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Школик: «Каждый в команде хочет одержать победу в последнем матче сезона»

22 июля 2020, 13:46
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

Полузащитник московского «Динамо» Игорь Школик поделился ожиданиями от матча 30-го тура РПЛ против «Оренбурга».

Настрой на матч самый боевой. Несмотря на то, что задача выполнена, каждый в команде хочет одержать победу в последнем матче сезона, порадовать болельщиков и уйти на выходные в отличном настроении.

Сам я чувствую физически себя хорошо и очень рад, что удалось сыграть в последних двух матчах. У нас есть всё для восстановления после игр, наш замечательный медицинский штаб делает всё, чтобы команда подошла готовой к игре. Спасибо им за это!

Напомним, что матч между «Динамо» и «Оренбургом» рассудит бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
22 июля в 13:56
То что Динамо не проиграет, это точно....Оренбургу тоже уже терять нечего, все уже потеряно...но можно красиво хлопнуть дверью....нас ожидает игра на встречных курсах и очень многое будет зависеть от фортуны и какую сторону она примет....это футбол в котором возможно даже невозможное....а выигрывать наверное хочется каждому футболисту...:))))
Abverin
Abverin
22 июля в 13:48
Победить Оренбург сейчас не большая заслуга.
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