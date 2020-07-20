Радимов: «Жалобы „Спартака“ на судейство комичны, учитывая его 9-е место»

Тренер «Зенита-2» поделился мнением о жалобах «Спартака» на судейство в чемпионате и Кубке России.

У нас свобода слова, каждый волен высказывать свою точку зрения. Но если взять процент судейских ошибок при VAR и без него, он, конечно, снизился. Плохо судят «Спартак»? Каждый, кто болеет за свою команду, всегда будет недоволен судейством. Несмотря на VAR , человеческий фактор всё равно остаётся. Но объяснять только судейскими ошибками тот факт, что ты занял в чемпионате 9-10-е место и отстал от чемпиона на 33 очка? По меньшей мере это выглядит комично. Я бы ещё понял, если бы подобные вещи говорил второй «Локомотив». Но не 9-10-й «Спартак». С таким же успехом то же самое сейчас «Тамбов» может сказать — судейские ошибки не дали нам стать чемпионом. «Спартаку», мне кажется, лучше на футбольном поле доказать, что он сильнее. Со спортивной точки зрения.