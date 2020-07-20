«Уже нервы не выдерживают на эту хрень реагировать». Юран о «Химках» в РПЛ

Главный тренер «Химок» Сергей Юран в очередной раз дал понять, что подмосковный клуб выступит в РПЛ в следующем сезоне, несмотря на обратные слухи в СМИ.
У меня информация, что команда в РПЛ. Вот я недавно общался с руководством. Еще раз заявляю, что «Химки» в РПЛ! Вы можете представить, каково это, когда эти выбросы желтой прессы! Уже нервы не выдерживают на эту хрень реагировать.
Ранее появилась информация, что решение о том, в какой лиге будут играть «Химки», будет озвучено в среду.
А кто он такой чтоб его в известность ставить ?
А кто он такой чтоб его в известность ставить ?
Химки не нашли финансовых средств для выступления в РПЛ
Химки не нашли финансовых средств для выступления в РПЛ