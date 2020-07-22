Юран подтвердил, что «Химки» будут играть в РПЛ

Главный тренер «Химок» заявил, что подмосковный клуб в следующем сезоне будет выступать в РПЛ .

Только что мне позвонил министр спорта Московской области Роман Игоревич Терюшков, мы уже обсуждали текущие вопросы — по поводу сборов, где команда будет собираться перед матчами. Например, есть вариант с Новогорском.