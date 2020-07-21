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Московское «Динамо» — главный претендент на Фомина

21 июля 2020, 11:42

Сообщается, что полузащитник «Уфы» Даниил Фомин может сменить команду в это летнее трансферное окно.

Главным претендентом на 23-летнего хавбека является московское «Динамо».

Переговоры между сторонами проходят успешно, однако еще есть ряд условий, которые необходимо согласовать. Сумма трансфера составит от 3,5 до 4,5 миллионов евро.

Ранее на Фомина также претендовал «Спартак»

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Все комментарии
Ruslan7797
Ruslan7797
21 июля в 18:06
По ходу Уфу расформировать хотят,раз распродажа Уфы начинается
gentlewolf
gentlewolf
21 июля в 17:51
Не зря Нойштедер енг показывал. Видать валит а уфимца на его место.
Хотя лучше бы на Каборе.
pomor 445
pomor 445
21 июля в 17:49
Слишком дорого обходятся клубам отечественные балбесы.
котлина брат
котлина брат
21 июля в 15:29
Адептам секты Панченко типа модераторов сайта фк дин.сом у которых в голове течка собачья вместо мозгов этот трансфер предел мечтаний.
Санчо Панса
Санчо Панса
21 июля в 15:12
Видать очень талантливый парень! Посмотрим как в итоге сложится его карьера.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
21 июля в 14:56
Чисто ради паспортиста. Никакого особого таланта в нем не вижу
cska vperiod
cska vperiod
21 июля в 14:50
Газизов перетащит в спартак причём за 6-7 млн.
VAN ARM
VAN ARM
21 июля в 14:50
пусть в уфе играет))
Dinamo
Dinamo ответ СПОРТ СПОРТ (раскрыть)
21 июля в 14:40
Ты его не знаешь, а он вам гол забивал две недели назад, ещё и обыгрывал 2-1.
СПОРТ СПОРТ
СПОРТ СПОРТ
21 июля в 14:16
Новость преподнесли как будто на Роналду претендует Динамо! знать не знаю Фомина, Фоменко с Русского радио знаю
particular
particular ответ Vladimir808 (раскрыть)
21 июля в 13:18
Благодарю за пояснение... Но мне с дивана кажется, что подписание первого профессионального контракта - это уже признак готовности... А таких - пруд-пруди..:)
Потенциал и перспективность - это, безусловно, - плюс, но... Пока он не Бускетс, пока не чемпион и не обладатель всего и всякого, то ценничек надо бы иметь поскромней..:))
Хотя, агенты, лимит и всё такое..:) Понятно..:)
Храневец
Храневец
21 июля в 13:12
ВИДНО В ВТБ ДЕНЬГИ НЕКУДА ДЕВАТЬ
Vladimir808
Vladimir808 ответ particular (раскрыть)
21 июля в 13:02
Внесу ясность, Фомин готовый опорник. Это заключение не моё и не Нобеля( он услышал и выдал за своё).
По физике и ттд в играх, этот парень может вырасти в Бускетса!!ха может и не вырасти)
Но пожелаем талантливому игроку успехов в карьере!!!!
А деньги - за талант, физику и потенциал.
Hypnoz
Hypnoz
21 июля в 13:02
Правильное решение, а то можно перезреть как Дзюба или Акинфеев !
Арбалет
Арбалет
21 июля в 12:25
Дороговато что-то, полспартака можно купить за такие деньги.
Romkurch
Romkurch
21 июля в 12:09
Только не в спартак.
particular
particular
21 июля в 11:53, ред.
Динамо, конечно, успехов в претензиях...
Но такой ценник на игрока, который пока просто игрок - это дорога в бездну...
номер 12
номер 12
21 июля в 11:52
Динамо надо усиливаться перед ЛЕ. Надеюсь, в последний год все 6 команд окажутся в ЕК
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
21 июля в 11:43
Это очень хорошо
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