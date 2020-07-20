Быстров: «Позор — видеть, как „Спартак“ играет в 5 защитников, „горя“ 1:2»

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» высказался о поражении красно-белых (1:2) в полуфинале Кубка России.

Раньше в сезоне достаточно было обыграть только «Спартак», и болельщики прощали любые неудачи. Обыгрываешь «Спартак» — все счастливы. Считай Лигу чемпионов взяли.

Я болел за футбол, а футбола не оказалось. Позор — видеть, как «Спартак» играет в пять защитников, «горя» 1:2. Не поджимает «Зенит», не прессингует. Когда команда «горит», она начинает прессинговать, дожимать соперника на чужой половине поля. Силы были, ведь вышли свежие Рассказов и Мирзов, бегите вперед. Но, может, тренер требует идти назад и кому-то нравится такой футбол, мне — нет.