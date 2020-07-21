«Ман Сити» не готов платить за Кулибали 75 млн евро

«Манчестер Сити» планирует заполучить защитника «Наполи» Калиду Кулибали.
Сообщается, что агент 29-летнего футболиста на выходных встретился с президентом неаполитанцев Аурелио Де Лаурентисом.
Во время беседы агент подтвердил, что «Ман Сити» намерен купить Кулибали. Однако англичане не собираются платить за Калиду 75 млн евро, которые хочет получить «Наполи».
Скидки за что? Уж не за прикорм чинуш из УЕФА?)
Скидки за что? Уж не за прикорм чинуш из УЕФА?)
Кабинетные соревнования мешков меня не волнуют. Разберайтесь сами.
Кабинетные соревнования мешков меня не волнуют. Разберайтесь сами.
Юве выигрывает сериал в кабинетах. Только слепой этого не видит
Юве выигрывает сериал в кабинетах. Только слепой этого не видит
То есть вы написали, что снять дисквалификацию и купить судей голубому Манчестеру обходится дешевле, чем Ювентусу. У МС скидки что ли, как постоянным клиентам?
То есть вы написали, что снять дисквалификацию и купить судей голубому Манчестеру обходится дешевле, чем Ювентусу. У МС скидки что ли, как постоянным клиентам?