Гендиректор «Зенита»: «Без судейских ошибок „Спартак“ был бы в зоне вылета»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, не задели ли его слова Леонида Федуна и футболка после победы над «Спартаком» (2:1) в полуфинале Кубка России.

Собираемся ли обращаться в комитет РФС по этике? Ничего никуда подавать не будем. Ещенко, видимо, просто забыл, что у него находится под игровой футболкой. Наверное, планировал продемонстрировать ее в случае победы. Андрей не смог себя проконтролировать, мне кажется, только над собой посмеялся. Клуб и я лично спокойно к этому относимся. А по поводу заявлений о характере нашего чемпионства, то разрыв между нами и «Спартаком» – 33 очка. Какие еще нужны аргументы?

Федун утверждает, что «Зениту» будет тяжело в Лиге чемпионов без «судейской поддержки»? Про судейство – это вообще ерунда. Обсуждать работу рефери – последнее дело, когда уже нет других аргументов. Играть надо! Кстати, есть исследование, что ошибки арбитров дали «Спартаку» восемь дополнительных очков. Где бы клуб был без них? По-моему, в зоне вылета. Это не наше исследование, его легко найти в интернете. Там проанализированы все судейские ошибки. По этим же данным «Зенит» недобрал четыре очка.