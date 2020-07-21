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«Сочи» присуждено техническое поражение за неявку на матч с «Тамбовом»

21 июля 2020, 20:43

На заседании Контрольно-дисциплинарного комитета РФС по итогам 29-го тура РПЛ были приняты решения по матчу «Тамбов» – «Сочи». Напомним, встреча не состоялась, так как девять игроков сочинской команды заразились коронавирусом.

«За неявку на матч – присудить поражение „Сочи“ в матче 29-го тура чемпионата России между командами „Тамбов“ – „Сочи“ со счетом 0:3, присудить победу „Тамбову“ в указанном матче со счетом 3:0 и оштрафовать „Сочи“ на 1 500 000 рублей условно.

Реализация дисквалификаций у футболистов „Сочи“ в указанном матче не осуществляется, а дисквалификации у футболистов ФК „Тамбов“ реализованы в связи с решением КДК РФС о техническом поражении другой команды», — говорится в сообщении пресс-службы РФС.

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Все комментарии
Lazurny
Lazurny ответ ЮЗИК (раскрыть)
22 июля в 00:40
А что с Ростовом случилось?
ЮЗИК
ЮЗИК
21 июля в 22:58
Это им за Ростов наказание
Аксинья
Аксинья
21 июля в 21:41
А за неявку на матч с "Крыльями" Ротенберг уже в сумме будет должен 3 ляма условных рублей)))
Вова Туземец
Вова Туземец
21 июля в 21:26
Сочи закрепились в премьере. Так что им пофиг.
Субъективное мнение
Субъективное мнение
21 июля в 21:09
Карма
Nafnafik
Nafnafik ответ Ice van Reed (раскрыть)
21 июля в 21:09
Скорее бы спартак в пердив отправила за нытье и судейство в матче с Сочи.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ shlomo (раскрыть)
21 июля в 20:57, ред.
При старом регламенте 3 или 4 клуба могли вылететь,а УЕФА бы это не одобрила и обнулила нашего чемпиона не допустив его в ЛЧ
Ice van Reed
Ice van Reed ответ shlomo (раскрыть)
21 июля в 20:55
Так и у вас 2 тех. поражения тоже, с Краснодаром и Уралом технари.
shlomo
shlomo ответ Ice van Reed (раскрыть)
21 июля в 20:52
Хреново....
Ice van Reed
Ice van Reed ответ shlomo (раскрыть)
21 июля в 20:50
После прецедента С Ростовом, регламент исправили, 2 технаря теперь только - 6
shlomo
shlomo
21 июля в 20:48
А сколько у Сочи ТП...?...если два то ПФЛ?
shlomo
shlomo
21 июля в 20:47
Коню было понятно....что этим закончится...
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