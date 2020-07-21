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Ещенко дисквалифицирован на 3 матча за майку с оскорбительным текстом

21 июля 2020, 20:35
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал защитника «Спартака» Андрея Ещенко на три матча.

Напомним, что футболист после окончания полуфинального матча Кубка России с «Зенитом» (1:2) показал футболку со словами «… вам А» и изображением медведя в костюме.

«За оскорбительное поведение футболиста в отношении иных лиц, не являющихся официальными лицами матча, – дисквалифицировать футболиста ФК „Спартак“ Андрея Ещенко на 3 матча Кубка России по футболу и оштрафовать его на 50 000 рублей», — говорится в заявлении КДК.

Дисквалификация Ещенко вступит в силу со следующего сезона, так как «Спартак» вылетел из Кубка России. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
22 июля в 15:28
За такие вещи и штраф маловатый, и дисквалификация должна быть игр на 10-15, чтобы остальным неповадно было... А так каждая проигравшая команда может надеть майки с надписью "Президент выигравшей команды пошел на ..." и судьи туда же, а мы, мля, герои!!!
Знатог
Знатог
22 июля в 08:13
А медведь в костюме официальное лицо? какую должность он занимает? Буква А оскорбительная? Запретить букву А.
Vredinka_online
Vredinka_online
22 июля в 08:12
На мой взгляд после проигрыша - эта футболка не уместна. А тем более когда пошел детский лепет про медведей ......
Adonius
Adonius
22 июля в 00:43
Мало что-то, фердун похлопотал что ли?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
21 июля в 23:29, ред.
Всё о каких то майках...о судействе...говорить что ль не о чем..???

Когда матч за 3-е место в Кубке ???..))
4RT
4RT
21 июля в 23:03
Теперь майку можно на аукционе толкнуть
Альфи
Альфи ответ yrasikos22 (раскрыть)
21 июля в 23:02
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    21 июля в 22:46
    Расшифровали значит??? Хорошие дешифровщики в Питере!!!
    Gahi
    Gahi
    21 июля в 22:39
    Скорее всего обида за то что медведь из логотипа РПЛ в костюме изобразили. Видимо логотип из неприкосновенных.
    makkie
    makkie ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    21 июля в 21:54
    Медведевых много, тут уточнение - Александр Медведев (гендиректор Зенита).
    Тссс, только КДК не подсказывай 😀
    yrasikos22
    yrasikos22 ответ Альфи (раскрыть)
    21 июля в 21:46
    Дзюба воспитанник Спартака...
    Альфи
    Альфи ответ yrasikos22 (раскрыть)
    21 июля в 21:42
    А уДзюы, Медведева прямо ум ореолом над головой светится ,ну они же Зениовцы, разве может быть иначе
    Hypnoz
    Hypnoz
    21 июля в 21:35
    Зря. Красивый мишка,но фильмы про него пошловатые.
    Самое главное, все поняли кому адресовано.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    21 июля в 21:32
    А что за букафка А в конце? Про всё остальное понятно...
    Весёлый могильщик
    Весёлый могильщик
    21 июля в 21:23
    Ума у Ещенко ноль.
    yrasikos22
    yrasikos22
    21 июля в 21:23, ред.
    Типичный Спартаковец,на футбольном поле ноль,а за пределами человек небольшого ума...
    LOpp
    LOpp ответ Блоссия (раскрыть)
    21 июля в 21:22
    Я думаю не далёкие люди в КДК сами не поняли в чем суть этой футболки, но раз она была на спартаковце, то на всякий случай выписали штраф и дисквалифицировали)))
    makkie
    makkie
    21 июля в 21:21
    Ахах, а как они узнали что это оскорбление, да еще и официального лица? Там ни имен, ни фамилий не значилось.
    Или КДК это к г-ну Медведеву относит 🤣🤣🤣
    LOpp
    LOpp
    21 июля в 21:19
    Объясните мне в чем суть оскорбления?
    Kosmos58
    Kosmos58 ответ Azu-Killah37 (раскрыть)
    21 июля в 21:17
    Тупость не имеет границ!
    Azu-Killah37
    Azu-Killah37
    21 июля в 21:15
    Кто нибудь сможет объяснить, почему он её показал, если они проиграли??
    Wolf77785
    Wolf77785
    21 июля в 21:14
    на 3 года штраф...
    Cir Braun
    Cir Braun
    21 июля в 21:14
    Если бы спартак был человеком, он был бы такой как Eщенко.
    Смольчик
    Смольчик
    21 июля в 21:10
    Он все равно не играет, что ему эти три матча, штраф как в Европе, у него зарплата не меньше.
    VAN ARM
    VAN ARM
    21 июля в 21:03
    и зря))) старик сказал что думает))где демократия?)))))))))))))
    ошалевший
    ошалевший ответ beefs (раскрыть)
    21 июля в 21:03
    он уже даже не запасной,а 3 защитник по очереди,шансов у него что так что эдак уже нет играть,максимум пару раз на замену
    ошалевший
    ошалевший ответ kotmyshka (раскрыть)
    21 июля в 21:01
    пойди докажи,чё он там имел ввиду,миллион вариантов можно подбить
    Abverin
    Abverin
    21 июля в 21:01
    Легенда спартака и его лицо, 13 клубов поменял, пока нашел свой.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    21 июля в 20:58
    У этого товарища, т.е. Ещенко, следующим летом заканчивается контракт со "Спартаком", футболист таким "жестом" хотел показать руководству команды свою преданность клубу, чтобы г-н Федун продлил с ним соглашение о сотрудничестве. Всё прозаично.
    Evilhuman
    Evilhuman
    21 июля в 20:58
    Правильно, глупость ещенки даром не прошла
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