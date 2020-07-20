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«Уже нервы не выдерживают на эту хрень реагировать». Юран о «Химках» в РПЛ

20 июля 2020, 21:15

Главный тренер «Химок» Сергей Юран в очередной раз дал понять, что подмосковный клуб выступит в РПЛ в следующем сезоне, несмотря на обратные слухи в СМИ.

У меня информация, что команда в РПЛ. Вот я недавно общался с руководством. Еще раз заявляю, что «Химки» в РПЛ! Вы можете представить, каково это, когда эти выбросы желтой прессы! Уже нервы не выдерживают на эту хрень реагировать.

Ранее появилась информация, что решение о том, в какой лиге будут играть «Химки», будет озвучено в среду.

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Навзир
Навзир
21 июля в 09:54
Прими слабительное, забудешь про нервы.)))
nikoladolgov
nikoladolgov
21 июля в 00:22
Серега то видно не в курсах о мнении руководства ....
А кто он такой чтоб его в известность ставить ?
Yurza
Yurza
21 июля в 00:21
Всё зависит от Жидуна.
Dirty_Harry
Dirty_Harry ответ oFANATo (раскрыть)
21 июля в 00:13
однофамилец премьер-министра сказал обратное
Dirty_Harry
Dirty_Harry
21 июля в 00:13
Зенит за Кубок проплатил все довольны, что возмущаться, Юран уж точно на квартиру в Питере заработал
berda2003
berda2003
20 июля в 22:55
поезжай на родину - в ЛНР, на передовой нервы успокоишь...
Zenit_84
Zenit_84
20 июля в 22:40
Достали
Leha-ha50
Leha-ha50
20 июля в 22:28
Юрана можно понять.
oFANATo
oFANATo
20 июля в 22:20, ред.
А у меня информация что Химки останутся в ФНЛ.
Химки не нашли финансовых средств для выступления в РПЛ
Vadik
Vadik
20 июля в 22:05
Химки заслужили!!! Хорошая команда!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
20 июля в 22:00
Федун поможет. Немного очухается и поможет. 6 очков на дороге не валяется...
kotmyshka
kotmyshka
20 июля в 21:57
Дожили до понедельника, доживем теперь до среды...
25процентный клоун
25процентный клоун
20 июля в 21:53
Удачи, вас там ручной семак ждёт, приготовьте ему 6 очков и будет шанс за стыковые зацепиться
Kresi frok
Kresi frok
20 июля в 21:33
Дак не реагируй, в чем проблема!??
Аксинья
Аксинья
20 июля в 21:29
Серега, давай в РПЛ)) На пару с Валерой будете портить репутацию ущербному РФС, а то ему одному тяжко биться с этими динозаврами))
Footbolista
Footbolista
20 июля в 21:29
Серега, а вам еще с зенитом играть...ох попадет кто-то под горячую руку)...
STVA 1
STVA 1 ответ Footbolista (раскрыть)
20 июля в 21:24
Серега бешеным был игроком
Footbolista
Footbolista
20 июля в 21:21
Снимите чайник...он уже кипит...
STVA 1
STVA 1
20 июля в 21:18
Серега матом их)
Caniggia
Caniggia
20 июля в 21:18, ред.
Скорее бы уже среда. Хотелось бы в РПЛ, заслужили!
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