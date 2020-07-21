КДК РФС перенёс рассмотрение баннера болельщиков «Зенита» про Федуна

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил, что организация рассмотрит оскорбительный баннер фанатов «Зенита» про владельца «Спартака» Леонида Федуна на следующем заседании.
Иные нарушения, отражённые в документах официальных лиц по данному матчу (в том числе демонстрация болельщиками «Зенита» несогласованного баннера), с целью детального изучения всех обстоятельств, сбора необходимых документов и доказательств будут рассмотрены КДК РФС на следующем заседании.
На этом же заседании защитник «Спартака» Андрей Ещенко был дисквалифицирован на 3 матча за майку с оскорбительным текстом.
Теперь баннер, огромный, как оказалось тоже оскорбительный с лицом Федуна вывесили в самом центре виража.
Где-то в параллельной вселенной за такой баннер Зенит отстранили от всех турниров выписали огромный штраф... Но только не в нашем чемпионате газпрома.
Я б на месте Федуна в суд подал. Мразям не должно всё сходить с рук.
Теперь баннер, огромный, как оказалось тоже оскорбительный с лицом Федуна вывесили в самом центре виража.
Где-то в параллельной вселенной за такой баннер Зенит отстранили от всех турниров выписали огромный штраф... Но только не в нашем чемпионате газпрома.
Я б на месте Федуна в суд подал. Мразям не должно всё сходить с рук.
Пусть кубковый матч без зрителей проводят + штраф.
Ещенко вон мигом обличили и наказали.
Пусть кубковый матч без зрителей проводят + штраф.
Ещенко вон мигом обличили и наказали.
КДК взяли паузу, чтобы посмотреть сериал Чёрное зеркало или спросить у Миллера как оштрафовать за этот баннер Зенит?))
КДК взяли паузу, чтобы посмотреть сериал Чёрное зеркало или спросить у Миллера как оштрафовать за этот баннер Зенит?))
https://youtu.be/jqNEBguUhi8