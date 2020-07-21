«Ман Сити» не готов платить за Кулибали 75 млн евро

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21 июля 2020, 09:28

«Манчестер Сити» планирует заполучить защитника «Наполи» .

Сообщается, что агент 29-летнего футболиста на выходных встретился с президентом неаполитанцев Аурелио Де Лаурентисом.

Во время беседы агент подтвердил, что «Ман Сити» намерен купить Кулибали. Однако англичане не собираются платить за Калиду 75 млн евро, которые хочет получить «Наполи».