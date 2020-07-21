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КДК РФС перенёс рассмотрение баннера болельщиков «Зенита» про Федуна

21 июля 2020, 21:09
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил, что организация рассмотрит оскорбительный баннер фанатов «Зенита» про владельца «Спартака» Леонида Федуна на следующем заседании.

Иные нарушения, отражённые в документах официальных лиц по данному матчу (в том числе демонстрация болельщиками «Зенита» несогласованного баннера), с целью детального изучения всех обстоятельств, сбора необходимых документов и доказательств будут рассмотрены КДК РФС на следующем заседании.

На этом же заседании защитник «Спартака» Андрей Ещенко был дисквалифицирован на 3 матча за майку с оскорбительным текстом.

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Все комментарии
Columb
Columb
22 июля в 00:37
Дело надутое из ничего.
311
311
21 июля в 23:25
В КДК просто не видели первый эпизод черного зеркала или решили пересмотреть!)
Александр Алексатов
Александр Алексатов
21 июля в 22:25
пора федунку нефть НАРОДНОЮ народу отдать а самаму присесть на дватцаточку
Александр Алексатов
Александр Алексатов ответ LOpp (раскрыть)
21 июля в 22:21
где ты видел лицо фе таких в мултьиках рисуют пришельцев так что не кизди поклоник позорных
Александр Алексатов
Александр Алексатов
21 июля в 22:17
    LOpp
    LOpp ответ Белорусский вокзал (раскрыть)
    21 июля в 22:00
    Тут пояснили в чем смысл баннера. Для Федуна точно оскорбительный.
    Белорусский вокзал
    Белорусский вокзал ответ LOpp (раскрыть)
    21 июля в 21:57
    А в чем баннер оскорбительный то? Опять заговор? Гы-гы
    beefs
    beefs
    21 июля в 21:38
    а чего там смотреть, красиво нарисовали, в духе современности...
    LOpp
    LOpp
    21 июля в 21:35
    Следите за пальцами, запасной игрок, после матча вышел в футболке с двухмысленной фразой, без конкретных фото, фамилий, это посчитали оскорблением, за это Ещ получил штраф 50 тысяч и 3 матча дисквалификации.

    Теперь баннер, огромный, как оказалось тоже оскорбительный с лицом Федуна вывесили в самом центре виража.

    Где-то в параллельной вселенной за такой баннер Зенит отстранили от всех турниров выписали огромный штраф... Но только не в нашем чемпионате газпрома.

    Я б на месте Федуна в суд подал. Мразям не должно всё сходить с рук.
    makkie
    makkie
    21 июля в 21:31
    Еще и оправдают бедолаг.
    Пусть кубковый матч без зрителей проводят + штраф.
    Ещенко вон мигом обличили и наказали.
    112910415
    112910415
    21 июля в 21:29
    предельно сложный вопрос ... )
    МиХаХа
    МиХаХа
    21 июля в 21:28
    Пусть штрафуют. Зато было красиво и правдиво
    LOpp
    LOpp
    21 июля в 21:28
    с целью детального изучения всех обстоятельств, сбора необходимых документов и доказательств будут рассмотрены КДК РФС на следующем заседании.

    КДК взяли паузу, чтобы посмотреть сериал Чёрное зеркало или спросить у Миллера как оштрафовать за этот баннер Зенит?))
    Арбалет
    Арбалет
    21 июля в 21:21
    Федун не успел деньги в КДК занести.
    Литейный 4
    Литейный 4
    21 июля в 21:20
    Федун заслужил. Его поведение это поведение горлопана, но никак не хозяина. Гыгыгы
    Footbolista
    Footbolista ответ LOpp (раскрыть)
    21 июля в 21:17
    Тоже самое...только названия команд местами бы поменял...
    Lukajs
    Lukajs
    21 июля в 21:16
    А что там рассматривать, если это все правда.
    LOpp
    LOpp
    21 июля в 21:15
    Дзюба о том как судят Зенит. Интересно что бы щас сказал Артёмка)))

    Footbolista
    Footbolista ответ ЮЗИК (раскрыть)
    21 июля в 21:14
    ВАР будут смотреть...
    Footbolista
    Footbolista
    21 июля в 21:13
    Федун не медведь...может подождать...
    Lazurny
    Lazurny
    21 июля в 21:11
    правильно, там ничего такого нет.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    21 июля в 21:11
    Опять время тянут
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