть в сторону Гинера....)))
Разве результаты клуба - не зеркальное отображение профессионализма и амбиций его Хозяина ???
Похоже сидит уважаемый Леонид Арнольдович...одному ключи дал от контейнеров с деньгами - "покупай кого хочешь"...другому тренерский мостик - "тренеруй как умеешь"..
А я - Босс...мне некогда....мне надо причины неудач искать...хэш-теги придумывать...и судей ругать...)))
Оно раньше симонянского настанет.
И ведь не скрывает особо. Или недалекого ума, или это уже в порядке вещей считается...
Оно раньше симонянского настанет.
И ведь не скрывает особо. Или недалекого ума, или это уже в порядке вещей считается...
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Если хорошо, то продолжай терпеть и не ерепенься. Понимай, что благие 90-е больше не повторятся, как и юбилей Симоняна.
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Если хорошо, то продолжай терпеть и не ерепенься. Понимай, что благие 90-е больше не повторятся, как и юбилей Симоняна.
…Просто некоторые люди переживают даже самые тяжелые времена молча…
…А другие — ноют по любому поводу!
Народная мудрость.
…Просто некоторые люди переживают даже самые тяжелые времена молча…
…А другие — ноют по любому поводу!
Народная мудрость.
- Спартак
сэр.
- А почему он воет?
- Газпром сэр.
- Спартак
сэр.
- А почему он воет?
- Газпром сэр.