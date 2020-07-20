Мостовой: «„Спартак“ мог избежать вылета из Кубка»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой на своей странице в инстаграме высказался о результатах красно-белых в нынешнем сезоне.
«Спартак» окончательно провалил сезон. Девятое место в чемпионате, а вылета из Кубка можно было избежать, даже несмотря на странное судейство. Тедеско в очередной раз ошибся с составом в обороне, а перестроил игру, только когда уже было поздно.
+ Зобнин и Понсе...кончилось как и должно было кончится.
+ Зобнин и Понсе...кончилось как и должно было кончится.
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Зато Тедеско вылетев из Кубка и заняв 9-е место сохранил свою должность.
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Зато Тедеско вылетев из Кубка и заняв 9-е место сохранил свою должность.
На выход Тедеско
На выход Тедеско
И бьется о ромбик башкой ,
Растаял в тумане турнир УЕФАчий
И ,значит, погонят домой.
Но денежку он все же малость заначил,
Вернется домой непустой !!!
И бьется о ромбик башкой ,
Растаял в тумане турнир УЕФАчий
И ,значит, погонят домой.
Но денежку он все же малость заначил,
Вернется домой непустой !!!