Школик: «Каждый в команде хочет одержать победу в последнем матче сезона»

Полузащитник московского «Динамо» поделился ожиданиями от матча 30-го тура РПЛ против «Оренбурга».

Настрой на матч самый боевой. Несмотря на то, что задача выполнена, каждый в команде хочет одержать победу в последнем матче сезона, порадовать болельщиков и уйти на выходные в отличном настроении.



Сам я чувствую физически себя хорошо и очень рад, что удалось сыграть в последних двух матчах. У нас есть всё для восстановления после игр, наш замечательный медицинский штаб делает всё, чтобы команда подошла готовой к игре. Спасибо им за это!