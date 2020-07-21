Московское «Динамо» — главный претендент на Фомина

Сообщается, что полузащитник «Уфы» Даниил Фомин может сменить команду в это летнее трансферное окно.
Главным претендентом на 23-летнего хавбека является московское «Динамо».
Переговоры между сторонами проходят успешно, однако еще есть ряд условий, которые необходимо согласовать. Сумма трансфера составит от 3,5 до 4,5 миллионов евро.
Ранее на Фомина также претендовал «Спартак».
Хотя лучше бы на Каборе.
Хотя лучше бы на Каборе.
Потенциал и перспективность - это, безусловно, - плюс, но... Пока он не Бускетс, пока не чемпион и не обладатель всего и всякого, то ценничек надо бы иметь поскромней..:))
Хотя, агенты, лимит и всё такое..:) Понятно..:)
Потенциал и перспективность - это, безусловно, - плюс, но... Пока он не Бускетс, пока не чемпион и не обладатель всего и всякого, то ценничек надо бы иметь поскромней..:))
Хотя, агенты, лимит и всё такое..:) Понятно..:)
По физике и ттд в играх, этот парень может вырасти в Бускетса!!ха может и не вырасти)
Но пожелаем талантливому игроку успехов в карьере!!!!
А деньги - за талант, физику и потенциал.
По физике и ттд в играх, этот парень может вырасти в Бускетса!!ха может и не вырасти)
Но пожелаем талантливому игроку успехов в карьере!!!!
А деньги - за талант, физику и потенциал.
Но такой ценник на игрока, который пока просто игрок - это дорога в бездну...
Но такой ценник на игрока, который пока просто игрок - это дорога в бездну...