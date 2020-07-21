Фергюсон хотел подписать Нойера вместо Де Хеа

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21 июля 2020, 11:17

Голкипер «Баварии» мог оказаться в «Манчестер Юнайтед».

В 2011 году основной вратарь «красных дьяволов» повесил бутсы на гвоздь. Бывший главный тренер манчестерского клуба хотел подписать молодого Мануэля Нойера, который проводил великолепный сезон в составе «Шальке».

Однако тренер вратарей «Манчестер Юнайтед» Эрик Стил убедил именитого наставника, что будет лучше, если «красные дьяволы» подпишут из мадридского «Атлетико».

Испанец перешёл в МЮ летом 2011 года за 19 млн фунтов стерлингов, а Нойер (также летом 2011 года) отправился в «Баварию» за 18 млн фунтов.

Напомним, что сейчас будущее Де Хеа в «Манчестер Юнайтед» находится под вопросом.