Радимов: «Жалобы „Спартака“ на судейство комичны, учитывая его 9-е место»

Тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о жалобах «Спартака» на судейство в чемпионате и Кубке России.
У нас свобода слова, каждый волен высказывать свою точку зрения. Но если взять процент судейских ошибок при VAR и без него, он, конечно, снизился. Плохо судят «Спартак»? Каждый, кто болеет за свою команду, всегда будет недоволен судейством. Несмотря на VAR, человеческий фактор всё равно остаётся. Но объяснять только судейскими ошибками тот факт, что ты занял в чемпионате 9-10-е место и отстал от чемпиона на 33 очка? По меньшей мере это выглядит комично. Я бы ещё понял, если бы подобные вещи говорил второй «Локомотив». Но не 9-10-й «Спартак». С таким же успехом то же самое сейчас «Тамбов» может сказать — судейские ошибки не дали нам стать чемпионом. «Спартаку», мне кажется, лучше на футбольном поле доказать, что он сильнее. Со спортивной точки зрения.
Ранее на эту же тему высказался генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.
Сколько отмененных голов, повлиявших на конечный результат матчей? Сколько назначенных (в ворота Спартаку) и неназначенных (сопернику Спартака) пенальти? Сколько решений судей и прочих коллегий, которые привели к нервозности и растерянности игроков и игры в целом???
Если ВСЁ ЭТО учесть, Спартак потерял очко 15 минимум, и должен быб бы если уж не за чемпионство бороться, то уж за подиум точно
Сколько отмененных голов, повлиявших на конечный результат матчей? Сколько назначенных (в ворота Спартаку) и неназначенных (сопернику Спартака) пенальти? Сколько решений судей и прочих коллегий, которые привели к нервозности и растерянности игроков и игры в целом???
Если ВСЁ ЭТО учесть, Спартак потерял очко 15 минимум, и должен быб бы если уж не за чемпионство бороться, то уж за подиум точно
Сейчас на другом ресурсе нашёл цитаты про "дутого чемпиона" и т.д. - теперь понимаю откуда вся эта "бомбёжка" у всех уже второй день... А то не был вкурсе всей движухи - просто посмотрел матч, не понравилось "странное" судейство - а потом уже пытался понять "какого чёрта происходит" в инфополе =)))
P. S. Блин, сегодня нейтральному болельщику не смотревшему давно РПЛ уже опасно начинать - у каждого матча своя "подоплёка" и "предистория" =))
Сейчас на другом ресурсе нашёл цитаты про "дутого чемпиона" и т.д. - теперь понимаю откуда вся эта "бомбёжка" у всех уже второй день... А то не был вкурсе всей движухи - просто посмотрел матч, не понравилось "странное" судейство - а потом уже пытался понять "какого чёрта происходит" в инфополе =)))
P. S. Блин, сегодня нейтральному болельщику не смотревшему давно РПЛ уже опасно начинать - у каждого матча своя "подоплёка" и "предистория" =))
Одним словом, зажрались ребятки (правда в конце матча едва ноги переставляли...). Интересно будет посмотреть на них в лиге чемпионов (защита старая, вратарь нестабильный, полузащита груба, нападение в лице Азмуна еще ничего и то если играть дают, Дзюба за счет стати еще что-то может, но если противник такой же, то все под вопросом)
Можно рассматривать игру Азмуна в матче со Спартаком, как накладку против Гапонова (на таком шпагате далеко не убежишь, но пенальти словить можно)...
Одним словом, зажрались ребятки (правда в конце матча едва ноги переставляли...). Интересно будет посмотреть на них в лиге чемпионов (защита старая, вратарь нестабильный, полузащита груба, нападение в лице Азмуна еще ничего и то если играть дают, Дзюба за счет стати еще что-то может, но если противник такой же, то все под вопросом)
Можно рассматривать игру Азмуна в матче со Спартаком, как накладку против Гапонова (на таком шпагате далеко не убежишь, но пенальти словить можно)...
Плюс минус одно предложение.
Плюс минус одно предложение.