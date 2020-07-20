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Мостовой: «„Спартак“ мог избежать вылета из Кубка»

20 июля 2020, 20:31

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой на своей странице в инстаграме высказался о результатах красно-белых в нынешнем сезоне.

«Спартак» окончательно провалил сезон. Девятое место в чемпионате, а вылета из Кубка можно было избежать, даже несмотря на странное судейство. Тедеско в очередной раз ошибся с составом в обороне, а перестроил игру, только когда уже было поздно.

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Все комментарии
Jantu
Jantu
21 июля в 00:27
Нужно было выбрать вариант не ныть.
KRIMINAL89
KRIMINAL89
21 июля в 00:19
Кутепов
Сп62
Сп62
20 июля в 22:54
Саня прав. Надо было Зобнина и Понсе всё-таки выставить. Может никто и не заметил бы.
Супервайзер
Супервайзер
20 июля в 22:14
Но у Спартака нет никого, кто мог бы подобно Дзюбе удовлетворить Миллера. Спартак был обречен.))
STVA 1
STVA 1
20 июля в 22:02
Саня на место румына метит по ходу))))
Сергей Саныч
Сергей Саныч
20 июля в 21:44
Три юнца против Зенита?
+ Зобнин и Понсе...кончилось как и должно было кончится.
cska1948
cska1948
20 июля в 21:40
Мостовой: «„Спартак“ мог избежать вылета из Кубка»
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Зато Тедеско вылетев из Кубка и заняв 9-е место сохранил свою должность.
For56tas
For56tas
20 июля в 21:38, ред.
Спартак займет 12-е место и, как из любой слабой команды, в конце сезона из нее разбегутся сильные игроки.
25процентный клоун
25процентный клоун
20 июля в 21:33
+500
На выход Тедеско
Ноющий модераторам
Ноющий модераторам
20 июля в 21:27
Правильно. Играть надо было, а не ныть судьям.
12й игрок
12й игрок ответ Leha-ha50 (раскрыть)
20 июля в 21:16
👍 отправь назарову🤣
VAN ARM
VAN ARM
20 июля в 21:11
он должен был вылететь и сделал это достойно)))
drug01
drug01
20 июля в 21:10
Мог но.... Не смог!
alexgurzan
alexgurzan ответ Leha-ha50 (раскрыть)
20 июля в 20:50
.
Leha-ha50
Leha-ha50
20 июля в 20:44, ред.
Тедеско и стонет, и плачет
И бьется о ромбик башкой ,
Растаял в тумане турнир УЕФАчий
И ,значит, погонят домой.
Но денежку он все же малость заначил,
Вернется домой непустой !!!
swift stream
swift stream
20 июля в 20:38
Спартак должен был попасть в пердив в этом сезоне, судьи вытащили.
Footbolista
Footbolista
20 июля в 20:32
Судья не согласен...
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