ГлавнаяНовости

Федун: «Любое место ниже второго — неудовлетворительный результат»

20 июля 2020, 11:26
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Владелец «Спартака» Леонид Федун подвел итоги сезона для своей команды после вылета из Кубка России.

Сезон оцениваю плохо. Для «Спартака» любое место ниже второго является неудовлетворительным результатом. Впрочем, команда мужает, команда терпит тот произвол, который мы наблюдали в матче с «Зенитом», это хорошо. 

Все новости
Шунин: «Задача „Динамо“ — попасть в групповой раунд Лиги Европы»
Вчера, 23:52 ФотоКомментарии9
Селюк: «Талалаев выбрал „Ахмат“, несмотря на варианты с Европой и „Уралом“»
Вчера, 23:08 Комментарии5
Даудов: «Задача Талалаева — вывести „Ахмат“ на новый уровень»
Вчера, 22:52 Комментарии10
Луценко: «„Арсенал“ должен был завоёвывать минимум шестое место»
Вчера, 20:29 Комментарии14
Агент: «В „Локомотиве“ знают, что Джикия любит „Спартак“»
Вчера, 14:56 Комментарии14
Оздоев — Ивановичу: «Буду скучать, капитан»
Вчера, 14:34 Комментарии20
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Хозяин фунтиков
Хозяин фунтиков ответ Bom Bom (раскрыть)
21 июля в 17:14
так только разговоры то и были...
12 место удел..
Хозяин фунтиков
Хозяин фунтиков ответ Смольчик (раскрыть)
21 июля в 17:09
последнее было и видно второе от конца было..
Хозяин фунтиков
Хозяин фунтиков ответ Сп62 (раскрыть)
21 июля в 17:07
что вы завоевали в европе?!?
НИЧЕГО!!!
вас даже всякие браги унижают..
Зенит обладатель кубка уефа
Зенит обладатель супер кубка уефа
спартак не может выиграть в Питере более 8 лет
вы и динамо просто подарили нам втолько в этом сезоне 12 очков +вылетили из кубка..
pomor 445
pomor 445 ответ mortid (раскрыть)
20 июля в 20:01
Это будет уже в ФНЛ.
Сп62
Сп62
20 июля в 16:21
Мы пережили 1976 год и показали всей стране, как надо вставать с колен. Можно тявкать сейчас сколько угодно, но к достижениям Спартака пока никто даже не приблизился.
denmig
denmig
20 июля в 15:26
    killerman77
    killerman77
    20 июля в 15:00
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      20 июля в 14:19, ред.
      Разве Босс - не должен быть Гарантом защиты от "произвола"..???
      Не должен быть репутационно-авторитетной "стеной" для клуба ???

      Да Егоров недавно вылетел с треском не успев даже моргнуть в сторону Гинера....)))

      Разве результаты клуба - не зеркальное отображение профессионализма и амбиций его Хозяина ???

      Похоже сидит уважаемый Леонид Арнольдович...одному ключи дал от контейнеров с деньгами - "покупай кого хочешь"...другому тренерский мостик - "тренеруй как умеешь"..
      А я - Босс...мне некогда....мне надо причины неудач искать...хэш-теги придумывать...и судей ругать...)))
      Лучший клуб страны
      Лучший клуб страны
      20 июля в 13:52
      Пока газовая плесень у руля рпл так будет всегда.
      RIR68
      RIR68
      20 июля в 13:42
      кратко: команда терпит - это хорошо.
      mortid
      mortid ответ pomor 445 (раскрыть)
      20 июля в 13:39, ред.
      Фиг вам, всем врагам, 2022 100 лет Спартаку ))) обломайтесь. Значки заранее будут готовы ;)
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен ответ pomor 445 (раскрыть)
      20 июля в 13:14
      Нее, Федун ждет столетие клуба.
      Оно раньше симонянского настанет.
      И ведь не скрывает особо. Или недалекого ума, или это уже в порядке вещей считается...
      kostjan 58
      kostjan 58
      20 июля в 13:14
      этот позор мясным за Карреру.....
      Garrincha58
      Garrincha58
      20 июля в 13:09
      надо футболку выпустить ...уй вам, а не второе место
      blasgovest
      blasgovest
      20 июля в 13:00
      Ноющая опять не попала в еврокубки, хоть очки страна заработает и позора избежит.
      Evilhuman
      Evilhuman
      20 июля в 12:53
      Кучерявый пускает пыль в глаза кб болельщикам, а они хавают, так проще воспринимать реальность, когда виноваты все и кто угодно другой , но не бездарнейшее руководство,превратившее мясной клуб в кормушку для цорнрв и им подобных
      Багров-брат
      Багров-брат
      20 июля в 12:51
      С таким подходом Федун директор школы двоечников...)))
      Смольчик
      Смольчик
      20 июля в 12:47
      Ляпнул не подумав что ли? Когда у них хоть второе место было?
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ cska vperiod (раскрыть)
      20 июля в 12:46
      Возможно и так. Только народ требует уточнения. Речь о втором месте с конца? Где сейчас Крылья Советов? Если так, то да, это позор!
      pomor 445
      pomor 445 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
      20 июля в 12:25
      Да, Спартаку надо беречь Симоняна. Его 100-ний юбилей становится единственной надеждой на чемпионство.
      pomor 445
      pomor 445 ответ Bom Bom (раскрыть)
      20 июля в 12:22
      Начинает воспринимать реалии.Флёр величия постепенно сползает.
      pomor 445
      pomor 445
      20 июля в 12:17
      Впрочем, команда мужает, команда терпит тот произвол, который мы наблюдали в матче с «Зенитом», это хорошо.
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Если хорошо, то продолжай терпеть и не ерепенься. Понимай, что благие 90-е больше не повторятся, как и юбилей Симоняна.
      cska vperiod
      cska vperiod
      20 июля в 12:14
      Самоуспокоением занят федун.
      Литейный 4
      Литейный 4
      20 июля в 12:14
      Для нынешнего Спартака место в премьер лиге уже достижение. Если бы не пандемия свалились бв в пердив. Гыгыгы
      Columb
      Columb
      20 июля в 12:03, ред.
      Покуда Федун в спартаке и второе место будет только мечтой.
      beefs
      beefs
      20 июля в 12:01
      лет 16 подождите и будет Вам счастье...
      Lukajs
      Lukajs
      20 июля в 11:59
      Только пердив заменит любое место.
      Jantu
      Jantu
      20 июля в 11:56
      Нет таких людей, у которых всегда всё хорошо!
      …Просто некоторые люди переживают даже самые тяжелые времена молча…
      …А другие — ноют по любому поводу!
      Народная мудрость.
      Parma1972
      Parma1972
      20 июля в 11:56
        Zenfan
        Zenfan
        20 июля в 11:56
        Признал что тарасовка терпилы, денег много - купи умишка)
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
         
        Rambler's Top100