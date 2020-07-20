Газинский: «Хочу стать чемпионом РПЛ в составе „Краснодара“ и сыграть в ЛЧ»

Полузащитник «Краснодара» рассказал о своей мечте стать чемпионом России и сыграть в Лиге чемпионов в составе краснодарской команды.

Вопрос не в том, кто сколько сыграл матчей. Хочется выигрывать с клубом трофеи и титулы. Если честно, на второстепенную статистику особого внимания не обращаю. Да, я в курсе, что у меня больше 220 матчей за «быков», но специально за этим не слежу. Клубные трофеи важнее личных рекордов.

Не принято делиться мечтами, но… очень хочу стать чемпионом России в составе «Краснодара» и сыграть в Лиге чемпионов. Я давно играю за «быков» и стремлюсь помочь нам добиться этой цели.