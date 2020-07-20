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Решение о том, в какой лиге будут играть «Химки», будет озвучено в среду

20 июля 2020, 20:49

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков рассказал, что руководство Московской области и футбольного клуба «Химки» объявят о том, в какой лиге подмосковная команда будет выступать в следующем сезоне, в среду вечером.

Решение будет озвучено в среду вечером. Мы его еще не до конца приняли, потому что делаем достаточно серьезный анализ. Не только, где взять деньги и сколько их должно быть, но и что мы можем на них сделать, какая у нас глубина состава, кто из свободных агентов, молодых ребят, есть. Не хочется делать ошибку — загореться очень быстро, выйти в премьер-лигу и на следующий сезон выскочить из нее, это не в наших интересах, не в нашей идеологии.

Накануне генеральный директор «Химок» рассказал о ситуации с бюджетом клуба. 

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mat73
mat73
21 июля в 08:17
С вами всё ясно.
А что Ротор? Вот их хотелось бы 100% видеть в вышке
Сп62
Сп62
20 июля в 22:44
Проблема сродни полёту на Марс. А вдруг "кислород" перекроют. А вдруг земное притяжение исчезнет. А вдруг...
Аксинья
Аксинья
20 июля в 21:15
Вы давайте там шевелите мозговыми извилинами, а то из-за вас ущербный РФС не может принять решения по матчу Тамбов - Сочи )) А то им стыдно будет сотку Валере назад возвращать, тем более уже распиленную))
Evilhuman
Evilhuman
20 июля в 21:11
А я хотел бы видеть Химки в премьер лиге, нужна свежая кровь , иначе дно болота совсем шевелить будет не кому, да и судя по кубку, очень добротный коллектив
За адекватность
За адекватность
20 июля в 21:09
"Не только где взять деньги и сколько их должно быть, но и что мы можем на них сделать," Ну что Вы хотите с деньгами сделать догадаться не трудно. На ФНЛ глубины состава хватает? Прямо завесой таинственности себя окутали. Нешуточные торги видать идут.
denmig
denmig
20 июля в 21:09
Давайте ребята! И начните с зенита вливаться в рпл! Вся страна будет в финале за вас болеть!
STVA 1
STVA 1
20 июля в 21:01
Думу думать будут)
Cir Braun
Cir Braun
20 июля в 20:54, ред.
Все зависит от решения Жидуна.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
20 июля в 20:50
Обещали вроде сегодня...
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