Московское «Динамо» — главный претендент на Фомина

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21 июля 2020, 11:42

Сообщается, что полузащитник «Уфы» может сменить команду в это летнее трансферное окно.

Главным претендентом на 23-летнего хавбека является московское «Динамо».

Переговоры между сторонами проходят успешно, однако еще есть ряд условий, которые необходимо согласовать. Сумма трансфера составит от 3,5 до 4,5 миллионов евро.

Ранее на Фомина также претендовал «Спартак».