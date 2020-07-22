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Юран подтвердил, что «Химки» будут играть в РПЛ

22 июля 2020, 13:47

Главный тренер «Химок» Сергей Юран заявил, что подмосковный клуб в следующем сезоне будет выступать в РПЛ.

Только что мне позвонил министр спорта Московской области Роман Игоревич Терюшков, мы уже обсуждали текущие вопросы — по поводу сборов, где команда будет собираться перед матчами. Например, есть вариант с Новогорском.

Да, министр подтвердил, мы — в РПЛ. А команде я еще утром, до звонка министра, объявил об этом.

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Все комментарии
Lu4nik
Lu4nik
22 июля в 19:54
а как насчет Арены-Химки?
Vadik
Vadik
22 июля в 17:44
Поздравляю "Химки"!!! Хорошая команда!!! Шухер может навести!!! Все шансы закрепиться в РПЛ!!!
Санчо Панса
Санчо Панса
22 июля в 17:24
Да, ждем столь самобытную и интересную команду в РПЛ! Легко с ней не будет никому.
Twisted
Twisted
22 июля в 17:01
О в тысячный раз уже
Roger Young
Roger Young ответ 1viking17 (раскрыть)
22 июля в 16:29
а потом 20. И вообще чтобы каждый год по 2 команды добавляли.

Все равно в футболе нет денег. Оставим только 26-30 команд у которых есть хоть какие-то финансы и сведем в одну лигу.
шацк
шацк
22 июля в 16:27
Главное чтобы под мясных не прогибались... Юран хитрый, он может и наепать рабов)
1viking17
1viking17
22 июля в 16:04
Призываю иницыативных болельщиков создать петицию, чтобы в ПЛ сделали в очередном сезоне 18 команд!!!!!!!!!!!!
Caniggia
Caniggia
22 июля в 15:47
Не уж то всё решилось?
спартак 1987
спартак 1987
22 июля в 15:38
сегодня играют краснодар - ахмат, цска -тамбов, в случае победы хозяев у клуба с Чечни и Тамбова останется 31 очко, сочи уже отказались играть с крыльями, у Самары тоже будет 31 очко, я так понимаю крылья советов вылетят из рпл по дополнительным показателям, где тут спортивный принцип? сочи помните отказали ростову и обыграли молодёжку 10 -1? поступи они тогда по-мужски и переиграли с ростовом в день полуфиналов кубка России как мы уже понимаем и на игру клуб с чёрного моря и не вышел бы. у сочи получилось бы 30 очков и в пердь с оренбургом...не забываем, что тамбов получил 3 очка за технарь от сочи, где справедливость? Расширяйте рпл до 18ти клубов, 3 на вход, оренбург в " лучшую лигу мира"
Roger Young
Roger Young
22 июля в 15:29
Да конечно будут, когда за тобой спонсорский контракт от Этихада

Арабы уже 3 года вкладываются в Химки и вытащили их за уши из второго дивизиона до премьеры.

Все закономерно
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
22 июля в 15:02
Уболтал таки Федун. Теперь начинает с +6 очков...
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ cska vperiod (раскрыть)
22 июля в 14:38
Не забывай, что Спартак - это фарм клуб Зенита☝🏻 Так что плюс 6 очков от Спартака Зениту также гарантированы.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
22 июля в 14:32
Значит Крылья вылетают...
Kosmos58
Kosmos58
22 июля в 14:31
Ромашка, бл... Задолбали!!!
Весёлый могильщик
Весёлый могильщик
22 июля в 14:09
Неушто Федун подсобил ради 6 очков?
cska vperiod
cska vperiod
22 июля в 14:06
Федун решил проблему шести очков в начале сезона, чтобы догнать зенит нужен ещё один фармклуб.
shlomo
shlomo ответ particular (раскрыть)
22 июля в 14:04
Я честность чту дворового футбола.
Там ВАРа нет и судей тоже нет.
Там ничего важнее нету гола
И бескорыстной радости побед.....
particular
particular
22 июля в 13:55, ред.
Юран взвинтился словно ураган,
Благую весть несёт-поёт народу,
Что словно споловиненный стакан
Не делает футбольную погоду..:))
oFANATo
oFANATo
22 июля в 13:53
Поздравление Химкам!!!
Хорошо что нашлись деньги для игры в РПЛ.
Nafnafik
Nafnafik
22 июля в 13:51
В этом сезоне Москалев с Лапочкиным дали спартаку на старте шесть очков, в следующем Химки дадут.
Romkurch
Romkurch
22 июля в 13:49
Юрану уже нет веры.
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