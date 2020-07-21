Де Хеа – худший большой вратарь мира. Но деградирует не без причин

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сегодня, 10:01

Был игроком года в МЮ , а теперь «Соккер.ру» изучает первопричины грубых ошибок Давида.

Если говорить о классе, то Де Хеа из десятки лучших голкиперов планеты. И понятно, что его фэйлы крутят по всему миру, а нарезка из 91 сэйва в АПЛ не станет такой же популярной, ведь скучнее. Но испанец пропускает дикие голы.

К нему не придираются, ведь «привозам» Де Хеа много лет. Это давняя тенденция. В МЮ начал с неуверенной игры, Фергюсона и критиковали за подписание юного голкипера «Атлетико» за большие деньги. Но потом выручал, заработал репутацию спасителя.

Теперь ее успешно «окуртуалил» — ошибается по примеру Тибо из прошлого сезона в Мадриде. Можно сразу напомнить, что теперь бельгийский голкипер выиграл приз Саморы – пропустил меньше всех в Ла Лиге, и вместе с другими чемпионами – среди главных героев Ла Лиги.

Классный голкипер может после плохого отрезка выдать выдающийся. Вот только Де Хеа утомил частыми осечками, их стало больше за последние два года. И у Буффона в карьере тоже можно найти с десяток глупейших решений, но у Давида счет пошел на третий десяток.

Да, вратарские ляпы запоминаются проще, поскольку промахов в атаке банально больше. Но если вратарю богатого клуба с опытом и именем можно припомнить двадцать плюс ошибок в сборной Испании и «Манчестер Юнайтед», то давно пора анализировать их природу.

В АПЛ есть официальная статистика «ошибки, что привели к голу», можем отталкиваться от нее. В этом сезоне только бедняга Мартин Дубравка, которого защита «Ньюкасла» подставляет под расстрел, допустил больше ляпов – пять штук, нежели Де Хеа – три результативные ошибки.

В прошлом сезоне у Давида было 4 промаха. А Рой Кин и многие фанаты МЮ найдут больше причин для негодования, даже без упоминания полуфинала Кубка Англии против «Челси», где испанец снова играл не лучшим образом. Что же случилось с Давидом?

Де Хеа выдали слишком много денег

Вратарь начинается с личности, личностью и заканчивается. А на человека влияет статус, деньги, самомнение. В сентябре 2019 года испанцу подсунули соглашение на 4 года с зарплатой 19.5 млн евро. В АПЛ никто больше не зарабатывает. Получив миллионы, Давид подумал, что непогрешимый и расслабился? Не исключено, ведь контракт «4+1» с таким окладом не может не влиять. Особенно с учетом того, к чему он привел.

Давид разругался со своим учителем

Через неделю после того, как Де Хеа стал самым высокооплачиваемым голкипером планеты, тренер вратарей МЮ покинул клуб, хотя работал персонально с испанцем со времен «Атлетико». Эмилио Альварес вот так объяснил свой неожиданный уход:

Хотя я почти три года встречался с «Юнайтед», чтобы Давид стал самым высокооплачиваемым в мире вратарем, я узнал, что он продлил соглашение за моей спиной. Не похоже на преданность. Во время переговоров он также поссорился с человеком, который вел сделку и выбил ту сумму, которую заплатили. Я сказал руководству клуба, что не хочу покидать МЮ , но хочу прекратить тренировать Де Хеа.

Ничего себе заявление! Даже Сульшер, как видите, Эмилио с подопечным не помирил – серьезный конфликт. Но этот пункт сочетается с предыдущим. Человек должен измениться – «поймать звезду», чтобы постоянный учитель решил уйти, бросив обвинения о предательстве. А когда голкипер теряет тренера – это всегда сказывается.

Отношения с МЮ строятся на лицемерии

Алиссон искренне наслаждается тем, что некогда запасного вратаря «Ромы» сделали основным в «Ливерпуле». А есть ли искренность в отношениях Давида и МЮ ? Если бы не скандальная история с «поломанным факсом», то Де Хеа давно был бы вратарем «Реала». И выиграл бы невероятно много трофеев, взял не раз ЛЧ . Он это понимает и помнит. Но остался, ошибался и упал в цене, в Мадрид больше не звали. Следовательно, от безысходности выбрал деньги. Де Хеа может обманывать про искреннее желание играть только за МЮ , или про свою уверенность, что Сульшер готов к чемпионству в АПЛ .

Возможно, влияет атмосфера дома

Все футболисты зависят от «погоды в доме». И хотя есть истории, где супруга принимала вместо мужа идеальные решения – Вероника Зидан увела Зинедина из «Ювентуса», а спустя много лет не пустила тренера в Турин, и оба раза глава семьи была права, то Де Хеа, видимо, повезло меньше. Жена вратаря – певица, актриса и ведущая Эдурне Гарсия, плохо отзывалась о Манчестере и Англии. И вот после многолетней «семейной жизни» на расстоянии Эдурне переехала к мужу. Думала, будет летать в любимый Мадрид, но попала в капкан карантина, который не все пары прошли идеально. Кстати, последний раз фото Давида появлялось на странице жены 40 постов назад, хотя раньше жили в разных странах, а совместные снимки публиковала чаще.

Голкипер не работает с минусами

Реакция сумасшедшая, но Де Хеа не первый в своем роде – спасители, которые пропускают невероятно странные голы, встречались и раньше. Но когда начинают вспоминать, что Шмейхель или Чех тоже ошибались, то упускают из виду разницу. Петер и Петр были лидерами МЮ и «Челси». Там другой характер, а Де Хеа – не вожак. Его ляпы проистекают из техники, а поскольку Давиду не 18 лет, то сложно измениться. И концентрация так себе, если выносит мяч в соперника, от которого тот летит в сетку ворот. В юности Де Хеа сминали в АПЛ физически, «между ушей» пропускал всегда, ближний угол теряет, на верховых выходах Давид плох – потому часто стоит на линии, усложняя себе задачу. Не каждому вратарю припомнишь два десятка запоминающихся ошибок, а Де Хеа – можно.

На горизонте появился конкурент

Давид не получил все, о чем мечтал. Ему не хватает побед в ЛЧ и нового титула в АПЛ , не хватает первого места в сборной и с командой Испании. Плюс Де Хеа не привык к конкуренции, поскольку не умеет ее выигрывать. Всегда были проблемы в сборной, сначала Касильяс, а теперь Кепа. Пусть у Давида столько же «сухарей» в МЮ , как было у Шмейхеля в чемпионском составе, и Луис Энрике, и Сульшер понимают, что Де Хеа также может подставить в самый неподходящий момент.

Сто сэйвов – хорошо, но «привоз» в полуфинале означает вылет. Вратарям важно перетравливать ляпы, признавать ошибки и идти дальше. У Де Хеа с этим проблемы, а сейчас еще и лишился привычного тренера, что был жилеткой и возвращал к спасениям. Имеем дело с совокупностью факторов, а тут еще и арендованный в «Шеффилд Юнайтед» голкипер Дин Хендерсон провел удачный сезон. МЮ должен возвращать молодого парня в первую команду.

И если Де Хеа окажется на лавке с самой большой в мире вратарей зарплатой, то может сломаться окончательно. Расчетливые американские владельцы спросят Вудворда: «А зачем мы платим десятки миллионов запасному?» При этом оклад помешает переходу в новый клуб, как и ошибки. У наших действий чаще всего есть объяснения. Иногда не замечаем, почему поступаем так, а не иначе, а причина есть. Психика работает по определенным законам. Поведение — не то, что контролируем всегда на сто процентов.

Поэтому не стоит удивляться, что Де Хеа начал привозить. Дома эмоциональная жена-актриса легко может злиться, ведь застряла на карантине в унылом Манчестере. Тренер испанца со времен «Атлетико» заявил, что вратарь предал его ради денег и демонстративно ушел. Вдобавок фанаты и эксперты жестко критикуют голкипера – по делу, но жестко, не все умеют с таким давлением справляться. И Луис Энрике выбрал Кепу перед Евро-2020.

А Сульшер может и должен строить в новом сезоне голодные игры между Хендерсоном и Де Хеа. Дин точно считает, что уже круче основного вратаря МЮ , собирается забрать первый номер. Причем англичанина могут поддержать и фанаты, что устали от нередких ошибок Де Хеа, и тренерский штаб – там нет главного защитника Давида, что даже вел переговоры от его имени с клубом о новом контракте.

Разругался со старыми друзьями, получит новых конкурентов. У Де Хеа непростые времена, а МЮ переживает, чтобы не получить еще одного Алексиса Санчеса – бесполезного запасного с огромной зарплатой. Надежда только на Ричарда Хартиса и Крэйга Моунса – тренеров Давида. Но если не справятся, или Хендерсон окажется готов лучше, у МЮ будет новый голкипер в старте.

Явная потеря концентрации, голы «между ушей» и другие «бабочки» в обычном рационе Давида. Как и неумение настроить защиту. Давняя беда Де Хеа — неудачно руководит линией, даже когда там Рамос и Пике, не говоря о смешных защитниках МЮ . Новым ван дер Саром испанец не является. Не исключено, что Давид сломался, а матч с «Челси» лишь завершающий аккорд двух слабых сезонов.

Сульшер всегда будет защищать вратаря публично – заявил, что Де Хеа «силен морально», но в личном общении лучше не врать. В будущем сезоне Давид получит конкурента Хендерсона к Ромеро, поэтому не имеет права на ошибки. Помним, что испанец – мастер космических спасений и невероятных матчей, но правильно указывать и на его моральное состояние. Когда такой вратарь хочет и может думать о футболе, – все получается.

Значит, сейчас что-то изменилось, ошибается чаще, и самые вероятные причины разобрали. Но для команды, где в защите веселые ребята, человек настроения – опасный номер один. В принципе, результаты МЮ после 2013 года это и подтверждают. Де Хеа не лидер обороны, а противовес. Отсутствие монолитности — не единственная причина, почему МЮ не ходят чемпионскими улицами, но на таком уровне мелочей не бывает.