КДК РФС перенёс рассмотрение баннера болельщиков «Зенита» про Федуна

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21 июля 2020, 21:09

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил, что организация рассмотрит оскорбительный баннер фанатов «Зенита» про владельца «Спартака» Леонида Федуна на следующем заседании.

Иные нарушения, отражённые в документах официальных лиц по данному матчу (в том числе демонстрация болельщиками «Зенита» несогласованного баннера), с целью детального изучения всех обстоятельств, сбора необходимых документов и доказательств будут рассмотрены КДК РФС на следующем заседании.

На этом же заседании защитник «Спартака» Андрей Ещенко был дисквалифицирован на 3 матча за майку с оскорбительным текстом.