Фергюсон хотел подписать Нойера вместо Де Хеа

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер мог оказаться в «Манчестер Юнайтед».
В 2011 году основной вратарь «красных дьяволов» Эдвин ван дер Сар повесил бутсы на гвоздь. Бывший главный тренер манчестерского клуба Алекс Фергюсон хотел подписать молодого Мануэля Нойера, который проводил великолепный сезон в составе «Шальке».
Однако тренер вратарей «Манчестер Юнайтед» Эрик Стил убедил именитого наставника, что будет лучше, если «красные дьяволы» подпишут Давида Де Хеа из мадридского «Атлетико».
Испанец перешёл в МЮ летом 2011 года за 19 млн фунтов стерлингов, а Нойер (также летом 2011 года) отправился в «Баварию» за 18 млн фунтов.
Напомним, что сейчас будущее Де Хеа в «Манчестер Юнайтед» находится под вопросом.
столько лет? Лишь в последние два года как то немного смяк и то из-за того, что весь МЮ играли безобразно.
Синим бы сейчас ДДХ вместо кепки)
столько лет? Лишь в последние два года как то немного смяк и то из-за того, что весь МЮ играли безобразно.
Синим бы сейчас ДДХ вместо кепки)