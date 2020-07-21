«Сочи» присуждено техническое поражение за неявку на матч с «Тамбовом»

На заседании Контрольно-дисциплинарного комитета РФС по итогам 29-го тура РПЛ были приняты решения по матчу «Тамбов» – «Сочи». Напомним, встреча не состоялась, так как девять игроков сочинской команды заразились коронавирусом.
«За неявку на матч – присудить поражение „Сочи“ в матче 29-го тура чемпионата России между командами „Тамбов“ – „Сочи“ со счетом 0:3, присудить победу „Тамбову“ в указанном матче со счетом 3:0 и оштрафовать „Сочи“ на 1 500 000 рублей условно.
Реализация дисквалификаций у футболистов „Сочи“ в указанном матче не осуществляется, а дисквалификации у футболистов ФК „Тамбов“ реализованы в связи с решением КДК РФС о техническом поражении другой команды», — говорится в сообщении пресс-службы РФС.