Гендиректор «Зенита»: «Без судейских ошибок „Спартак“ был бы в зоне вылета»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, не задели ли его слова Леонида Федуна и футболка Андрея Ещенко после победы над «Спартаком» (2:1) в полуфинале Кубка России.
Собираемся ли обращаться в комитет РФС по этике? Ничего никуда подавать не будем. Ещенко, видимо, просто забыл, что у него находится под игровой футболкой. Наверное, планировал продемонстрировать ее в случае победы. Андрей не смог себя проконтролировать, мне кажется, только над собой посмеялся. Клуб и я лично спокойно к этому относимся. А по поводу заявлений о характере нашего чемпионства, то разрыв между нами и «Спартаком» – 33 очка. Какие еще нужны аргументы?
Федун утверждает, что «Зениту» будет тяжело в Лиге чемпионов без «судейской поддержки»? Про судейство – это вообще ерунда. Обсуждать работу рефери – последнее дело, когда уже нет других аргументов. Играть надо! Кстати, есть исследование, что ошибки арбитров дали «Спартаку» восемь дополнительных очков. Где бы клуб был без них? По-моему, в зоне вылета. Это не наше исследование, его легко найти в интернете. Там проанализированы все судейские ошибки. По этим же данным «Зенит» недобрал четыре очка.
Судьи РПЛ - отдельный вид Homo sapiens......
У них не может априори быть "всё по-честному"....
Со стороны конечно странновато видеть как свистуны-кашшаевцы у одной московской команды отбирают очки а другой ставят 5 пенальти в ворота соперника.....
Но...можно подумать 3 года назад у "некоторых" претензий к судейству не было....конечно же были....но и команда была другая....и тренер малоговорившийпросудейство и игроки ...Промес,Зе,Адриано,Фернандо,Глушаков - им некогда было футболки расписывать...хэш-теги придумывать и про судей говорить - они с Массимо шли к цели...и пришли...стали чемпионами и вошли в историю....
Судьи РПЛ - отдельный вид Homo sapiens......
У них не может априори быть "всё по-честному"....
Со стороны конечно странновато видеть как свистуны-кашшаевцы у одной московской команды отбирают очки а другой ставят 5 пенальти в ворота соперника.....
Но...можно подумать 3 года назад у "некоторых" претензий к судейству не было....конечно же были....но и команда была другая....и тренер малоговорившийпросудейство и игроки ...Промес,Зе,Адриано,Фернандо,Глушаков - им некогда было футболки расписывать...хэш-теги придумывать и про судей говорить - они с Массимо шли к цели...и пришли...стали чемпионами и вошли в историю....
Жалко выглядят оправдания питерских. Все как один поют про место Спартака. Хотя к игре на кубок оно никакого отношения не имеет. А забавней всего слышать, что, типа, нечего просить пенальти, забивать надо было с игры. Интересно, а много ли Зенит с игры забил вчера? Когда им дают пенальти - это норм, когда у Спартака даже ВАР не смотрят - нечего ныть. Супер логика.
И вообще, если Спартак так слаб, где же обещанный разгром?
Жалко выглядят оправдания питерских. Все как один поют про место Спартака. Хотя к игре на кубок оно никакого отношения не имеет. А забавней всего слышать, что, типа, нечего просить пенальти, забивать надо было с игры. Интересно, а много ли Зенит с игры забил вчера? Когда им дают пенальти - это норм, когда у Спартака даже ВАР не смотрят - нечего ныть. Супер логика.
И вообще, если Спартак так слаб, где же обещанный разгром?
" Мне б огреть тебя плетьми,
Четырьмя али пятьми,
Чтобы ты не изгалялся.
Над сурьезными людьми!
Но поскольку я спокон.
Чту порядок и закон... вот тебе пятак на водку и пошел отседа вон!"
" Мне б огреть тебя плетьми,
Четырьмя али пятьми,
Чтобы ты не изгалялся.
Над сурьезными людьми!
Но поскольку я спокон.
Чту порядок и закон... вот тебе пятак на водку и пошел отседа вон!"
Кто то оспаривает что несколько туров судьи "чудили" в матчах Спартака ?? - нет..никто
Речь уже о том имеет ли смысл выделять судейские огрехи - как главную причину провального сезона ??
Думаю нет...
Никто ж в адеквате не спорит...все понимают что нынче Спартак не на своём месте...
Позиция Федуна тоже яснее ясного...."Мы барселоноподобны...работа руководства выше всяких похвал...трансферы-мечта любого тренера...а вот судьи всё это угробили"
Или ты тоже так считаешь ???
Кто то оспаривает что несколько туров судьи "чудили" в матчах Спартака ?? - нет..никто
Речь уже о том имеет ли смысл выделять судейские огрехи - как главную причину провального сезона ??
Думаю нет...
Никто ж в адеквате не спорит...все понимают что нынче Спартак не на своём месте...
Позиция Федуна тоже яснее ясного...."Мы барселоноподобны...работа руководства выше всяких похвал...трансферы-мечта любого тренера...а вот судьи всё это угробили"
Или ты тоже так считаешь ???
за счет явно преднамеренного судейства против него в течение длительного периода, то виноват он сам, ибо за это говорят результаты проигранных матчей. Напоминает анекдот.
В автобусе пьяный блюёт на сидящую в норковой шубе даму.
Она с отвращением отряхивается и говорит ему : "Скотина!"
" Ты на себя посмотри",- отвечает пьянь.
за счет явно преднамеренного судейства против него в течение длительного периода, то виноват он сам, ибо за это говорят результаты проигранных матчей. Напоминает анекдот.
В автобусе пьяный блюёт на сидящую в норковой шубе даму.
Она с отвращением отряхивается и говорит ему : "Скотина!"
" Ты на себя посмотри",- отвечает пьянь.
Если и случаются решения в пользу гнусных противников голубых, то это рассматривается, как ошибка. Так что Медведев прав. По-своему, по- питерски.
Если и случаются решения в пользу гнусных противников голубых, то это рассматривается, как ошибка. Так что Медведев прав. По-своему, по- питерски.