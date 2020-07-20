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Гендиректор «Зенита»: «Без судейских ошибок „Спартак“ был бы в зоне вылета»

20 июля 2020, 20:05
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, не задели ли его слова Леонида Федуна и футболка Андрея Ещенко после победы над «Спартаком» (2:1) в полуфинале Кубка России.

Собираемся ли обращаться в комитет РФС по этике? Ничего никуда подавать не будем. Ещенко, видимо, просто забыл, что у него находится под игровой футболкой. Наверное, планировал продемонстрировать ее в случае победы. Андрей не смог себя проконтролировать, мне кажется, только над собой посмеялся. Клуб и я лично спокойно к этому относимся. А по поводу заявлений о характере нашего чемпионства, то разрыв между нами и «Спартаком» – 33 очка. Какие еще нужны аргументы?

Федун утверждает, что «Зениту» будет тяжело в Лиге чемпионов без «судейской поддержки»? Про судейство – это вообще ерунда. Обсуждать работу рефери – последнее дело, когда уже нет других аргументов. Играть надо! Кстати, есть исследование, что ошибки арбитров дали «Спартаку» восемь дополнительных очков. Где бы клуб был без них? По-моему, в зоне вылета. Это не наше исследование, его легко найти в интернете. Там проанализированы все судейские ошибки. По этим же данным «Зенит» недобрал четыре очка.

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Все комментарии
Sergoural
Sergoural ответ МиХаХа (раскрыть)
21 июля в 19:43
Один как всегда ляпнул не подумав, а другой поддакивает тож не подумал. Не удивлен.
Sanches65
Sanches65
21 июля в 10:46
Если бы не питерская банда засевшая в кремле, то слово зенит ассоциировалось бы только с фотоаппаратом.
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
21 июля в 09:38
Я считаю, этот матч, главным позором нашего футбола, две команды выясняли отношения как дети в садике.
Адил Алиев
Адил Алиев
21 июля в 09:17
Бестыжий и наглый тип.
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал
21 июля в 09:16
Это факт! Чемодан Федуна опять спас СпартакА от вылета! Гы-гы
Рыжая Борода
Рыжая Борода
21 июля в 02:46
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    21 июля в 02:18
    Сказочный идиот.
    Некакойшенко
    Некакойшенко
    21 июля в 02:17
      Спартак Spartak
      Спартак Spartak
      21 июля в 00:47
        Columb
        Columb ответ Charismatic (раскрыть)
        21 июля в 00:35
        У спартака есть история, но в ней ничего нет совсем, кроме 7-0 и 1-18.
        Jeck Denielse
        Jeck Denielse ответ andrefino13 (раскрыть)
        20 июля в 23:47
        Почему же "всё по-честному" ??
        Судьи РПЛ - отдельный вид Homo sapiens......
        У них не может априори быть "всё по-честному"....

        Со стороны конечно странновато видеть как свистуны-кашшаевцы у одной московской команды отбирают очки а другой ставят 5 пенальти в ворота соперника.....
        Но...можно подумать 3 года назад у "некоторых" претензий к судейству не было....конечно же были....но и команда была другая....и тренер малоговорившийпросудейство и игроки ...Промес,Зе,Адриано,Фернандо,Глушаков - им некогда было футболки расписывать...хэш-теги придумывать и про судей говорить - они с Массимо шли к цели...и пришли...стали чемпионами и вошли в историю....
        Charismatic
        Charismatic ответ Костик Смирнов (раскрыть)
        20 июля в 23:37
        Пока остальные клубы растят игроков - бомжи покупают))) У самих то ни воспитанников, ничего нет. Даже истории. А легенды клуба - Халки, Витсели.
        ildar_3871
        ildar_3871
        20 июля в 23:32
        Зажралась эта власть !
        4RT
        4RT
        20 июля в 23:28
          Николай 86
          Николай 86
          20 июля в 23:26
          Вот какая ему разница на каком месте Спартак. Речь про вчерашний матч и про то, как ВАР протащил Зенит в финал.
          Жалко выглядят оправдания питерских. Все как один поют про место Спартака. Хотя к игре на кубок оно никакого отношения не имеет. А забавней всего слышать, что, типа, нечего просить пенальти, забивать надо было с игры. Интересно, а много ли Зенит с игры забил вчера? Когда им дают пенальти - это норм, когда у Спартака даже ВАР не смотрят - нечего ныть. Супер логика.
          И вообще, если Спартак так слаб, где же обещанный разгром?
          andrefino13
          andrefino13 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
          20 июля в 23:15, ред.
          Извините, не удержался, но читаю Вас сейчас, когда Зениту ничего не угрожает, вы про судейство пишите, и так всё у Вас по честному, всем угождаете.... Почитайте свои коменты, когда Локо побеждал и наступал на пятки Зениту, Федун тихо курит в сторонке...))))
          Альфи
          Альфи ответ Kuvkil (раскрыть)
          20 июля в 22:58
          Вот ведь какие вы не благодарные,на вас даже в суд не подадут, а вы спорите, нет бы ручку поцеловать августейшую... помните как у Федота стрельца
          " Мне б огреть тебя плетьми,
          Четырьмя али пятьми,
          Чтобы ты не изгалялся.
          Над сурьезными людьми!
          Но поскольку я спокон.
          Чту порядок и закон... вот тебе пятак на водку и пошел отседа вон!"
          eugenpauk
          eugenpauk
          20 июля в 22:50
          Кричащий человек не вещает ничего умного и хорошего, а чаще всего это или глупость или гадость... Ницше не врёт Медведев действительно не адекватен
          Альфи
          Альфи ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
          20 июля в 22:47
          Ну вот а вы все говорите Гинер все купил... он бедолага нервно курит в сторонке, по сравнению с вами акулами бизнеса
          Abverin
          Abverin
          20 июля в 22:45
          В пердиве бы был спартак, если отнять сворованные очки на старте сезона.
          Сп62
          Сп62
          20 июля в 22:30
          А что можно ещё услышать от подневольного чиновника. Он отрабатывает свои гонорары. Ничего нового.
          Jeck Denielse
          Jeck Denielse ответ Супервайзер (раскрыть)
          20 июля в 22:25
          Речь не о том были ли судейские ошибки...были...бесспорно...
          Кто то оспаривает что несколько туров судьи "чудили" в матчах Спартака ?? - нет..никто
          Речь уже о том имеет ли смысл выделять судейские огрехи - как главную причину провального сезона ??
          Думаю нет...

          Никто ж в адеквате не спорит...все понимают что нынче Спартак не на своём месте...
          Позиция Федуна тоже яснее ясного...."Мы барселоноподобны...работа руководства выше всяких похвал...трансферы-мечта любого тренера...а вот судьи всё это угробили"
          Или ты тоже так считаешь ???
          ПерекатиПоле
          ПерекатиПоле
          20 июля в 22:24
          В сезоне 2016/2017 когда Федун с Мудько в обнимку весь сезон в ВИПке открывашки провели организовывая подарок Симоняну, радуясь голам из офсайдов, левым пенкам и невозбранным нарушениям в штрафной штанголиза, на очной встрече с Зенитом на трибунах появился банер : «В Питере ныть». Изображал данный банер плачущего по поводу судейства Луческу. спартачье визжало, что судьи ни при чем, нужно играть лучше, не покупать всякий шлак по типу Молло и Цалагова, выстраивать игру. В принципе они были правы, но чего же сейчас переобулись и устраивают истерики размазывая сопли по пятакам?
          Kuvkil
          Kuvkil
          20 июля в 22:11
          За такой косяк судей зенит пусть начинает следующий сезон с 4 очков! Не дадим судейского произвола!
          Блоссия
          Блоссия
          20 июля в 22:11
          Мужику 64 года. Ни одного упоминания о родных и близких Александра Медведева никогда не просочилось в печать, поэтому о его личной жизни мы можем судить только по горячей защите двух голубков Дзюбы и Азмуна . Из Газпрома его поперли, теперь выступает в роли шута, чтобы хозяева не лишили довольствия.
          Супервайзер
          Супервайзер ответ Jeck Denielse (раскрыть)
          20 июля в 22:04
          Хорошие рассуждения, чисто медведевские! Получается, парадокс- если Спартак проигрывал
          за счет явно преднамеренного судейства против него в течение длительного периода, то виноват он сам, ибо за это говорят результаты проигранных матчей. Напоминает анекдот.
          В автобусе пьяный блюёт на сидящую в норковой шубе даму.
          Она с отвращением отряхивается и говорит ему : "Скотина!"
          " Ты на себя посмотри",- отвечает пьянь.
          25процентный клоун
          25процентный клоун
          20 июля в 21:56
            Супервайзер
            Супервайзер
            20 июля в 21:54
            Наши судьи, как правило, не ошибаются, а строго следуют указаниям своих голубых боссов !
            Если и случаются решения в пользу гнусных противников голубых, то это рассматривается, как ошибка. Так что Медведев прав. По-своему, по- питерски.
            ABir
            ABir
            20 июля в 21:47
            Зенит не досчитался 4 очков: есть ещё над чем работать с судейским сообществом. Даёшь 100 очков в 30 турах!
            Костик Смирнов
            Костик Смирнов ответ Лучший клуб страны (раскрыть)
            20 июля в 21:47, ред.
            Зенит футболистов в команду покупает , а не шлак, как спартак, так что думайте....
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