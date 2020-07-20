Решение о том, в какой лиге будут играть «Химки», будет озвучено в среду

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков рассказал, что руководство Московской области и футбольного клуба «Химки» объявят о том, в какой лиге подмосковная команда будет выступать в следующем сезоне, в среду вечером.

Решение будет озвучено в среду вечером. Мы его еще не до конца приняли, потому что делаем достаточно серьезный анализ. Не только, где взять деньги и сколько их должно быть, но и что мы можем на них сделать, какая у нас глубина состава, кто из свободных агентов, молодых ребят, есть. Не хочется делать ошибку — загореться очень быстро, выйти в премьер-лигу и на следующий сезон выскочить из нее, это не в наших интересах, не в нашей идеологии.