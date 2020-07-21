Ещенко дисквалифицирован на 3 матча за майку с оскорбительным текстом

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21 июля 2020, 20:35

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал защитника «Спартака» на три матча.

Напомним, что футболист после окончания полуфинального матча Кубка России с «Зенитом» (1:2) показал футболку со словами «… вам А» и изображением медведя в костюме.

«За оскорбительное поведение футболиста в отношении иных лиц, не являющихся официальными лицами матча, – дисквалифицировать футболиста ФК „Спартак“ Андрея Ещенко на 3 матча Кубка России по футболу и оштрафовать его на 50 000 рублей», — говорится в заявлении КДК .

Дисквалификация Ещенко вступит в силу со следующего сезона, так как «Спартак» вылетел из Кубка России. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.