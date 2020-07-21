Тедеско поддержал решение Федуна уволить Цорна

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21 июля 2020, 12:03

Сообщается, что главный тренер «Спартака» спокойно отреагировал на отставку генерального директора клуба Томаса Цорна.

Владелец московского клуба Леонид Федун удивился реакции Тедеско, который сразу же сообщил руководству, что для него не является проблемой увольнение Цорна. Тренер выразил желание продолжить работу в «Спартаке».

Новый генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов выразил полную поддержку главному тренеру.