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Радимов: «Жалобы „Спартака“ на судейство комичны, учитывая его 9-е место»

20 июля 2020, 20:18

Тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о жалобах «Спартака» на судейство в чемпионате и Кубке России.

У нас свобода слова, каждый волен высказывать свою точку зрения. Но если взять процент судейских ошибок при VAR и без него, он, конечно, снизился. Плохо судят «Спартак»? Каждый, кто болеет за свою команду, всегда будет недоволен судейством. Несмотря на VAR, человеческий фактор всё равно остаётся. Но объяснять только судейскими ошибками тот факт, что ты занял в чемпионате 9-10-е место и отстал от чемпиона на 33 очка? По меньшей мере это выглядит комично. Я бы ещё понял, если бы подобные вещи говорил второй «Локомотив». Но не 9-10-й «Спартак». С таким же успехом то же самое сейчас «Тамбов» может сказать — судейские ошибки не дали нам стать чемпионом. «Спартаку», мне кажется, лучше на футбольном поле доказать, что он сильнее. Со спортивной точки зрения.

Ранее на эту же тему высказался генеральный директор «Зенита» Александр Медведев

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Все комментарии
mat73
mat73
21 июля в 08:14
Владик, а может Спартак на 9м месте как раз потому и находится, что дох.. применено к ним "судейских ошибок" ? (А ВЕДЬ ТАК ОНО И ЕСТЬ)
Сколько отмененных голов, повлиявших на конечный результат матчей? Сколько назначенных (в ворота Спартаку) и неназначенных (сопернику Спартака) пенальти? Сколько решений судей и прочих коллегий, которые привели к нервозности и растерянности игроков и игры в целом???
Если ВСЁ ЭТО учесть, Спартак потерял очко 15 минимум, и должен быб бы если уж не за чемпионство бороться, то уж за подиум точно
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
21 июля в 01:52
Конь помолчал бы. Как гинеровцев тянули все помнят. Сезон 2015-2016 чего стоит, когда у Ростова золото украли. Сезон 2013-2014, когда конь пробил всех больше пенальти. Прежде, чем судить полезно иногда вспомнить, что было, а ещё лучше помолчать, чтобы не выглядеть идиотом.
shlifen
shlifen ответ Izmar (раскрыть)
21 июля в 00:41
Написал ответ юзеру в этой теме (листайте в первые камменты) - какие у вас претензии уважаемый? То что вам что-то показалось (типа я писал это же в другой ветке) ещё не значит что это было на самом деле - потрудитесь предоставить доказательства флуда... Или вы обычный провокатор?? =)))
Izmar
Izmar ответ shlifen (раскрыть)
21 июля в 00:30
Это уже на другой ветке было Вами написано почему флудите?
stachel
stachel ответ 25процентный клоун (раскрыть)
20 июля в 23:49
что значит подставился, он первый был на мяче, гапон не успел и ударил по ахилу. С(.) зрения буквы закона 100% фол.
shlifen
shlifen ответ Лакшери (раскрыть)
20 июля в 23:31
Извиняюсь, возможно был не прав, я наверное как-то упустил эту Новость или Статью на соккере, просто по перекрестным ссылочкам побегал - и увидел только "предъяву" за судейство в кубке.
Сейчас на другом ресурсе нашёл цитаты про "дутого чемпиона" и т.д. - теперь понимаю откуда вся эта "бомбёжка" у всех уже второй день... А то не был вкурсе всей движухи - просто посмотрел матч, не понравилось "странное" судейство - а потом уже пытался понять "какого чёрта происходит" в инфополе =)))

P. S. Блин, сегодня нейтральному болельщику не смотревшему давно РПЛ уже опасно начинать - у каждого матча своя "подоплёка" и "предистория" =))
4RT
4RT
20 июля в 23:31
Это недоразумение, именуемое тренером,опустило зенит-2 ниже плинтуса. И ещё гавкать смеет....
Александр Алексатов
Александр Алексатов
20 июля в 23:18
и кстати достойно ли ваше нытье ВЕЛИКОМУ ЛЕГЕНДАРНОМУ НАРОДНОМУ клубу которым вы себя позиционируете это все раздутое вами же 73О вспоминайте Союз вспоминайте 90 тые
SHMEL
SHMEL ответ denmig (раскрыть)
20 июля в 22:58
А ты не забыл первые четыре матча, где спартаку было подарено наглейшим образом 9 очков судьями?
SHMEL
SHMEL
20 июля в 22:55
Девятое место это еще не окончательно, их могут еще приспустить.
Сп62
Сп62
20 июля в 22:50, ред.
Радиов и ежи с ним не знают, что при нормальном судействе в Кубке СССР до полуфинала неоднократно доходила команда класса "Б" Знамя Труда из Орехо-Зуева. А тот Кубок был не чета нынешнему. Мне Владислава жаль.
ZaZizu
ZaZizu
20 июля в 22:30
т.е. если ты не на первом месте, на судейские ошибки указывать нельзя? нужно голосование по поправкам в Положение провести и прям так прописать: смотреть вар и жаловаться на судейство может только команда,идущая на данный момент на первом месте в турнирной таблице...и ещё одну:главу судейского комитета назначает гендиректор команды идущей на первом месте. Будет весело и зрелищно!
minai
minai
20 июля в 22:26
Т. Буланова : Комментарии Владика(Радимова) комичны. Уж я то знаю, как он топил за Спартак.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ 25процентный клоун (раскрыть)
20 июля в 22:20
КАК не прислушаться к мнению "эксперта" , имеющего богатый опыт общения с ведущими арбитрами Европы.!!! Действует железный принцип " Можно молоть все , что угодно, когда проверить нельзя"
мангo
мангo
20 июля в 22:12
Может Химкам тогда вообще не выходить?)
Весёлый могильщик
Весёлый могильщик
20 июля в 22:09
Вот и Радимов проехался по ноющим. Полностью с ним согласен.
Литейный 4
Литейный 4
20 июля в 22:06
Про комичность Влад прав при отрыве в 33 очка. Гыгыгы
ошалевший
ошалевший
20 июля в 21:53
кандуров тут не промахи обсуждаются,а пенки которые не ставят,сами то чё ноете с пенками на влашичах
25процентный клоун
25процентный клоун
20 июля в 21:38
Пенальти на Азмуне не свистнули бы в европе, сам подставился, накладка, а у нас мучениями иванова назначили
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
20 июля в 21:32
Полностью согласен с Радимовым...
Evilhuman
Evilhuman
20 июля в 21:18
Всё верно, только у кб особое мнение, у них дети играли в обороне, то что тедеска накосячил с составом и только плохая реализация уберегла их ясли от разгрома , что на замены вышел шлак купленный цорном за второй бюджет в лиге, никто и не вспомнит
VAN ARM
VAN ARM
20 июля в 21:13
это не изменить! научитесь получать удовольствие)))) вот девиз нашего судейского корпуса)))
Михаил Полунин
Михаил Полунин
20 июля в 21:03
Логика интересная: если на первом месте, то можно принимать в спорных случаях решение в пользу сильнейшего, а если в середине турнирной таблицы, то можно и "простить" слабейшему...
Одним словом, зажрались ребятки (правда в конце матча едва ноги переставляли...). Интересно будет посмотреть на них в лиге чемпионов (защита старая, вратарь нестабильный, полузащита груба, нападение в лице Азмуна еще ничего и то если играть дают, Дзюба за счет стати еще что-то может, но если противник такой же, то все под вопросом)
Можно рассматривать игру Азмуна в матче со Спартаком, как накладку против Гапонова (на таком шпагате далеко не убежишь, но пенальти словить можно)...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
20 июля в 21:01
    handreb
    handreb
    20 июля в 21:01
    Все очень правильно сказал, так думает вся страна.
    Николай к
    Николай к ответ 112910415 (раскрыть)
    20 июля в 20:54
    Да они всем свом болотом эту мантру повторяют.
    Плюс минус одно предложение.
    Valeleo
    Valeleo
    20 июля в 20:51
      Лакшери
      Лакшери ответ shlifen (раскрыть)
      20 июля в 20:46
      Ты либо не видишь либо не хочешь видеть. Федун вчера эту тему по чемпионату поднял сам
      pomor 445
      pomor 445
      20 июля в 20:43
      Какой там человеческий фактор? Своих всегда гнобят, чужим всегда подсуживают. Вот и весь у болельщика фактор. На вопли болельщиков и внимания обращать не стоит. Тем более, что они в подавляющем большинстве не со стадиона, а с дивана и бара. От них клубу толку 0 целых х десятых.
      denmig
      denmig
      20 июля в 20:40
      Этот клоун решил себе на премию что ли натяффкать! - прибавь неуч 9 очков , которые чисто нюотВАРили и где девятое место!???
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