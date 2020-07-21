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Фергюсон хотел подписать Нойера вместо Де Хеа

21 июля 2020, 11:17

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер мог оказаться в «Манчестер Юнайтед».

В 2011 году основной вратарь «красных дьяволов» Эдвин ван дер Сар повесил бутсы на гвоздь. Бывший главный тренер манчестерского клуба Алекс Фергюсон хотел подписать молодого Мануэля Нойера, который проводил великолепный сезон в составе «Шальке».

Однако тренер вратарей «Манчестер Юнайтед» Эрик Стил убедил именитого наставника, что будет лучше, если «красные дьяволы» подпишут Давида Де Хеа из мадридского «Атлетико».

Испанец перешёл в МЮ летом 2011 года за 19 млн фунтов стерлингов, а Нойер (также летом 2011 года) отправился в «Баварию» за 18 млн фунтов.

Напомним, что сейчас будущее Де Хеа в «Манчестер Юнайтед» находится под вопросом.

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Все комментарии
azkan
azkan
21 июля в 14:52
И что? Он плохо стоял в воротах
столько лет? Лишь в последние два года как то немного смяк и то из-за того, что весь МЮ играли безобразно.
Синим бы сейчас ДДХ вместо кепки)
Рома Олейник
Рома Олейник
21 июля в 12:28
Короткая память у критиков Де Хеа. До этого сезона он одним из лучших вратарей мира был. Если не лучшим. Лишь бы ныть.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
21 июля в 12:21
Так оно и было, но не думаю МЮ как-то сейчас жалеет об этом, ведь ДДХ уже почти 10 лет в клубе, в последнее время сдал, но до этого сколько тащил.
shlomo
shlomo
21 июля в 11:38
В качестве резюме......теперь 24 летний Мануэль Нойер стоит 14,5, а 29 летний Давид Де Хеа 40......честно сказать кто из них лучше....Мануэль (конечно не он придумал), но мне он (правда в лучшие его годы) нравился тем, как он играл последнего защитника...:))))....ну а Давид хорош к рамке и довольно много матчей проводит на 0.....Ну а про Сэра Алекса теперь много ходит и слухов и сплетен...и еще больше выдуманных историй....
Izmar
Izmar
21 июля в 11:19
Глупость какая-то.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
21 июля в 11:18
Теперь будем питаться утятиной...
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