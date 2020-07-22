Юран подтвердил, что «Химки» будут играть в РПЛ

Главный тренер «Химок» Сергей Юран заявил, что подмосковный клуб в следующем сезоне будет выступать в РПЛ.
Только что мне позвонил министр спорта Московской области Роман Игоревич Терюшков, мы уже обсуждали текущие вопросы — по поводу сборов, где команда будет собираться перед матчами. Например, есть вариант с Новогорском.
Да, министр подтвердил, мы — в РПЛ. А команде я еще утром, до звонка министра, объявил об этом.
Все равно в футболе нет денег. Оставим только 26-30 команд у которых есть хоть какие-то финансы и сведем в одну лигу.
Все равно в футболе нет денег. Оставим только 26-30 команд у которых есть хоть какие-то финансы и сведем в одну лигу.
Арабы уже 3 года вкладываются в Химки и вытащили их за уши из второго дивизиона до премьеры.
Все закономерно
Арабы уже 3 года вкладываются в Химки и вытащили их за уши из второго дивизиона до премьеры.
Все закономерно
Там ВАРа нет и судей тоже нет.
Там ничего важнее нету гола
И бескорыстной радости побед.....
Там ВАРа нет и судей тоже нет.
Там ничего важнее нету гола
И бескорыстной радости побед.....
Благую весть несёт-поёт народу,
Что словно споловиненный стакан
Не делает футбольную погоду..:))
Благую весть несёт-поёт народу,
Что словно споловиненный стакан
Не делает футбольную погоду..:))
Хорошо что нашлись деньги для игры в РПЛ.
Хорошо что нашлись деньги для игры в РПЛ.