Ещенко дисквалифицирован на 3 матча за майку с оскорбительным текстом

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал защитника «Спартака» Андрея Ещенко на три матча.
Напомним, что футболист после окончания полуфинального матча Кубка России с «Зенитом» (1:2) показал футболку со словами «… вам А» и изображением медведя в костюме.
«За оскорбительное поведение футболиста в отношении иных лиц, не являющихся официальными лицами матча, – дисквалифицировать футболиста ФК „Спартак“ Андрея Ещенко на 3 матча Кубка России по футболу и оштрафовать его на 50 000 рублей», — говорится в заявлении КДК.
Дисквалификация Ещенко вступит в силу со следующего сезона, так как «Спартак» вылетел из Кубка России. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.
Когда матч за 3-е место в Кубке ???..))
Когда матч за 3-е место в Кубке ???..))
Тссс, только КДК не подсказывай 😀
Тссс, только КДК не подсказывай 😀
Самое главное, все поняли кому адресовано.
Самое главное, все поняли кому адресовано.
Или КДК это к г-ну Медведеву относит 🤣🤣🤣
Или КДК это к г-ну Медведеву относит 🤣🤣🤣