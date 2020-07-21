ГлавнаяНовости

Тедеско поддержал решение Федуна уволить Цорна

21 июля 2020, 12:03

Сообщается, что главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско спокойно отреагировал на отставку генерального директора клуба Томаса Цорна.

Владелец московского клуба Леонид Федун удивился реакции Тедеско, который сразу же сообщил руководству, что для него не является проблемой увольнение Цорна. Тренер выразил желание продолжить работу в «Спартаке». 

Новый генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов выразил полную поддержку главному тренеру. 

Все новости
Слухи«Локомотив» подпишет нападающего солигорского «Шахтера» Лисаковича
Вчера, 22:09 Комментарии16
СлухиЛоврен станет игроком «Зенита» уже на следующей неделе
Вчера, 16:43 Комментарии39
СлухиЦСКА — единственный клуб, который хочет подписать Карраскаля
Вчера, 15:07 Комментарии45
СлухиУ «Локомотива» нет предложений по Смолову
Вчера, 15:01 Комментарии20
СлухиТрансфер Фомина в «Динамо» может сорваться
Вчера, 14:09 Комментарии9
Агент Маньяков: «Смольников перешёл в „Краснодар“»
25 июля Комментарии16
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
21 июля в 17:15
едва ли ему следовало встать в одиночный пикет с плакатом "Нет жизни без Цорна !"
Шлёпни Бромантана
Шлёпни Бромантана
21 июля в 16:44
"Спокойно отреагировал" и "поддержал" это как бы совсем разные понятия, не? Что за желтизна?
denmig
denmig
21 июля в 16:38
Желтопрессная утятина-отсебятина! - спокойно воспринял... Тьфу!
Хозяин фунтиков
Хозяин фунтиков
21 июля в 16:31
это еще федун не знает,что тедоска поставил кругленьку сумму на победу Зенита в кубке..
масковские сми вчера 21,30
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
21 июля в 16:28
Обычная и типичная благодарность интеллигентного немца. Цорн позвал и устроил его на очень приличные деньги и получил за это...... Лучше бы промолчал
iBragim2102
iBragim2102
21 июля в 16:27
С таким как тедеско лучше не давать прикрывать тылы, чуть что сразу в 63 засадит.
Хозяин фунтиков
Хозяин фунтиков ответ Nafnafik (раскрыть)
21 июля в 16:26
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    21 июля в 15:49, ред.
    Тодеско красава...))))))))

    pomor 445
    pomor 445
    21 июля в 15:10
    Вполне по-свински.
    valt134
    valt134
    21 июля в 15:08
    А Тедеско не так-то прост. Палец в рот не клади. С такими в разведку не ходят.
    Союзник противников
    Союзник противников
    21 июля в 15:01
    Он просто усвоил тезис :В спорте друзей нет!
    galem72
    galem72
    21 июля в 14:56
    Дешманский таблоид прям свечку там держал и конспектировал происходящее. ))
    Wolf77785
    Wolf77785 ответ Hypnoz (раскрыть)
    21 июля в 14:55
    Такой состав не может прогрессировать в слабый РФПЛ, когда на уровне ЛЧ и РФПЛ огромная пропасть!
    VAN ARM
    VAN ARM
    21 июля в 14:37
    он и сам в подвешенном состоянии)))))))
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Hypnoz (раскрыть)
    21 июля в 14:26
    С каким каким составом?)))
    Согласен, Семак не тренер
    коrn3512
    коrn3512
    21 июля в 14:14
    Пральна сделал
    СПОРТ СПОРТ
    СПОРТ СПОРТ
    21 июля в 14:10
    Тедеско: я его маму, папу, дедушку с бабушкой этого Цорна....... Только оставьте меня в Спартаке!
    Вася Васин 6
    Вася Васин 6 ответ Литейный 4 (раскрыть)
    21 июля в 14:09
    Надо же как-то от судеек ваших отбиваться.
    Вася Васин 6
    Вася Васин 6 ответ shlomo (раскрыть)
    21 июля в 14:08
    А вы с Сочами давно определились)
    Вася Васин 6
    Вася Васин 6 ответ Hypnoz (раскрыть)
    21 июля в 14:07
    Да с каким составом?! Судей ручных нельзя брать с собой в Европу.
    Вася Васин 6
    Вася Васин 6 ответ cska vperiod (раскрыть)
    21 июля в 14:06
    Люди работают на улучшение. Это у вас белорусского "гэния" терпят чисто по-братски)))
    Вася Васин 6
    Вася Васин 6 ответ Байкал-38 (раскрыть)
    21 июля в 14:04
    Главное - не стать дзюбой
    Байкал-38
    Байкал-38
    21 июля в 13:53
    Вот и Тедеско стал настоящим спартачём!!!
    Варвар7
    Варвар7
    21 июля в 13:42
    Его самого выгонять надо вдогонку за Цорном!
    marvel777
    marvel777 ответ Evilhuman (раскрыть)
    21 июля в 13:28
    сразу вспомнился бандит из Брата)
    Верг
    Верг
    21 июля в 13:24
    Красавчик! сынка прядкина подсуетил с его немецкой агентурской конторкой по отмыванию денег!
    cska vperiod
    cska vperiod
    21 июля в 13:15
    Ахахах! Как и полагается хрющам традиционно сдают друг друга с потрохами.
    Nafnafik
    Nafnafik
    21 июля в 13:15
    Оставить самого Тедеско после таких результатов уже безумие.
    kotmyshka
    kotmyshka
    21 июля в 13:10
    Странно, чему удивился Федун?
    Zenit_84
    Zenit_84
    21 июля в 13:06
    Скоро туда же пойдет
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100