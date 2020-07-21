Тедеско поддержал решение Федуна уволить Цорна

Сообщается, что главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско спокойно отреагировал на отставку генерального директора клуба Томаса Цорна.
Владелец московского клуба Леонид Федун удивился реакции Тедеско, который сразу же сообщил руководству, что для него не является проблемой увольнение Цорна. Тренер выразил желание продолжить работу в «Спартаке».
Новый генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов выразил полную поддержку главному тренеру.
масковские сми вчера 21,30
масковские сми вчера 21,30
"вонючий уткин
робко прячет
член во рту
и тем гордится
тело то уже не спрятать
слишком жирный
и вонючий"
"вонючий уткин
робко прячет
член во рту
и тем гордится
тело то уже не спрятать
слишком жирный
и вонючий"
https://youtu.be/EHGAHN7zMZw
Согласен, Семак не тренер
Согласен, Семак не тренер