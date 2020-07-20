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Газинский: «Хочу стать чемпионом РПЛ в составе „Краснодара“ и сыграть в ЛЧ»

20 июля 2020, 19:45

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский рассказал о своей мечте стать чемпионом России и сыграть в Лиге чемпионов в составе краснодарской команды.

Вопрос не в том, кто сколько сыграл матчей. Хочется выигрывать с клубом трофеи и титулы. Если честно, на второстепенную статистику особого внимания не обращаю. Да, я в курсе, что у меня больше 220 матчей за «быков», но специально за этим не слежу. Клубные трофеи важнее личных рекордов.

Не принято делиться мечтами, но… очень хочу стать чемпионом России в составе «Краснодара» и сыграть в Лиге чемпионов. Я давно играю за «быков» и стремлюсь помочь нам добиться этой цели.

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Все комментарии
Adonius
Adonius
21 июля в 00:51
Пока лишь Краснодар раздает очки всем подряд.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
21 июля в 00:21
    Klaksvikar Itrottarselag
    Klaksvikar Itrottarselag
    20 июля в 21:19
    Соседи стараются и заслуживают уважения, но чемпионство и для них, и для Ростова в рамках существующей системы это из области параллельной реальности.
    beefs
    beefs
    20 июля в 20:50
    одного хотения маловато, нужно еще...
    VAN ARM
    VAN ARM
    20 июля в 20:35
    боюсь тебе не успеть)))
    pomor 445
    pomor 445
    20 июля в 20:20
    Язык у Газинского без костей и хватило же умишка трепаться на эту тему после игры с Динамо.
    oFANATo
    oFANATo
    20 июля в 20:13
    Похвальное желание!
    Gahi
    Gahi
    20 июля в 20:10
    Юра эта хорошая мечта, но для того чтобы выйти на уровень своей мечты нужно играть достойно, но к сожалению ваша игра с Динамо показала что очень долеко Вы от заветной цели. Надеюсь что Краснодар нас ещё порадует своим успехом ближайшем будущем и сделает сказку былью, как это удалось Ростову в течение одного года. Удачи
    КЭТиК
    КЭТиК
    20 июля в 20:09
    Понты есть, сил нет
    ligaX
    ligaX
    20 июля в 20:05, ред.
    Разбудите уже его
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    20 июля в 19:50
    С таким физруком, как Мусаев, тебе и Лига Европы за счастье будет...
    dino-hsv
    dino-hsv
    20 июля в 19:47
    юра, у нас один клуб уже забронировал трофей до конца твоей карьеры. выдыхай :)
    shlomo
    shlomo
    20 июля в 19:45
    Хорошая мечта...:)))
    Obdulio Varela
    Obdulio Varela
    20 июля в 19:45
    Это его дело
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    20 июля в 19:45
    Флаг ему в руки
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