ГлавнаяНовости

Быстров: «Позор — видеть, как „Спартак“ играет в 5 защитников, „горя“ 1:2»

20 июля 2020, 22:29
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров высказался о поражении красно-белых (1:2) в полуфинале Кубка России.

Раньше в сезоне достаточно было обыграть только «Спартак», и болельщики прощали любые неудачи. Обыгрываешь «Спартак» — все счастливы. Считай Лигу чемпионов взяли.

Я болел за футбол, а футбола не оказалось. Позор — видеть, как «Спартак» играет в пять защитников, «горя» 1:2. Не поджимает «Зенит», не прессингует. Когда команда «горит», она начинает прессинговать, дожимать соперника на чужой половине поля. Силы были, ведь вышли свежие Рассказов и Мирзов, бегите вперед. Но, может, тренер требует идти назад и кому-то нравится такой футбол, мне — нет.

Все новости
Шунин: «Задача „Динамо“ — попасть в групповой раунд Лиги Европы»
Вчера, 23:52 ФотоКомментарии9
Селюк: «Талалаев выбрал „Ахмат“, несмотря на варианты с Европой и „Уралом“»
Вчера, 23:08 Комментарии6
Даудов: «Задача Талалаева — вывести „Ахмат“ на новый уровень»
Вчера, 22:52 Комментарии11
Луценко: «„Арсенал“ должен был завоёвывать минимум шестое место»
Вчера, 20:29 Комментарии14
Агент: «В „Локомотиве“ знают, что Джикия любит „Спартак“»
Вчера, 14:56 Комментарии14
Оздоев — Ивановичу: «Буду скучать, капитан»
Вчера, 14:34 Комментарии20
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
nubom
nubom
21 июля в 07:42
Я не отношу Быстрова к футбольным аналитикам
Valeleo
Valeleo
21 июля в 01:15
Бесков бы с ума сошел, увидев такое.
spennu
spennu ответ Aчиститель (раскрыть)
21 июля в 00:28
.17-е
cska vperiod
cska vperiod
21 июля в 00:28
Быстров как английский флаг и нашим и вашим, сейчас он на стороне зенита потому, что так выгодно и полезно для себя.
Cir Braun
Cir Braun
21 июля в 00:26
При этом все еще и ноют.
Aчиститель
Aчиститель
21 июля в 00:17
Таков новый стиль игры, оттого и 12-е место.
Footbolista
Footbolista
20 июля в 23:32
Спартак "горел"...судья сгорел...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
20 июля в 23:15
    razdvatri
    razdvatri ответ Lucho Gonzalez (раскрыть)
    20 июля в 23:04
      Lucho Gonzalez
      Lucho Gonzalez
      20 июля в 23:03
      Задача cпapтака - развлекать народ, с чем они успешно справляются
      Nafnafik
      Nafnafik
      20 июля в 22:51
      С таким огромным бюджетом в спартаке должны мастера играть, а не Масловы, Рассказовы и Гапоновы.
      For56tas
      For56tas
      20 июля в 22:43
        Vredinka_online
        Vredinka_online
        20 июля в 22:39
        Футболисты не выполняют своих прямых обязанностей. Это основная проблема любых поражений.
        Иван Тасминский
        Иван Тасминский
        20 июля в 22:33
        "вы испугали деда"
        ЮЗИК
        ЮЗИК
        20 июля в 22:30
        Не надо Быстрова так выолноваться
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
         
        Rambler's Top100