«Уже нервы не выдерживают на эту хрень реагировать». Юран о «Химках» в РПЛ

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20 июля 2020, 21:15

Главный тренер «Химок» в очередной раз дал понять, что подмосковный клуб выступит в РПЛ в следующем сезоне, несмотря на обратные слухи в СМИ .

У меня информация, что команда в РПЛ . Вот я недавно общался с руководством. Еще раз заявляю, что «Химки» в РПЛ ! Вы можете представить, каково это, когда эти выбросы желтой прессы! Уже нервы не выдерживают на эту хрень реагировать.

Ранее появилась информация, что решение о том, в какой лиге будут играть «Химки», будет озвучено в среду.