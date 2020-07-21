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«Ман Сити» не готов платить за Кулибали 75 млн евро

21 июля 2020, 09:28

«Манчестер Сити» планирует заполучить защитника «Наполи» Калиду Кулибали.

Сообщается, что агент 29-летнего футболиста на выходных встретился с президентом неаполитанцев Аурелио Де Лаурентисом.

Во время беседы агент подтвердил, что «Ман Сити» намерен купить Кулибали. Однако англичане не собираются платить за Калиду 75 млн евро, которые хочет получить «Наполи».

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Все комментарии
shlifen
shlifen
21 июля в 15:02
Де Лаурентис переиграл сам себя - надо было отпускать года 1,5-2 назад когда был спрос и игрок был на пике - сейчас Кулибали стал чаще ошибаться и терять позицию, да и ему уже 29 - ну какие 75?? (или даже 100 ей богу) Цена ему лимонов 50-55. Ну а если Де Лаурентис его передержал - пусть вообще до конца карьеры Кулибали там и играет. Для него сейчас последний шанс пойти на повышение, но за 75 он никому не нужен...
Dexter2110
Dexter2110
21 июля в 10:59
по мне, так Сити ведёт не правильную трансферную политику. Своих ироков продают за копейки, тот же Сане 49 +11, за то других потупают в три дорого.
sihafazatron
sihafazatron ответ Угадайте кто (раскрыть)
21 июля в 10:08
Если тебе щас заняться нечем, то мне работать надо, ну или хотя бы делать вид, что я работаю)) ты сразу по несколько комментариев пишешь, и половину из них закрывают для ответа. Я редактировал свой, всего лишь 1 букву поменял!!
sihafazatron
sihafazatron ответ Угадайте кто (раскрыть)
21 июля в 10:07
НЕ сложно догадаться) когда юве уже столько лет вкладывает в судей, то сумма должна уже быть космической.
VAN ARM
VAN ARM
21 июля в 10:07
Вот прям удивили )))
Угадайте кто
Угадайте кто ответ sihafazatron (раскрыть)
21 июля в 10:06
Всё ясно, объяснится не смогли, поэтому отредактировали комментарий. Но как ни крути, снять дискву оказалось не дешево), теперь на Кулибали денег нет)
Romkurch
Romkurch
21 июля в 10:03
Это расизм.
Угадайте кто
Угадайте кто ответ sihafazatron (раскрыть)
21 июля в 10:02
Вы так и не ответили, почему МС всё обходится дешевле?
Скидки за что? Уж не за прикорм чинуш из УЕФА?)
Угадайте кто
Угадайте кто ответ sihafazatron (раскрыть)
21 июля в 10:01
    sihafazatron
    sihafazatron ответ Угадайте кто (раскрыть)
    21 июля в 10:00
    Все просто: суд признал мс невиновным.
    Юве выигрывает сериал в кабинетах. Только слепой этого не видит
    Угадайте кто
    Угадайте кто ответ sihafazatron (раскрыть)
    21 июля в 09:57
    Уточните ваш ответ. Я переспросил, но ответ мой заблокировали.
    Угадайте кто
    Угадайте кто ответ sihafazatron (раскрыть)
    21 июля в 09:55
      sihafazatron
      sihafazatron ответ Угадайте кто (раскрыть)
      21 июля в 09:53, ред.
      Дешевле, чем покупать каждый год судей, как делает юве)
      Угадайте кто
      Угадайте кто
      21 июля в 09:50
      Видно снять дисквалификацию из ЕК было не дешево)
      КЭТиК
      КЭТиК
      21 июля в 09:44
      Президент Наполи упрется и не продаст дешевле.
      feris1
      feris1
      21 июля в 09:35
        sihafazatron
        sihafazatron
        21 июля в 09:31
        Был бы помоложе, заплатили бы.
        Obdulio Varela
        Obdulio Varela
        21 июля в 09:28
        Это весьма любопытно
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